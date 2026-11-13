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13.11.2026 15:52

Τέταρτη μέρα στη σειρά πρώτος σε τηλεθέαση ο Alpha, την Πέμπτη(12/11)

13.11.2026 15:52
tileorasi

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Συνέχισε την πρωτοπορία ο Alpha και χθες , παρά τις επίσης βελτιωμένες επιδόσεις μερίδας του ανταγωνισμού. Αξιοπρόσεκτη όλων ήταν εκείνη του STAR που είδε το μερίδιο του να βελτιώνεται κατά 1,7 μονάδα σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη δυναμική του.

Στον αντίποδα ο ΑΝΤ1 εμφάνισε θεαματική κάμψη (1,9 μονάδα), παραμένοντας όμως στην περιοχή με τα διψήφια μερίδα και στο σχετικό γκρουπ των σταθμών.

Το OPEN διατήρησε ανέπαφη τη δυναμική που είχε αναπτύξει την Τετάρτη. Η ΕΡΤ1 ισοφάρισε για μια ακόμη φορά το δεύτερο χαμηλό της (2,8%) που «πρωτοεμφανίστηκε»- τη νέα σεζόν- στα δεδομένα της Nielsen στι 22 Σεπτεμβρίου.

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