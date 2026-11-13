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13.11.2026 15:51

Χίθροου: Αεροσκάφος της British Airways χτύπησε με την ουρά στον διάδρομο κατά την προσγείωση – Απογειώθηκε ξανά (Video)

13.11.2026 15:51
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Αναστάτωση επικράτησε προς στιγμήν στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, όταν αεροσκάφος της British Airways χτύπησε με την ουρά του στον διάδρομο κατά την προσπάθεια προσγείωσης, με αποτέλεσμα οι πιλότοι να εγκαταλείψουν τον ελιγμό και να απογειωθούν ξανά.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (12/11) και καταγράφηκε σε βίντεο, στο οποίο φαίνεται το Airbus να ακουμπά με το πίσω μέρος της ατράκτου στον διάδρομο προσγείωσης.



Σύμφωνα με την Telegraph, πρόκειται για την πτήση BA431, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από το Άμστερνταμ προς το Λονδίνο.

Οι πιλότοι αποφάσισαν να διακόψουν την προσπάθεια προσγείωσης και να επαναφέρουν το αεροσκάφος στον αέρα. Λίγα λεπτά αργότερα, το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Η British Airways ξεκίνησε έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν, ενώ έχει ενημερωθεί και η βρετανική Υπηρεσία Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων (AAIB).

Εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας δήλωσε: «Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και συνεργαζόμαστε με την AAIB στην έρευνά της. Δεν μπορούμε να κάνουμε περαιτέρω σχόλια σε αυτό το στάδιο».

Όπως υπενθυμίζει ο Telegraph, τον περασμένο μήνα, οι πιλότοι της British Airways αναγκάστηκαν να διακόψουν μια πτήση προς την Πορτογαλία, έπειτα από αναφορές για ρωγμή σε παράθυρο. Η πτήση αναχώρησε από το αεροδρόμιο Γκάτγουικ με προορισμό το Φάρο γύρω στις 9 π.μ. της 13ης Οκτωβρίου, αλλά αναγκάστηκε να επιστρέψει μετά από μία ώρα.

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