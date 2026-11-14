Τσίπρας: Η κυβέρνηση κατάφερε να καταρρίψει το αδιάβλητο των πανελλαδικών εξετάσεων (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η ταινία της εβδομάδας έχει διάβασμα, πολύ διάβασμα, αλλά από ό,τι φαίνεται το διάβασμα δεν είναι αρκετό…

Η υπόθεση Τσαβδαρίδη έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά σκανδάλων που το ένα μετά το άλλο προσβάλλουν την αξιοπρέπεια και τη νοημοσύνη των πολιτών και αποδεικνύουν τον αμοραλισμό αυτής της κυβέρνησης.

Ακόμη και το τελευταίο επιχείρημα για τη υπεράσπιση του θεσμού των πανελλαδικών εξετάσεων, το αδιάβλητο, κατάφεραν να το καταρρίψουν.

Μια με τους στημένους αγώνες στο μπάσκετ, την άλλη με τα ψεύτικα μόρια στο χάντμπολ. Η αριστεία τους είναι τελικά στην απάτη και τη διαφθορά.

Και το μήνυμα για τους νέους ανθρώπους είναι ότι η προσπάθεια δεν αρκεί για να πετύχεις, το κρίσιμο είναι τα κονέ, οι διασυνδέσεις, η οικονομική δύναμη.

Για τα δικά τους παιδιά υπάρχει πάντα μια θέση για τα δικά σας παιδιά, πάντοτε λείπει μία.

Η ταινία που σας προτείνω λοιπόν για αυτή την εβδομάδα είναι το «Μάθε παιδί μου γράμματα» του Θόδωρου Μαραγκού με τον Βασίλη Διαμαντόπουλο, τον Νίκο Καλογερόπουλο και τον Κώστα Τσάκωνα.

Κι ύστερα αναρωτιούνται γιατί τον είπα αρχιερέα.

Καλή σας θέαση…

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης στη WSJ: Το «νέο συμβόλαιο» για το 2027, το στοίχημα της ανάπτυξης και η μάχη με την ακρίβεια

Ώρα εξηγήσεων για το καλώδιο: Mετά τον Ανδρουλάκη και τον Κουτσούμπα, ο Γεραπετρίτης ενημερώνει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

MARC: Το 84,1% θεωρεί ανεπαρκή τα μέτρα της κυβέρνησης για την ακρίβεια, ρωγμές και στη βάση της ΝΔ