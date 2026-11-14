Χατζηδάκης: «Από το 2027 το επίδομα των 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους» – Όσα είπε για εκλογές, καλώδιο και εξωτερική πολιτική

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Δεν θα δοθεί εντός του 2026 το επίδομα των 500 ευρώ στους υπαλλήλους του δημοσίου, καθώς η εφαρμογή του παραμένει προγραμματισμένη για το 2027, όπως ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «10 με τόνο» του ΕΡΤnews.

Ο κ. Χατζηδάκης διέψευσε τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για επίσπευση της χορήγησης του επιδόματος και ενδεχόμενη καταβολή του εντός του 2026, επισημαίνοντας ότι επικοινώνησε για το θέμα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και έλαβε σαφή απάντηση ότι δεν υπάρχει αλλαγή στον κυβερνητικό σχεδιασμό.

«Διάβασα κι εγώ. Δεν είχα υποθέσει ότι ισχύει, αλλά καλού κακού τσέκαρα με το υπουργείο Οικονομικών, από όπου πήρα την απάντηση ότι δεν ισχύει και ότι προχωράμε με βάση τον σχεδιασμό που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα ισχύσει από το 2027, όπως είπε ο πρωθυπουργός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους δεν πρόκειται να υπάρξει επίσπευση του μέτρου, επικαλέστηκε τις δημοσιονομικές αντοχές του προϋπολογισμού και τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη δημοσιονομικής υπευθυνότητας.

Στο ίδιο πλαίσιο, υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει διαθέσει μέχρι σήμερα σχεδόν 1,5 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης, με παρεμβάσεις που αφορούν τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο θέρμανσης.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης των τιμών του φυσικού αερίου και στην ανάγκη πρόσθετων μέτρων στήριξης, σημείωσε ότι κανείς δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να προβλέψει την εξέλιξη της κατάστασης. Τόνισε, ωστόσο, ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά το ζήτημα και το έχει θέσει στις προτεραιότητές της, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές χώρες που παρέχουν ισχυρή στήριξη, ανάλογα με τις δυνατότητες της οικονομίας τους.

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: «Το έργο θα γίνει πραγματικότητα»

Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε στις εξελίξεις γύρω από το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν έχει τίποτα να αποκρύψει σχετικά με τις διπλωματικές επαφές και τις σχετικές ενημερώσεις.

Όπως σημείωσε, η συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, προκειμένου να ενημερωθούν οι βουλευτές για το ζήτημα. Στη συνέχεια, με πρωτοβουλία του υπουργού Εξωτερικών και κατεύθυνση του πρωθυπουργού, αποφασίστηκε να ενημερωθούν και οι αρχηγοί των κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Αναφερόμενος ειδικότερα στη γαλλική διπλωματική παρέμβαση, εξήγησε ότι η επίμαχη ρηματική διακοίνωση απευθύνθηκε από τη γαλλική πλευρά προς τις παρακείμενες χώρες, δηλαδή την Τουρκία και την Αίγυπτο, και υποστήριξε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας ή απόκρυψης πληροφοριών.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι η αδειοδότηση για το έργο ζητήθηκε από δύο χώρες, την Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ στάθηκε και στην αντίδραση της Τουρκίας, η οποία, όπως είπε, εξέδωσε αντι-NAVTEX μετά τις πρωτοβουλίες της γαλλικής πλευράς και την έκδοση ελληνικής NAVTEX.

«Κάτι τους ενοχλούσε, κάτι ήταν πέρα από αυτό το οποίο παγίως υποστηρίζουν και γι’ αυτό έβγαλαν NAVTEX», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, ανεξάρτητα από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις, το πλοίο προχώρησε και το καλώδιο θα γίνει πραγματικότητα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Δεν επιδιώκουμε ένταση με την Τουρκία, αλλά όχι με οποιοδήποτε κόστος»

Ερωτηθείς για την πολιτική των «ήρεμων νερών» και το κατά πόσο η συγκεκριμένη διατύπωση ενδεχομένως δημιουργεί λανθασμένες εντυπώσεις, ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι η ειρηνική συνύπαρξη με την Τουρκία αποτελεί επιθυμία της ελληνικής πλευράς, χωρίς ωστόσο να τίθεται σε δεύτερη μοίρα η προάσπιση των εθνικών συμφερόντων.

«Δεν είναι αυτοσκοπός να υπάρχει ένταση και συγκρούσεις με την Τουρκία, τουλάχιστον για τη δική μας πλευρά. Εμείς θέλουμε να υπάρχει ειρηνική συνύπαρξη σε αυτή τη γειτονιά. Όχι όμως με οποιοδήποτε κόστος. Πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη τα εθνικά συμφέροντα, την κυριαρχία μας και τα δικαιώματά μας», σημείωσε.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι δεν ασκείται με γνώμονα την εσωτερική πολιτική κατανάλωση και τις επικοινωνιακές εντυπώσεις, αλλά με στόχο την εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη διαχείριση της κρίσης στον Έβρο, όταν μετανάστες επιχειρούσαν να περάσουν τα σύνορα, αλλά και στην αντίδραση της Ελλάδας κατά την περίοδο που το τουρκικό ερευνητικό πλοίο «Oruc Reis» βρισκόταν στο Αιγαίο.

Υπενθύμισε, επίσης, την ολοκλήρωση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, καθώς και τις συμφωνίες με την Αίγυπτο και την Ιταλία για ζητήματα ΑΟΖ.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, στις δύο συμφωνίες με τη Γαλλία που περιλαμβάνουν ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής, καθώς και στην αναβάθμιση των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και στην προοπτική απόκτησης μαχητικών αεροσκαφών F-35.

Επιπλέον, υπογράμμισε την ενίσχυση της συνεργασίας της Ελλάδας με την Αίγυπτο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει ενισχύσει σημαντικά τη διεθνή της θέση τόσο στο διπλωματικό όσο και στο αμυντικό πεδίο κατά τα τελευταία επτά χρόνια.

Γεωτρήσεις δυτικά της Κέρκυρας και Κάθετος Διάδρομος φυσικού αερίου

Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε, ακόμη, στις ενεργειακές εξελίξεις, κάνοντας λόγο για την προοπτική έναρξης γεωτρητικών εργασιών δυτικά της Κέρκυρας, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού για την αξιοποίηση των ελληνικών υδρογονανθράκων.

Όπως σημείωσε, ο σχεδιασμός προβλέπει την κινητοποίηση γεωτρύπανου την άνοιξη, σε περιοχή δυτικά της Κέρκυρας, ενώ έκανε αναφορά και στις έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί νοτίως της Κρήτης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον Κάθετο Διάδρομο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), ο οποίος συνδέει την Αλεξανδρούπολη με τις αγορές των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης, επισημαίνοντας τη σημασία του για την ενεργειακή θέση της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή.

Ενεργειακή κρίση: «Πρέπει να έχουμε τη νοοτροπία του καλού νοικοκύρη»

Σχετικά με το ενδεχόμενο επιδείνωσης της ενεργειακής κρίσης και την πίεση που μπορεί να ασκηθεί στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση οφείλει να εξετάζει τη συνολική εικόνα και να ιεραρχεί τις ανάγκες.

Όπως ανέφερε, κάθε επαγγελματική ομάδα διατυπώνει εύλογα αιτήματα για φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις, ωστόσο η κυβέρνηση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις συνολικές δημοσιονομικές δυνατότητες και τις διεθνείς συνθήκες.

«Όταν έχεις έναν δύσκολο χειμώνα παγκοσμίως, σίγουρα στην Ευρώπη εξαιτίας των πολέμων και της ενεργειακής κρίσης, αυτό πρέπει να το προτεραιοποιήσεις τόσο για τα νοικοκυριά, τον κάθε πολίτη, όσο και για τις επιχειρήσεις και να έχουμε μια νοοτροπία καλού νοικοκύρη», σημείωσε.

Αναφερόμενος στην προεκλογική περίοδο και στην παράδοση των προεκλογικών παροχών, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ακολουθεί διαφορετική πολιτική, αποφεύγοντας τις υποσχέσεις που δεν μπορούν να υλοποιηθούν.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ακολουθήσει μια διαφορετική πολιτική και από τότε που ήμασταν ακόμα στην αντιπολίτευση υποσχόμαστε λίγα, διότι θέλουμε να τα κάνουμε όλα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση θα παρουσιάσει συγκεκριμένες δεσμεύσεις, αφού προηγουμένως έχουν υπολογιστεί οι δυνατότητες υλοποίησής τους.

Εκλογές: «Θα αγωνιστούμε για την αυτοδυναμία»

Στο ζήτημα των επόμενων εκλογών και του στόχου της Νέας Δημοκρατίας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε ότι η κυβερνητική παράταξη θα επιδιώξει την αυτοδυναμία, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με συγκεκριμένες και κοστολογημένες προτάσεις.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ο Κυριάκος Μητσοτάκης να αναλάβει σημαντικό ευρωπαϊκό αξίωμα μετά τις εκλογές, εφόσον κερδίσει, ο κ. Χατζηδάκης χαρακτήρισε πρόωρη οποιαδήποτε σχετική συζήτηση. Υπενθύμισε, παράλληλα, την τοποθέτηση του πρωθυπουργού για το ενδεχόμενο η Νέα Δημοκρατία να συγκεντρώσει ποσοστό κάτω από 25%, λέγοντας ότι ο ίδιος έχει ξεκαθαρίσει πως σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα είχε λόγο να παραμείνει στην ηγεσία.

«Βεβαίως δεν θα πάρουμε κάτω από 25%», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Νέα Δημοκρατία θα αγωνιστεί για την αυτοδυναμία «με σεμνότητα, με σοβαρότητα, με αξιόπιστες πολιτικές».

Για το ενδεχόμενο ευρωπαϊκού ρόλου του Κυριάκου Μητσοτάκη, σημείωσε ότι προτεραιότητα είναι η εκλογική αναμέτρηση και η παρουσίαση ενός πραγματικού και καινοτόμου προγράμματος. «Έχω την ευθύνη της σύνταξης του προγράμματος αυτού και στη συνέχεια, αν με τη θέληση του λαού σχηματισθεί κυβέρνηση, θα προχωρήσουμε μπροστά. Όλα τα υπόλοιπα είναι πολύ πρόωρα να τα συζητάει κανείς», τόνισε.

Πρόσθεσε, πάντως, ότι το γεγονός πως γίνεται μια τέτοια συζήτηση αποτυπώνει, κατά την εκτίμησή του, την αναγνώριση του ειδικού βάρους που έχει ο πρωθυπουργός στην Ευρώπη και διεθνώς.

Κυβέρνηση συνεργασίας ή αυτοδυναμία – Τι είπε για το ΠΑΣΟΚ

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας, ο Κωστής Χατζηδάκης αναγνώρισε ότι θεωρητικά θα μπορούσε να εξεταστεί ένα τέτοιο σενάριο, υπενθυμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ έχουν συνεργαστεί κυβερνητικά στο παρελθόν.

Ωστόσο, υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ άσκησε κριτική συνολικά στα κόμματα της αντιπολίτευσης για το κλίμα αντιπαράθεσης που, όπως είπε, επικρατεί.

«Με αυτό το κλίμα η μόνη λύση είναι η αυτοδυναμία», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι αυτό δεν σημαίνει πως η κυβέρνηση θα περιοριστεί σε ένα αίτημα αυτοδυναμίας, χωρίς να παρουσιάσει συγκεκριμένο σχέδιο για την επόμενη ημέρα.

Όπως είπε, η Νέα Δημοκρατία οφείλει να ολοκληρώσει τις εκκρεμότητες και τις μεταρρυθμίσεις που έχει μπροστά της, ενώ υπενθύμισε ότι στο Υπουργικό Συμβούλιο έχει παρουσιαστεί κατάλογος με τις 90 βασικές τομές που πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις εκλογές.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το προεκλογικό πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς δεσμεύσεις και προτάσεις για το μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη τις μεγάλες αλλαγές που διαμορφώνονται διεθνώς, με ιδιαίτερη αναφορά στην τεχνητή νοημοσύνη.

«Χρειάζεται λοιπόν μια κυβέρνηση σοβαρή, μια ομάδα στο Υπουργικό Συμβούλιο που να μπορεί να κάνει τη δουλειά της και ένας επικεφαλής ο οποίος να έχει γνώσεις και διεθνές κύρος», υπογράμμισε.

Ανεξάρτητες αρχές: Αιχμές για τη στάση του ΠΑΣΟΚ

Στο ζήτημα της επιλογής προσώπων για τις ανεξάρτητες αρχές, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης απέδωσε τη δυσκολία επίτευξης συναινέσεων τόσο στην προεκλογική περίοδο όσο και στο γενικότερο κλίμα πολιτικής αντιπαράθεσης.

Ειδικότερα, άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στις σχετικές ψηφοφορίες, υποστηρίζοντας ότι έχει επιλέξει να μην ψηφίζει προτάσεις που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία.

Μάλιστα, σχολίασε σκωπτικά ότι ακόμη και αν η κυβέρνηση πρότεινε τον Νίκο Ανδρουλάκη για επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το ΠΑΣΟΚ και πάλι θα απείχε από την ψηφοφορία.

Αναφερόμενος ειδικότερα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σημείωσε ότι η λειτουργία της αντιμετωπίζει προβλήματα, καθώς η διοίκησή της έχει μείνει χωρίς επικεφαλής, ενώ, όπως ανέφερε, υπάρχουν διαμαρτυρίες εργαζομένων για τη δυσκολία διεκπεραίωσης των υποθέσεων.

Ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση αποδέχθηκε τη διαδικασία που είχε προτείνει το ΠΑΣΟΚ, με δημόσια υποβολή υποψηφιοτήτων και βιογραφικών, προκειμένου να αποφευχθούν παρασκηνιακές συνεννοήσεις μεταξύ των κομμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι προτάθηκε καθηγητής πανεπιστημίου, τον οποίο είχε προτείνει το ΠΑΣΟΚ και για τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη, αλλά είχε θέσει υποψηφιότητα και για την ανεξάρτητη αρχή. Η πρόταση, ωστόσο, δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη υποστήριξη.

Κατά τον ίδιο, η στάση του ΠΑΣΟΚ συνδέεται τόσο με τις εσωτερικές του ισορροπίες όσο και με την ανησυχία για τις αντιδράσεις των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης σε περίπτωση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.

«Πήραν την απόφαση να μην συνεργαστούν μαζί μας. Σεβαστή», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση θα απευθυνθεί στους πολίτες ενόψει των εκλογών, θέτοντας προς αξιολόγηση το κυβερνητικό έργο, την πολιτική της ομάδα και το πρόγραμμά της.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε στη διατύπωση του πρωθυπουργού ότι το πολιτικό δίλημμα των εκλογών θα αφορά την επιλογή μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών, κατονομάζοντας τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τον Κυριάκο Βελόπουλο, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Δημήτρη Κουτσούμπα.

Κυβερνοεπιθέσεις και νέες απειλές: «Δεν αρκεί πλέον η κλασική άμυνα»

Στις νέες προκλήσεις για την ασφάλεια των κρατών, με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά τεχνικών προβλημάτων και κυβερνοεπιθέσεων σε διεθνές επίπεδο, αναφέρθηκε ο Κωστής Χατζηδάκης, επισημαίνοντας ότι οι σύγχρονες απειλές απαιτούν διαφορετική προσέγγιση από τις κυβερνήσεις.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι δεν οφείλονται όλα τα τελευταία περιστατικά σε κυβερνοεπιθέσεις, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις πρόκειται για προβλήματα συστημάτων ή για ζητήματα που σχετίζονται με αναβαθμίσεις. Ωστόσο, όπως είπε, αναδεικνύουν την ανάγκη αυξημένης ετοιμότητας σε διεθνές επίπεδο.

«Ο καινούργιος κόσμος που έχουμε μπροστά μας, με εμβληματική αλλαγή την τεχνητή νοημοσύνη, έχει μεγάλες ευκαιρίες, αλλά έχει και μεγάλους κινδύνους και μάλιστα διαφορετικής κλίμακας», σημείωσε.

Τόνισε, επίσης, ότι η έννοια της άμυνας και της ασφάλειας δεν μπορεί πλέον να περιορίζεται στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά πρέπει να περιλαμβάνει τη συνολική προστασία της χώρας από κυβερνοεπιθέσεις, ασύμμετρες απειλές και τους κινδύνους που δημιουργεί η νέα τεχνολογική πραγματικότητα.

«Όταν πια μιλάμε για άμυνα και ασφάλεια, δεν πρέπει να μιλάμε μόνο για την κλασικού τύπου άμυνα και ασφάλεια, τον στρατό, την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά για μια συνολική προστασία της χώρας και των χωρών από κυβερνοεπιθέσεις, από ασύμμετρες απειλές και από όλη αυτή την καινούργια πραγματικότητα που δημιουργείται», ανέφερε.

Κλείνοντας, υπογράμμισε την ανάγκη οι κυβερνήσεις να διαθέτουν γνώση, εμπειρία και συγκροτημένο σχεδιασμό, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις.

«Δεν χρειαζόμαστε αυτή την ώρα ανθρώπους οι οποίοι θα βγαίνουν στα μπαλκόνια και θα δίνουν εύκολες υποσχέσεις. Χρειαζόμαστε ανθρώπους οι οποίοι θα είναι συγκροτημένοι, σοβαροί, θα έχουν τις γνώσεις που απαιτούνται», σημείωσε, προσθέτοντας ότι το διεθνές περιβάλλον είναι πλέον πολύ διαφορετικό από εκείνο που είχε διαμορφωθεί τα προηγούμενα χρόνια.

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