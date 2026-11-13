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ΕΛΛΑΔΑ

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13.11.2026 08:36

ΕΚΑΒ: Σκηνές-σοκ κατά των διασωστών απο τη Ζωή Κωνσταντοπούλου περιγράφει ο πρόεδρος των εργαζομένων

13.11.2026 08:36
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Σοβαρές καταγγελίες σε βάρος της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, διατύπωσε μιλώντας στο Mega ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος.

Συγκεκριμένα, κατήγγειλε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας για απρεπή συμπεριφορά απέναντι σε διασώστες, καθώς φέρεται να ειρωνεύτηκε τους εργαζόμενους, κατά τη διάρκεια της διακομιδής με ασθενοφόρο της προϊσταμένης επιθεωρήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας.

Η τελευταία είχε λιποθυμικό επεισόδιο έπειτα από έντονο φραστικό επεισόδιο με τη κα Κωνσταντοπούλου.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος, οι διασώστες, ακολουθώντας το ιατρικό πρωτόκολλο, μετέφεραν την ασθενή με καρέκλα στο ασθενοφόρο επειδή παρουσίαζε αδυναμία να περπατήσει και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, η Ζωή Κωνσταντοπούλου τους αντιμετώπισε με ειρωνεία και επικριτική διάθεση.

«Εμείς χθες μεσημέρι δεχτήκαμε κλήση στο συντονιστικό κέντρο του ΕΚΑΒ για λιποθυμία στο επιθεώρηση εργασίας στο κέντρο της Αθήνας.

Οι διασώστες έφτασαν, ανέβηκαν στο γραφείο της επιθεωρήτριας

Δεν γνωρίζανε με τι είχε συμβεί. Αφού έδωσαν εκεί τις πρώτες βοήθειες και πήραν το ιστορικό από την κυρία, αμέσως την έβαλαν όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο στην καρέκλα του ασθενοφόρου και να τη μεταφέρουν στον ασθενοφόρο».

«Στο διάδρομο όμως ήταν η κα Κωνσταντοπούλου και λέει “καλά τι κάνετε, τι σόου είναι αυτό που κάνετε και τι εργαλειοποιείτε μια κατάσταση ένα περιστατικό’ προς τους διασώστες.

Γιατί δεν την πηγαίνετε με τα πόδια; Γιατί την κατεβάζετε κάτω; Τί είναι αυτά που κάνετε; Οι διασώστες δεν είχαν καταλάβει τι γινότανε. Εμείς απλά τηρήσαμε τη διαδικασία που προβλέπεται», είπε ο κ. Μαθιόπουλος

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.11.2026 08:56
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