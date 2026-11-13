Νεοναζί βανδάλισαν το μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι (photos)

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Νεοαζί βανδάλισαν ξανά το μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι, το βράδυ της Πέμπτης (12/11).

Για τον βανδαλισμό προχώρησε σε ανάρτηση ο Σύλλογος Πολιτισμού “Παύλος Killah P Φύσσας”. «Οι ναζί αποδεδειγμένα δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο. Βεβήλωσαν ξανά το μνημείο του Παύλου μέσα στη νύχτα» αναφέρεται στην ανάρτηση του Συλλόγου.

Οι δράστες έβαψαν με κόκκινο σπρέι το μνημείο σχεδιάζοντας τον κέλτικο σταυρό, γνωστό και ως “στοχάδι”.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, άμεσα πραγματοποιήθηκαν εργασίες για την απομάκρυνση των ναζιστικών συμβόλων, ωστόσο ακόμη διακρίνονται σημάδια από την κόκκινη μπογιά που χρησιμοποιήθηκε στον βανδαλισμό.

Από τον 20ό αιώνα και έπειτα, τον κέλτικο σταυρό έχουν οικειοποιηθεί νεοναζιστικές οργανώσεις, ομάδες λευκής ανωτερότητας και ακροδεξιές παρατάξεις, λειτουργώντας ως υποκατάστατο της απαγορευμένης σβάστικας.

Το μνημείο έχει ανεγερθεί στην οδό Παύλου Φύσσα –πρώην Παναγή Τσαλδάρη– στο Κερατσίνι, στον τόπο όπου δολοφονήθηκε ο ακτιβιστής και μουσικός από τον χρυσαυγίτη Γιώργο Ρουπακιά.

Υπενθυμίζεται πως η δολοφονία της 18ης Σεπτεμβρίου 2013 αποτέλεσε την αφετηρία για τη δικαστική δίωξη της Χρυσής Αυγής, η οποία οδήγησε στην ιστορική καταδίκη της ως εγκληματική οργάνωση.

Νέα Αριστερά: Μπλόκο στους φασιστές σε κάθε γειτονιά

Οργισμένη ανακοίνωση εξέδωσε η Νέα Αριστερά με αφορμή τον βανδαλισμό του μνημείου:

«Άγνωστοι βανδάλισαν το βράδυ της Πέμπτης το μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι, βάφοντας πάνω του δύο «στόχους», διεθνώς αναγνωρισμένο νεοναζιστικό σύμβολο, το οποίο έχει χρησιμοποιήσει και η Χρυσή Αυγή. Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε βανδαλιστεί με φασιστικά σύμβολα και η τοιχογραφία του Παύλου Φύσσα στο Πανεπιστήμιο Καβάλας.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι ακροδεξιοί ξανασηκώνουν κεφάλι μετά την αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη, επιτιθέμενοι σε μετανάστες και αντιφασίστες. Και δεν είναι τυχαίο το ότι βανδάλισαν το μνημείο του Παύλου Φύσσα, σύμβολο του αντιφασιστικού αγώνα, που έπεσε νεκρός από τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγης.

Ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης επιχειρεί να επιστρέψει στην πολιτική ζωή, ενώ η κυβέρνηση δίνει χώρο στην Ακροδεξιά υιοθετώντας όλο και περισσότερο τη ρητορική και την ατζέντα της.

Κανένας ακροδεξιός δεν θα ξανακερδίσει χώρο στις γειτονιές μας. Θα μας βρίσκουν απέναντί τους».

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