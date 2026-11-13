Διχασμένη η Ευρώπη για τον εκπρόσωπο στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ρωσίας για την Ουκρανία: Κόστα ή Κάλας οι πιθανότεροι

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Η Ευρωπαϊκή Ένωση διεκδικεί θέση στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ωστόσο αδυνατεί να συμφωνήσει στο πρόσωπο που θα εκπροσωπήσει τα κράτη-μέλη.

Η επιλογή του Ευρωπαίου διαπραγματευτή εξελίσσεται σε μείζον ζήτημα για τους «27», με τη σύνοδο κορυφής στο Δουβλίνο να επισκιάζεται από τις εσωτερικές διαφωνίες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των Politico, Euronews και Deutsche Welle, στο εσωτερικό της Ένωσης έχουν διαμορφωθεί διαφορετικές προσεγγίσεις. Κοινή συνισταμένη είναι ότι η Ευρώπη, ως ένας από τους βασικούς οικονομικούς και στρατιωτικούς υποστηρικτές του Κιέβου, δεν μπορεί να απουσιάζει από τις αποφάσεις που αφορούν την ασφάλεια της ηπείρου.

Η συζήτηση εντάθηκε μετά τις επαφές των Αμερικανών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα, αλλά και τις συνομιλίες για την Ουκρανία στο Αμπού Ντάμπι, στις οποίες η ευρωπαϊκή παρουσία ήταν περιορισμένη.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζητά πλέον σαφή ευρωπαϊκή συμμετοχή, υπογραμμίζοντας ότι οι αποφάσεις για την ασφάλεια της Ευρώπης δεν μπορούν να λαμβάνονται χωρίς την ίδια την Ευρώπη.

Κόστα και Κάλας οι βασικοί υποψήφιοι

Ως επικρατέστερη επιλογή εμφανίζεται ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα. Η θεσμική του ιδιότητα, αλλά και το σχετικά ουδέτερο διπλωματικό προφίλ του, τον καθιστούν αποδεκτό από αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Υπέρ της υποψηφιότητάς του έχουν ταχθεί, μεταξύ άλλων, οι ηγέτες του Λουξεμβούργου και της Πολωνίας, ενώ θετική στάση έχει εκφράσει και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας. Η ίδια θεωρεί ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί έχουν ήδη σαφή εντολή να εκπροσωπούν την Ένωση σε ζητήματα ασφάλειας. Ωστόσο, η σκληρή στάση της απέναντι στη Μόσχα προκαλεί αντιδράσεις, καθώς ορισμένοι διπλωμάτες εκτιμούν ότι θα ήταν δύσκολο να γίνει αποδεκτή από το Κρεμλίνο.

Η διαφωνία, πάντως, δεν περιορίζεται στις δύο υποψηφιότητες. Γαλλία και Γερμανία εμφανίζονται απρόθυμες να παραχωρήσουν αποκλειστικά στις Βρυξέλλες τον ρόλο της ευρωπαϊκής εκπροσώπησης. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς υποστηρίζει τη διατήρηση του υφιστάμενου σχήματος συνεργασίας με τη συμμετοχή Γερμανίας, Γαλλίας, Βρετανίας, Ιταλίας και Πολωνίας.

Παράλληλα, σύμφωνα με το αμερικανικό Associated Press, στο τραπέζι έχουν πέσει και εναλλακτικές προτάσεις, όπως η συμμετοχή του Φινλανδού προέδρου Αλεξάντερ Στουμπ ή μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής ομάδας εκπροσώπων.

Η επιφυλακτική στάση της Μόσχας

Την ίδια ώρα, το Κρεμλίνο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής ευρωπαϊκών χωρών στις επόμενες διαπραγματεύσεις, χωρίς ωστόσο να δεσμεύεται για συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Μόσχα θα αξιολογήσει πρώτα τις πραγματικές προθέσεις των Ευρωπαίων και την προθυμία τους να συμβάλουν στην ειρηνευτική διαδικασία. Εφόσον διαπιστωθεί αυτή η διάθεση, θα μπορούσε να εξεταστεί η διεξαγωγή συνομιλιών σε διευρυμένη σύνθεση, με τη συμμετοχή Ευρωπαίων, Ουκρανών, Ρώσων και Αμερικανών.

Το Κρεμλίνο δεν ανακοίνωσε, πάντως, ημερομηνία για τον επόμενο γύρο επαφών, ενώ απέφυγε να σχολιάσει την πιθανή επιλογή της Κάλας.

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