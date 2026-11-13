Καιρός με διάθεση Απρίλη στην καρδιά του Νοέμβρη: Aφρικανική σκόνη, λασποβροχές και 23άρια, πριν τους βοριάδες την Κυριακή

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Ανοιξιάτικο παραμένει το σκηνικό στην καρδιά του Νοέμβρη, με τον καιρό το δεύτερο δεκαήμερο του μήνα να θυμίζει έντονα Απρίλη. Οι υγροί νοτιάδες που επικρατούν φέρνουν νέο κύμα αφρικανικής σκόνης, τοπικές ομίχλες, τοπικές μπόρες και ανεβάζουν τον υδράργυρο πάνω από τους 20°C στα περισσότερα πεδινά, δημιουργώντας μια κάπως αποπνικτική ατμόσφαιρα. Οι νοτιάδες διατηρούν την αφρικανική σκόνη και τις υψηλές θερμοκρασίες έως και το Σάββατο, πριν οι βοριάδες καθαρίσουν την ατμόσφαιρα την Κυριακή.

Μουντός χάρτης, λασποβροχές με καταιγίδες στα δυτικά, 23άρια στα νότια και νοτιάδες έως 8 μποφόρ

Κοιτώντας αναλυτικά την εξέλιξη του καιρού για την Παρασκευή (13/11), γενικά θα έχουμε μουντό και συννεφιασμένο καιρό στο σύνολο της χώρας με κάποια διαστήματα ηλιοφάνειας.

Πιο πυκνές θα είναι οι νεφώσεις στα δυτικά τμήματα της χώρας —δηλαδή στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία— όπου θα εκδηλώνονται λασποβροχές, πιο έντονες κυρίως στα ορεινά, με πιθανές σποραδικές καταιγίδες. Επίσης, τοπικές ασθενείς βροχές θα δεχτούν αργότερα μέσα στη μέρα τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και πιθανώς η βόρεια χώρα.

Κατεβαίνοντας νοτιότερα, ο ουρανός θα διατηρηθεί επίσης συννεφιασμένος. Πιο πυκνές νεφώσεις θα εντοπίζονται στη Δυτική Πελοπόννησο, όπου θα εκδηλώνονται λασποβροχές —πιο έντονες στα ορεινά— με πιθανές σποραδικές καταιγίδες. Αργότερα μέσα στη μέρα, τοπικές ασθενείς λασποβροχές θα δεχτούν η Νότια Πελοπόννησος, μέρος των Κυκλάδων, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και πιθανώς η Ανατολική Στερεά και η Νότια Εύβοια.

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα περιμένουμε νεφώσεις με λίγα διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν λίγες ψιχάλες στη Ρόδο το μεσημέρι.

Στο πεδίο των ανέμων, οι νοτιάδες έχουν εδραιωθεί και ενισχυθεί στα πελάγη, πνέοντας γενικά στα 5 με 6 μποφόρ. Ωστόσο, στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο καθώς και στο Βόρειο Ιόνιο θα φτάσουν τα 7, τοπικά ακόμα και τα 8 μποφόρ!

Οι θερμοκρασίες διατηρούνται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα: το θερμόμετρο θα δείξει το μεσημέρι 20 με 22°C στα περισσότερα πεδινά της χώρας, ενώ θα φτάσει τους 23°C στην Πελοπόννησο και την Κρήτη! Όταν πέφτει ο ήλιος, η ψύχρα θα διατηρείται στα πεδινά και το κρύο στα πιο ορεινά, αλλά με σαφώς πιο ανεκτές τιμές.

Στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με κάποιες νεφώσεις που πιθανώς να δώσουν λίγες ψιχάλες νωρίς το πρωί ή προς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι νοτιάδες 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ στις γύρω θάλασσες, με το θερμόμετρο να δείχνει από 16 έως 22-23°C.

Στη Θεσσαλονίκη η μέρα θα εξελιχθεί με νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Ενισχυμένοι θα είναι οι νοτιάδες στον Θερμαϊκό πνέοντας στα 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 14°C το πρωί θα φτάσει τους 22°C το μεσημέρι.

Η προοπτική για το Σαββατοκύριακο: Τελευταία μέρα σκόνης το Σάββατο, καθαρίζει ο ουρανός την Κυριακή

Το Σάββατο (14/11) παρατείνει το ίδιο μοτίβο, με λασποβροχές στα δυτικά και βόρεια και πιθανές καταιγίδες. Το θερμόμετρο θα διατηρηθεί σε ανοιξιάτικα επίπεδα, ενώ οι νοτιάδες θα παραμείνουν για τελευταία μέρα στα πελάγη μας, συνεχίζοντας να μεταφέρουν αφρικανική σκόνη και διατηρώντας την ατμόσφαιρα αποπνικτική.

Την Κυριακή (15/11) όμως η κατάσταση αλλάζει ριζικά: οι νοτιάδες επιτέλους αποχωρούν και επιστρατεύονται οι βοριάδες για να καθαρίσουν την ατμόσφαιρα και να ρίξουν τη θερμοκρασία πιο κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Παρ’ όλα αυτά, στα δυτικά και νότια τα 20άρια θα επιμείνουν!

Με απλά λόγια… υπομονή ακόμα μία μέρα! Το ανοιξιάτικο διάλειμμα στην καρδιά του φθινοπώρου συνεχίζεται, όμως από την Κυριακή μπορούμε επιτέλους να πλύνουμε τα αυτοκίνητά μας και να απολαύσουμε έναν καθαρό ουρανό!

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