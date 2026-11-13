MARC: Το 84,1% θεωρεί ανεπαρκή τα μέτρα της κυβέρνησης για την ακρίβεια, ρωγμές και στη βάση της ΝΔ

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Τη δυσαρέσκεια των πολιτών για τον τρόπο που η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την ακρίβεια καταγράφει το β΄ μέρος της δημοσκόπησης της Marc για λογαριασμό του Αντ1. Μάλιστα, η κριτική αποτυπώνεται και στους γαλάζιους ψηφοφόρους, η πλειονότητα των οποίων εκτιμά ότι χρειάζονται επιπλέον κυβερνητικές παρεμβάσεις.
Συγκεκριμένα, το 53,9% εκτιμά ότι η κυβέρνηση ολιγωρεί και 30,2% ότι χρειάζονται πιο δραστικά μέτρα, με ένα άθροισμα ποσοστών που ξεπερνά τους 8 στους 10 ερωτηθέντες. Ευχαριστημένο με τα μέτρα δηλώνει μόλις ένα 14,3%.
Το 48,2% των ερωτηθέντων χαρακτηρίζει μέτρια την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού του, ενώ το 22,8% απαντά ότι είναι δύσκολη και το 11,1% πολύ δύσκολη. Αντίθετα, το 14,9% δηλώνει ότι βρίσκεται σε άνετη οικονομική κατάσταση και μόλις το 2,4% σε πολύ άνετη, ενώ το 0,5% δεν απαντά. Συνολικά, το 33,9% των νοικοκυριών δηλώνει ότι βρίσκεται σε δύσκολη ή πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση, έναντι 17,3% που χαρακτηρίζει την κατάστασή του άνετη ή πολύ άνετη.
Η εικόνα των πολιτών για την οικονομική τους κατάσταση παραμένει πολύ κακή, με την πλειονότητα να την εκτιμά ως δύσκολη ή μέτρια.
Το 53,9% εκτιμά ότι η κυβέρνηση ολιγωρεί απέναντι στην οικονομική δυσκολία των πολιτών, ενώ το 30,2% θεωρεί ότι προσπαθεί να βοηθήσει, αλλά χρειάζονται πιο δραστικά μέτρα και έλεγχοι. Το 14,3% πιστεύει ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί με όλα τα μέσα που διαθέτει, ενώ το 1,6% δεν απαντά. Σε σύγκριση με την προηγούμενη δημοσκόπηση, της 14ης Οκτωβρίου 2026, το ποσοστό όσων θεωρούν ότι η κυβέρνηση ολιγωρεί καταγράφει αύξηση, από 53,1% σε 53,9%. Το ποσοστό των ερωτηθέντων που δεν απαντούν διαμορφώνεται στο 1,6%, έναντι 2,1% στην προηγούμενη μέτρηση.
Μεταξύ των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, το 30,2% θεωρεί ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, το 41% εκτιμά ότι προσπαθεί, αλλά χρειάζονται πιο δραστικά μέτρα, ενώ το 27,4% πιστεύει ότι ολιγωρεί. Το 1,2% δεν απαντά. Στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, το 78,7% θεωρεί ότι η κυβέρνηση ολιγωρεί, το 17,6% ότι προσπαθεί αλλά απαιτούνται περισσότερα μέτρα και το 3,7% ότι κάνει ό,τι μπορεί. Το ποσοστό όσων δεν απαντούν είναι 0%. Στο ΠΑΣΟΚ, το 57,1% εκτιμά ότι η κυβέρνηση ολιγωρεί, το 35,4% θεωρεί ότι χρειάζονται πιο δραστικές παρεμβάσεις, ενώ το 6,8% πιστεύει ότι κάνει ό,τι μπορεί.
Το 0,7% δεν απαντά. Ακόμη υψηλότερο είναι το ποσοστό αρνητικής αξιολόγησης μεταξύ των ψηφοφόρων του ΚΚΕ, καθώς το 80,3% θεωρεί ότι η κυβέρνηση ολιγωρεί. Το 12,7% απαντά ότι προσπαθεί, αλλά απαιτούνται δραστικότερα μέτρα, το 5,6% ότι κάνει ό,τι μπορεί και το 1,4% δεν απαντά. Μεταξύ όσων επιλέγουν άλλο κόμμα, το 67,3% θεωρεί ότι η κυβέρνηση ολιγωρεί, το 25,2% ότι προσπαθεί αλλά χρειάζονται περισσότερα μέτρα και το 4% ότι κάνει ό,τι μπορεί, ενώ το 3,5% δεν απαντά. Τέλος, στην κατηγορία όσων δεν ψήφισαν ή θα ψηφίσουν, το 66,2% εκτιμά ότι η κυβέρνηση ολιγωρεί, το 26,5% ότι χρειάζονται πιο δραστικές παρεμβάσεις και το 3,9% ότι κάνει ό,τι μπορεί. Το 3,4% δεν απαντά.
Στην ερώτηση για τα μέτρα που θεωρούν αναγκαία για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, πρώτη επιλογή των πολιτών είναι η αύξηση μισθών και συντάξεων, με ποσοστό 59,9%. Ακολουθεί η μείωση των φόρων με 54%, ενώ το 46,1% ζητά ελέγχους στις τιμές και αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας. Μικρότερα ποσοστά συγκεντρώνουν οι έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις, όπως το επίδομα θέρμανσης, με 9,5%, και το «καλάθι του νοικοκυριού» με 6,9%. Άλλα μέτρα προτείνει το 2,2% των ερωτηθέντων.
Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες για τις υποθέσεις απάτης και φοροδιαφυγής, σε ποσοστό 51,8%, εκτιμούν ότι πρόκειται για πολύ διαδεδομένο φαινόμενο, ενώ το 39% θεωρεί ότι παρατηρείται αρκετά συχνά. Μόλις το 6,9% πιστεύει ότι πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις, ενώ το 2,3% δεν απαντά. Συνολικά, το 90,8% των ερωτηθέντων αντιμετωπίζει τις υποθέσεις απάτης και φοροδιαφυγής ως φαινόμενο που συναντάται αρκετά ή είναι πολύ διαδεδομένο.
Ως προς την αποκάλυψη των υποθέσεων απάτης, το 65,8% των πολιτών εκτιμά ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί καθυστέρησαν πολύ να αντιδράσουν. Αντίθετα, το 30% θεωρεί ότι πλέον οι ελεγκτικοί μηχανισμοί αποδίδουν καλύτερα, χάρη στις νέες υπηρεσίες, ενώ το 4,2% δεν απαντά.
Ως προς τα κόκκινα δάνεια, το υψηλότερο ποσοστό, 40,8%, αποδίδει ευθύνες στις τράπεζες που πούλησαν τα δάνεια, ενώ το 35,2% θεωρεί υπεύθυνη τη σημερινή κυβέρνηση, επειδή δεν έχει αλλάξει μέχρι τώρα τη σχετική νομοθεσία. Το 28,6% αποδίδει ευθύνες στην οικονομική κρίση που οδήγησε στα μνημόνια, ενώ το 27,4% στην προηγούμενη κυβέρνηση που νομοθέτησε για τα funds. Παράλληλα, το 14,5% θεωρεί υπεύθυνους τους servicers και τα funds, ενώ το 14,3% αποδίδει ευθύνες στους δανειολήπτες που δεν αποπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, παρότι έχουν τη δυνατότητα. Το 1,2% δίνει άλλη απάντηση και το 5,3% δεν απαντά.
Υπενθυμίζεται ότι το α΄ μερος της δημοσκόπησης της Marc κατέγραψε τη ΝΔ να κρατάει δυνάμεις , τη μάχη ΕΛΑΣ ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερης θέση και εννιακομματική Βουλή.
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