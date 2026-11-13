Αγρότες: Πανελλαδική σύσκεψη στις 6 Δεκεμβρίου στη Λάρισα – Έρχονται νέες κινητοποιήσεις

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Πανελλαδική σύσκεψη την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου στη Νίκαια Λάρισας αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, με στόχο τον συντονισμό των επόμενων κινητοποιήσεων των αγροτών και τη διεκδίκηση μέτρων στήριξης του πρωτογενούς τομέα. Παράλληλα, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει στην πανελλαδική απεργία της 25ης Νοεμβρίου.

Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της Γραμματείας της Επιτροπής, την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στα Μάλγαρα, όπου εξετάστηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς. Στην ανακοίνωσή της, η Επιτροπή υποστηρίζει ότι οι συνθήκες έχουν επιδεινωθεί σε σχέση με πέρυσι, εξαιτίας του αυξημένου κόστους παραγωγής, των χαμηλών τιμών των προϊόντων και των καθυστερήσεων στις πληρωμές και τις αποζημιώσεις.

Στην πανελλαδική σύσκεψη θα συζητηθούν τα αιτήματα των παραγωγών και θα αποφασιστούν τα επόμενα συντονισμένα βήματα. Σύμφωνα με συμπληρωματική ενημέρωση που διαβιβάστηκε μαζί με την ανακοίνωση, μετά τη σύσκεψη οι εκπρόσωποι των αγροτών προτίθενται να ζητήσουν συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Χαμηλές τιμές, αυξημένο κόστος και καθυστερήσεις στις ενισχύσεις

Η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων επισημαίνει ότι οι τιμές πώλησης των βασικών αγροτικών προϊόντων είναι χαμηλότερες από τις περυσινές, με αρκετά προϊόντα να διατίθενται, σύμφωνα με την ίδια, ακόμη και κάτω από το κόστος παραγωγής, την ώρα που οι καταναλωτές συνεχίζουν να τα αγοράζουν σε υψηλές τιμές.

Αποδίδει μέρος της αύξησης του κόστους στις πολεμικές συγκρούσεις, ασκώντας παράλληλα κριτική στην κατανομή των δημόσιων πόρων. Υποστηρίζει ότι διατίθενται δισεκατομμύρια ευρώ για την εμπλοκή της χώρας στις συγκρούσεις, ενώ δεν προβλέπεται αντίστοιχη δημοσιονομική δυνατότητα για τη στήριξη των παραγωγών. Καταγγέλλει επίσης ότι από αυτή την κατάσταση επωφελείται περιορισμένος αριθμός επιχειρηματιών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις εκκρεμότητες των δηλώσεων ΟΣΔΕ, οι οποίες, σύμφωνα με την Επιτροπή, εμποδίζουν την καταβολή ακόμη και της βασικής ενίσχυσης. Οι εκπρόσωποι των αγροτών κάνουν λόγο για γενικευμένες καθυστερήσεις πληρωμών, τόσο για το τρέχον έτος όσο και για προηγούμενα.

Σοβαρά προβλήματα εντοπίζουν και στις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, υποστηρίζοντας ότι ζημιές στην παραγωγή και στο φυτικό κεφάλαιο είτε παραμένουν χωρίς αποζημίωση είτε καλύπτονται με μεγάλη καθυστέρηση και με ποσά που θεωρούν ανεπαρκή.

Τα προβλήματα των κτηνοτρόφων

Για τους κτηνοτρόφους, η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων καταγγέλλει ότι δεν έχει προχωρήσει ουσιαστικά η ανασύσταση των κοπαδιών, παρά τις σχετικές υποσχέσεις, με αποτέλεσμα παραγωγοί που έχασαν το ζωικό τους κεφάλαιο να παραμένουν χωρίς επαγγελματική δραστηριότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Στην ανακοίνωση διατυπώνονται επίσης αιτιάσεις για τη μη εφαρμογή εμβολιασμού, την οποία η Επιτροπή συνδέει με τα οικονομικά συμφέροντα επιχειρήσεων που εξάγουν φέτα, ενώ επισημαίνει ότι οι ζωονόσοι συνεχίζουν να εμφανίζονται.

Σύμφωνα με την ΠΕΜ, η έλλειψη ρευστότητας και η μείωση του αγροτικού εισοδήματος οδηγούν ολοένα περισσότερους παραγωγούς είτε στην εγκατάλειψη του επαγγέλματος είτε στην αναζήτηση δεύτερης εργασίας για να συμπληρώσουν τα εισοδήματά τους.

Η Επιτροπή ζητά αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για προϊόντα των οποίων οι τιμές έχουν υποχωρήσει σημαντικά, υποστηρίζοντας ότι η παρέμβαση αυτή είναι απαραίτητη για να συνεχιστεί η αγροτική παραγωγή.

Τι αναγνωρίζουν οι αγρότες από τις προηγούμενες κινητοποιήσεις

Η Πανελλαδική Επιτροπή αναφέρεται στις περυσινές αγροτικές κινητοποιήσεις και τα μπλόκα, εκτιμώντας ότι συνέβαλαν στην ανάδειξη των προβλημάτων του κλάδου και στην επίτευξη ορισμένων διεκδικήσεων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνει το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία, τον διπλασιασμό της επιστροφής ανά καλλιέργεια και τη στήριξη ορισμένων προϊόντων μέσω προγραμμάτων de minimis και έκτακτων ενισχύσεων ad hoc.

Ωστόσο, θεωρεί ότι τα μέτρα αυτά δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων επιβίωσης των παραγωγών και ζητά πρόσθετες παρεμβάσεις που θα διασφαλίζουν τη συνέχιση της παραγωγής, την οικονομική δραστηριότητα στην ύπαιθρο και τη διάθεση ποιοτικών προϊόντων σε προσιτές τιμές.

Η Επιτροπή εκφράζει επίσης την αντίθεσή της στην Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζοντας ότι οδηγεί στη συγκέντρωση της γης και της παραγωγής σε λιγότερα χέρια, σε βάρος των μικρότερων αγροτικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Συνδέει τη θέση αυτή με τις αγροτικές κινητοποιήσεις που πραγματοποιούνται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

«Δεν πρόκειται να συναινέσουμε στην καταστροφή μας, ούτε να φοβηθούμε από τις κλήσεις που συνεχώς φτάνουν.» αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Συμμετοχή στην απεργία της 25ης Νοεμβρίου

Πριν από την πανελλαδική σύσκεψη της Νίκαιας, η Γραμματεία της ΠΕΜ αποφάσισε τη συμμετοχή της στη γενική απεργία της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου, καλώντας τις αγροτικές ομοσπονδίες και τους συλλόγους να δώσουν το «παρών» στις απεργιακές συγκεντρώσεις, προβάλλοντας τα αιτήματα του κλάδου.

Η συμμετοχή προτείνεται να έχει ουσιαστικό αλλά και συμβολικό χαρακτήρα, με την Επιτροπή να επιδιώκει κοινές διεκδικήσεις με εργαζομένους, αυτοαπασχολουμένους και τα σωματεία τους για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την ενίσχυση της υγείας και της παιδείας και την προστασία από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς. Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη στήριξη που παρείχαν οι συγκεκριμένοι κοινωνικοί φορείς στα περυσινά αγροτικά μπλόκα.

Η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, στην οποία συμμετέχουν ομοσπονδίες και εκατοντάδες αγροτικοί, κτηνοτροφικοί, μελισσοκομικοί και αλιευτικοί σύλλογοι, επισημαίνει ότι συνέχισε τις κινητοποιήσεις και μετά τη λήξη των προηγούμενων μπλόκων, με παρεμβάσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας για τοπικά και γενικότερα ζητήματα.

Η Γραμματεία καλεί κάθε ομοσπονδία και σύλλογο να συνεδριάσει το επόμενο διάστημα και να ενημερώσει τα μέλη του, ώστε να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή στη σύσκεψη της 6ης Δεκεμβρίου στη Νίκαια Λάρισας, όπου θα ληφθούν οι αποφάσεις για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων.

Διαβάστε επίσης:

Λέκκας για τον σεισμό στην Κρήτη: «Ομαλή η ακολουθία, σημαντικό το εστιακό βάθος των 32 χιλιομέτρων»

Αθλητικό γυμνάσιο για τα παιδιά που κάνουν χρόνια ένα άθλημα προανήγγειλε η Ζαχαράκη – Μέχρι τον Μάρτιο το νομοσχέδιο

ΑΕΙ: Από σήμερα έως τις 18 Νοεμβρίου οι αιτήσεις κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών φοιτητών