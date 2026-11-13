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13.11.2026 08:03

Λάρισα: Eξακολουθεί και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ αγοράκι 2,5 ετών μετά την μετωπική σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με ΙΧ

13.11.2026 08:03
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Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία της Λάρισας, μετά τη μετωπική σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με ΙΧ χθες το μεσημέρι.

Ένα αγοράκι 2,5 ετών νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, ενώ ο 30χρονος πατέρας του, που οδηγούσε το ΙΧ, έχει πολλαπλά κατάγματα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι, στην περιφερειακή οδό που συνδέει τη Λάρισα με τον οικισμό της Τερψιθέας. Το σχολικό λεωφορείο, που μετέφερε μαθητές ιδιωτικού σχολείου, συγκρούστηκε μετωπικά με το ΙΧ, στο οποίο επέβαιναν ο 30χρονος οδηγός και το 2,5 ετών αγοράκι του.

Το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά και φέρει πολλαπλά κατάγματα. Καθόταν στο πίσω κάθισμα, στη θέση που προβλέπεται, και φορούσε ζώνη. Διασωληνώθηκε και παραμένει στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

Ο 30χρονος πατέρας τραυματίστηκε με πολλαπλά κατάγματα και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Και οι δύο είχαν απεγκλωβιστεί νωρίτερα από την Πυροσβεστική.

Στο σχολικό λεωφορείο δεν υπήρξε τραυματισμός. Τα παιδιά του ιδιωτικού σχολείου μεταφέρθηκαν με άλλο λεωφορείο στα σπίτια τους.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.11.2026 09:03
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