search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.11.2026 09:03
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Χαρά Μάλεση ΧΑΡΑ ΜΑΛΕΣΗ

13.11.2026 06:30

Καιρός με διάθεση Απρίλη στην καρδιά του Νοέμβρη: Aφρικανική σκόνη, λασποβροχές και 23άρια, πριν τους βοριάδες την Κυριακή

13.11.2026 06:30
kairos

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ανοιξιάτικο παραμένει το σκηνικό στην καρδιά του Νοέμβρη, με τον καιρό το δεύτερο δεκαήμερο του μήνα να θυμίζει έντονα Απρίλη. Οι υγροί νοτιάδες που επικρατούν φέρνουν νέο κύμα αφρικανικής σκόνης, τοπικές ομίχλες, τοπικές μπόρες και ανεβάζουν τον υδράργυρο πάνω από τους 20°C στα περισσότερα πεδινά, δημιουργώντας μια κάπως αποπνικτική ατμόσφαιρα. Οι νοτιάδες διατηρούν την αφρικανική σκόνη και τις υψηλές θερμοκρασίες έως και το Σάββατο, πριν οι βοριάδες καθαρίσουν την ατμόσφαιρα την Κυριακή.

Μουντός χάρτης, λασποβροχές με καταιγίδες στα δυτικά, 23άρια στα νότια και νοτιάδες έως 8 μποφόρ

Κοιτώντας αναλυτικά την εξέλιξη του καιρού για την Παρασκευή (13/11), γενικά θα έχουμε μουντό και συννεφιασμένο καιρό στο σύνολο της χώρας με κάποια διαστήματα ηλιοφάνειας.

Πιο πυκνές θα είναι οι νεφώσεις στα δυτικά τμήματα της χώρας —δηλαδή στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία— όπου θα εκδηλώνονται λασποβροχές, πιο έντονες κυρίως στα ορεινά, με πιθανές σποραδικές καταιγίδες. Επίσης, τοπικές ασθενείς βροχές θα δεχτούν αργότερα μέσα στη μέρα τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και πιθανώς η βόρεια χώρα.

Κατεβαίνοντας νοτιότερα, ο ουρανός θα διατηρηθεί επίσης συννεφιασμένος. Πιο πυκνές νεφώσεις θα εντοπίζονται στη Δυτική Πελοπόννησο, όπου θα εκδηλώνονται λασποβροχές —πιο έντονες στα ορεινά— με πιθανές σποραδικές καταιγίδες. Αργότερα μέσα στη μέρα, τοπικές ασθενείς λασποβροχές θα δεχτούν η Νότια Πελοπόννησος, μέρος των Κυκλάδων, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και πιθανώς η Ανατολική Στερεά και η Νότια Εύβοια.

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα περιμένουμε νεφώσεις με λίγα διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν λίγες ψιχάλες στη Ρόδο το μεσημέρι.

Στο πεδίο των ανέμων, οι νοτιάδες έχουν εδραιωθεί και ενισχυθεί στα πελάγη, πνέοντας γενικά στα 5 με 6 μποφόρ. Ωστόσο, στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο καθώς και στο Βόρειο Ιόνιο θα φτάσουν τα 7, τοπικά ακόμα και τα 8 μποφόρ!

Οι θερμοκρασίες διατηρούνται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα: το θερμόμετρο θα δείξει το μεσημέρι 20 με 22°C στα περισσότερα πεδινά της χώρας, ενώ θα φτάσει τους 23°C στην Πελοπόννησο και την Κρήτη! Όταν πέφτει ο ήλιος, η ψύχρα θα διατηρείται στα πεδινά και το κρύο στα πιο ορεινά, αλλά με σαφώς πιο ανεκτές τιμές.

Στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με κάποιες νεφώσεις που πιθανώς να δώσουν λίγες ψιχάλες νωρίς το πρωί ή προς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι νοτιάδες 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ στις γύρω θάλασσες, με το θερμόμετρο να δείχνει από 16 έως 22-23°C.

Στη Θεσσαλονίκη η μέρα θα εξελιχθεί με νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Ενισχυμένοι θα είναι οι νοτιάδες στον Θερμαϊκό πνέοντας στα 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 14°C το πρωί θα φτάσει τους 22°C το μεσημέρι.

Η προοπτική για το Σαββατοκύριακο: Τελευταία μέρα σκόνης το Σάββατο, καθαρίζει ο ουρανός την Κυριακή

Το Σάββατο (14/11) παρατείνει το ίδιο μοτίβο, με λασποβροχές στα δυτικά και βόρεια και πιθανές καταιγίδες. Το θερμόμετρο θα διατηρηθεί σε ανοιξιάτικα επίπεδα, ενώ οι νοτιάδες θα παραμείνουν για τελευταία μέρα στα πελάγη μας, συνεχίζοντας να μεταφέρουν αφρικανική σκόνη και διατηρώντας την ατμόσφαιρα αποπνικτική.

Την Κυριακή (15/11) όμως η κατάσταση αλλάζει ριζικά: οι νοτιάδες επιτέλους αποχωρούν και επιστρατεύονται οι βοριάδες για να καθαρίσουν την ατμόσφαιρα και να ρίξουν τη θερμοκρασία πιο κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Παρ’ όλα αυτά, στα δυτικά και νότια τα 20άρια θα επιμείνουν!

Με απλά λόγια… υπομονή ακόμα μία μέρα! Το ανοιξιάτικο διάλειμμα στην καρδιά του φθινοπώρου συνεχίζεται, όμως από την Κυριακή μπορούμε επιτέλους να πλύνουμε τα αυτοκίνητά μας και να απολαύσουμε έναν καθαρό ουρανό!

Διαβάστε επίσης

Καιρός: Ανοιξιάτικο διάλειμμα στην καρδιά του Νοέμβρη – Ισχυροί νοτιάδες έως 8 μποφόρ, αφρικανική σκόνη, τοπικές ομίχλες, λασποβροχές και 24άρια

Διάθεση Απρίλη στην καρδιά του Νοέμβρη: Υγροί νοτιάδες, αφρικανική σκόνη, λασποβροχές και θερμοκρασίες έως 24°C

Ξεκινάει η θερμοκρασιακή τραμπάλα: Επιστροφή νοτιάδων με υγρασία, βροχές στα δυτικά και 20άρια που εξαπλώνονται στον χάρτη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
SXOLEIO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστό για δεύτερη ημέρα το 1ο ΕΠΑΛ Κορυδαλλού – Συνεχίζονται οι έλεγχοι στο σύστημα ανίχνευσης αερίων

panathinaikos_euroleague_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός AKTOR: Με την Μπαρτσελόνα για να παραμείνει στην κορυφή της Euroleague

tsavdaridis 66- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Τσαβδαρίδης και το σενάριο για «εκκαθαρίσεις»

moro_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στον εισαγγελέα οι γονείς του υποσιτισμένου βρέφους – Εξετάζεται αν τα τραύματα στο μωρό είναι από τρωκτικά

black_friday
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στις 27 Νοεμβρίου η Black Friday – Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
frouta-new
ΥΓΕΙΑ

Τα 4 φρούτα που «ρυθμίζουν» το σάκχαρο - Ποιο μειώνει το λίπος στην κοιλιά

xrimata 500 evro – new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η εφορία «βλέπει» εισοδήματα που δεν δηλώθηκαν - 1,2 εκατ. φορολογούμενοι στην παγίδα των τεκμηρίων

lakis-lazopoulos
MEDIA

Το «Αλ Τσαντίρι νιούζ» κατάφερε την υψηλότερη τηλεθεάση της Τετάρτης (11/11)

hegseth metallio
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Χέγκσεθ απένειμε μετάλλιο στον φρουρό που τον επέπληξε στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Hegseth
ΚΟΣΜΟΣ

Το Πεντάγωνο στηρίζει τον φρουρό που έκανε παρατήρηση στον Χέγκσεθ και τη συνοδεία του στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.11.2026 09:03
SXOLEIO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστό για δεύτερη ημέρα το 1ο ΕΠΑΛ Κορυδαλλού – Συνεχίζονται οι έλεγχοι στο σύστημα ανίχνευσης αερίων

panathinaikos_euroleague_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός AKTOR: Με την Μπαρτσελόνα για να παραμείνει στην κορυφή της Euroleague

tsavdaridis 66- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Τσαβδαρίδης και το σενάριο για «εκκαθαρίσεις»

1 / 3