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13.11.2026 11:22

Θεσσαλονίκη: Έκρηξη σε λέβητα φυσικού αερίου στο δημαρχείο Αμπελοκήπων

13.11.2026 11:22
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Έκρηξη σε λέβητα φυσικού αερίου έλαβε χώρα σε υπόγειο χώρο στο δημαρχείο Αμπελοκήπων-Μενεμένης στη Θεσσαλονίκη και σήμανε συναγερμός στις Αρχές.

Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε για την έκρηξη στο Δημαρχείο Αμπελοκήπων – Μενεμένης στις 10.40 το πρωί της Παρασκευής (13.11.2026).

Στο σημείο έφτασαν άμεσα 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα, ενώ στον χώρο του περιστατικού δεν προκλήθηκε πυρκαγιά και δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν αδιευκρίνιστες. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν αν πρόκειται πράγματι για έκρηξη ή αν προηγήθηκε κάποια τεχνική βλάβη.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.11.2026 12:14
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Μπακογιάννη: Καμία ανησυχία για το καλώδιο, θα γίνει ενημέρωση με… διπλωματικό τρόπο – Το άδεισμα σε Γκιλφόιλ και… Τσαβδαρίδη (Audio)

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