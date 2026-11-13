Για «μεθόδευση» Κακλαμάνη κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, απαντώντας στις κατηγορίες ότι «μπλόκαρε» την εκλογή προέδρου της Αρχής για τα Προσωπικά Δεδομένα

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«Δεν νομιμοποιήσαμε την μεθόδευση Κακλαμάνη» απαντά το ΠΑΣΟΚ μέσω κοινοβουλευτικών πηγών σε όσα του καταλόγισε ο πρόεδρος της Βουλής νωρίτερα για την αποχή του από την ψηφοφορία για τη θέση του προέδρου της Αρχής προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αλλά και στις κατηγορίες Μαρινάκη ότι «μπλόκαρε» την εκλογή, θέτοντας την Ανεξάρτητη Αρχή υπό την ομηρίατου για μικροπολιτικούς λόγους».

Κάνοντας λόγο για μεθόδευση το ΠΑΣΟΚ, εννοεί πως ο Νικήτας Κακλαμάνης, αντί να συνεχίσει τη συνεδρίαση του περασμένου Απριλίου, που «αυθαίρετα» είχε διακόψει παρά το γεγονός ότι «είχε διαμορφωθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία για την εκλογή της κ. Συγγούνα στη θέση της Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» την οποία είχε προτείνει και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Βουλής, προχώρησε σε νέα συνεδρίαση και «σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, κατέθεσε νέα πρόταση, χωρίς να δώσει καμία εξήγηση για όσα προηγήθηκαν».

Αναλυτικά το σχόλιο αρμόδιων κοινοβουλευτικών πηγών του ΠΑΣΟΚ, για τη στάση του στην σημερινή Διάσκεψη των Προέδρων:

«Τον περασμένο Απρίλιο, το ΠΑΣΟΚ προσήλθε στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και τεκμηριωμένες προτάσεις, έχοντας αξιολογήσει όλες τις υποψηφιότητες.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή διαπιστώθηκε ότι είχε διαμορφωθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία για την εκλογή της κ. Συγγούνα στη θέση της Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, την οποία είχε προτείνει ο ίδιος ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Κακλαμάνης. Αντί, όμως, να προχωρήσει η ψηφοφορία, ο κ. Κακλαμάνης διέκοψε αυθαίρετα τη συνεδρίαση, μια ενέργεια που καταγγείλαμε τότε ως πραξικοπηματική.

Σήμερα, αντί να συνεχιστεί η συνεδρίαση που είχε διακοπεί και να τεθούν οι υποψηφιότητες σε ψηφοφορία, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής, η Νέα Δημοκρατία, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, κατέθεσε νέα πρόταση, χωρίς να δώσει καμία εξήγηση για όσα προηγήθηκαν.

Το ΠΑΣΟΚ επέμεινε στη θεσμικά ορθή διαδικασία: να συνεχιστεί η συνεδρίαση που είχε διακοπεί και να τεθούν οι προτάσεις σε ψηφοφορία.

Γι’ αυτό και αρνήθηκε να νομιμοποιήσει με τη συμμετοχή του τη σημερινή μεθόδευση.

Δεν πρόκειται για ζήτημα προσώπων. Πρόκειται για ζήτημα σεβασμού των θεσμών και της δημοκρατίας.

Οι θεσμοί δεν είναι παιχνίδι του κ. Μητσοτάκη».

Μαρινάκης: Το ΠΑΣΟΚ «μπλόκαρε» την εκλογή και έθεσε σε «ομηρία» την Αρχή

Υπενθυμίζεται, πως άμεση ήταν η αντίδραση της κυβέρνησης με τον κυβερνητικός εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη με ανακοίνωσή του να καταγγέλλει μεταξύ άλλων, ότι «και οι Ανεξάρτητες Αρχές γίνονται όμηροι των μικροπολιτικών επιλογών του κ. Ανδρουλάκη», ενώ γαλάζιες πηγές συμπλήρωναν πως «η αποχή του ΠΑΣΟΚ μπλόκαρε την εκλογή προέδρου στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» και επισήμαιναν «το άδειασμα του ανθρώπου που πρότειναν οι ίδιοι».

Η ανακοίνωση που είχε εκδώσει νωρίτερα ο Παύλος Μαρινάκης:

«Στη σημερινή Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής για την επιλογή Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το ΠΑΣΟΚ, με την αποχή του, αρνήθηκε να στηρίξει έναν υποψήφιο που το ίδιο είχε προτείνει στο παρελθόν: τον καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου Άλκη Δερβιτσιώτη, την υποψηφιότητα του οποίου αποδέχθηκε και η Κυβέρνηση.

Το ίδιο πρόσωπο είχε προταθεί από το ΠΑΣΟΚ πριν από λίγους μήνες για τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη. Τότε τον θεωρούσε κατάλληλο για να ηγηθεί μιας Ανεξάρτητης Αρχής. Σήμερα, ξαφνικά, δεν τον στηρίζει για την προεδρία μιας άλλης, εξίσου σημαντικής Ανεξάρτητης Αρχής, για την οποία επίσης είχε θέσει υποψηφιότητα.

Θυμίζω, μάλιστα, ότι και η συγκεκριμένη κοινοβουλευτική διαδικασία είχε προταθεί από το ΠΑΣΟΚ και είχε γίνει αποδεκτή από την Κυβέρνηση. Με άλλα λόγια, το ΠΑΣΟΚ αντιφάσκει διπλά: και ως προς το πρόσωπο και ως προς τη διαδικασία.

Το αποτέλεσμα είναι να παραμένει σε εκκρεμότητα η επιλογή νέου Προέδρου της Αρχής, ενώ η θέση του Προέδρου είναι κενή από τον Ιούνιο του 2025. Και όλα αυτά για μια Ανεξάρτητη Αρχή με εξαιρετικά κρίσιμες αρμοδιότητες, οι οποίες διαρκώς ενισχύονται στο πλαίσιο του ενωσιακού δικαίου.

Δυστυχώς, ακόμη και οι Ανεξάρτητες Αρχές γίνονται όμηροι των μικροπολιτικών επιλογών του κ. Ανδρουλάκη. Ενός αρχηγού που βρέθηκε από συγκυρία στην ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τον θεσμικό του ρόλο με όρους διαμαρτυρίας και άρνησης.

Η χώρα έχει ανάγκη από μια αντιπολίτευση που θα συμβάλλει στην πρόοδο και στον εκσυγχρονισμό της, όχι από μια αντιπολίτευση που αρνείται ακόμη και όσα η ίδια έχει προτείνει.

Την αντίφαση αυτή την παραδίδουμε στην κρίση των πολιτών και κυρίως των φίλων του ΠΑΣΟΚ, που βλέπουν το κόμμα τους να μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο σε ένα κίνημα διαμαρτυρίας».

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