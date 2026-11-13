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13.11.2026 10:58

Σκηνές απείρου κάλλους στον δήμο Παλλήνης: Αντιδήμαρχος αποκάλεσε δημοτική σύμβουλο… «νούμερο»

13.11.2026 10:58
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Η κοπή μιας ελιάς στην οδό Παλλάδος Αθηνάς στάθηκε αφορμή για ένταση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης στις 11 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την καταγγελία για το περιστατικό, αλλά και όπως φαίνεται από το video της συνεδρίασης, ο αντιδήμαρχος Σμυρλιάδης δήλωσε ότι… έκοψε ο ίδιος το δέντρο.

Είτε έκανε κρύο χιούμορ ο δεξιών καταβολών αντιδήμαρχος, είτε το εννοούσε πραγματικά, η τοποθέτησή του ήταν τουλάχιστον ατυχής και προκάλεσε χάος.

Όταν η δημοτική σύμβουλος Ειρήνη Κουνενάκη έθεσε ζήτημα νομιμότητας, ο αντιδήμαρχος φέρεται να σηκώθηκε από τη θέση του, να ύψωσε τη φωνή του και να την αποκάλεσε «νούμερο».

Η συμπεριφορά που περιγράφεται στην καταγγελία προκάλεσε αλγεινή εντύπωση και εκθέτει τη διοίκηση του δημάρχου Χρήστου Αηδόνη. Αμετροέπεια, τσαμπουκάς, ειρωνείες, νεποτισμός, προκλήσεις είναι στοιχεία που συχνά πυκνά χαρακτηρίζουν στελέχη της πλειοψηφικής παράταξης και της διοίκησης, σε διάφορα επίπεδα, αναφέρουν στελέχη της αντιπολίτευσης.

Η ανοχή σε προσωπικές προσβολές μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει πολιτικό κόστος για τη δημοτική αρχή, ιδίως όταν η προσβολή στρέφεται κατά αιρετής που ζητά εξηγήσεις για μια ενέργεια αντιδημάρχου.

Όπως έλεγαν στελέχη, που παρακολούθησαν τη συνεδρίαση, ο δήμαρχος οφείλει να πάρει θέση για το περιστατικό και για το πώς αντιμετωπίζονται τέτοιες συμπεριφορές στις συνεδριάσεις.

Η ίδια καταγγελία επαναφέρει και το «θα σου αλλάξω τα φώτα», φράση που αποδίδει στον ίδιο αντιδήμαρχο σε παλαιότερο περιστατικό, και θέτει ευρύτερο ζήτημα για τον τρόπο με τον οποίο η δημοτική αρχή αντιμετωπίζει τις γυναίκες, αλλά και γενικότερου όσους διαφωνούν μαζί της.

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Κωστής Σμέρος, κατηγόρησε τη διοίκηση Αηδόνη για αλαζονεία και χλευαστική συμπεριφορά σε πολίτες και κάλεσε τον δήμαρχο να μαζέψει όσα στελέχη του ξεφεύγουν από τα όρια.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.11.2026 12:15
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