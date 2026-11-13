Αθλητικό γυμνάσιο για τα παιδιά που κάνουν χρόνια ένα άθλημα προανήγγειλε η Ζαχαράκη – Μέχρι τον Μάρτιο το νομοσχέδιο

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Την κατάθεση νομοσχέδιου – μέχρι τον Μάρτιο – για τη δημιουργία αθλητικού γυμνασίου προανήγγειλε μέσω του ΣΚΑΪ 100,3 η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.
Αναφερόμενη στις αλλαγές στο πλαίσιο μοριοδότησης στις πανελλαδικές εξετάσεις των αθλητών, η υπουργός σημείωσε ότι θα λαμβάνονται υπόψη 2 σημαντικοί παράγοντες: ο χρόνος που πραγματικά ασχολείται ένα παιδί με ένα άθλημα και η ουσιαστική συμμετοχή του στο άθλημα αυτό.
Σημείωσε ότι αναμένεται η εισήγηση της αρμόδιας ομάδας εργασίας, η οποία θα δοθεί στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.
Η υπουργός Παιδείας εξήγησε ότι έχουν ήδη γίνει βήματα για το συγκεκριμένο πλαίσιο, δεν ξεκινούν από το 0, ενώ τόνισε ότι «θα αποδοθεί δικαιοσύνη για τα παιδιά που κάνουν χρόνια ένα άθλημα».
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