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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

13.11.2026 06:25

Επιστροφή ενοικίου έως 1.600 ευρώ: Πότε πληρώνεται, τα νέα εισοδηματικά όρια και τι πρέπει να ελέγξετε στο myAADE

13.11.2026 06:25
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* Πληρωμή Νοεμβρίου: Στο τέλος του μήνα σχεδόν ένα εκατομμύριο ενοικιαστές λαμβάνουν αυτόματα στον λογαριασμό τους την επιστροφή ενός μηνιαίου μισθώματος.

* Ποσά ενίσχυσης: Η επιστροφή φτάνει έως 800 ευρώ για κύρια κατοικία (συν 50 ευρώ ανά παιδί) και έως 1.600 ευρώ στην περιφέρεια. 

* Διευρυμένα όρια: Τα νέα εισοδηματικά κριτήρια ανέρχονται σε 25.000 ευρώ για άγαμους, 35.000 ευρώ για έγγαμους και 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες. 

* Απαραίτητος έλεγχος: Οι δικαιούχοι πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι έχουν δηλώσει σωστά τον αριθμό μισθωτηρίου στο Ε1 και έγκυρο IBAN. 

Στους τραπεζικούς λογαριασμούς σχεδόν ενός εκατομμυρίου ενοικιαστών –70.000 περισσότερων σε σχέση με πέρυσι– αναμένεται να πιστωθεί στο τέλος Νοεμβρίου η ετήσια επιστροφή ενός μηνιαίου ενοικίου, όπως επιβεβαίωσε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης. Η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη χωρίς να απαιτείται αίτηση, ωστόσο οι δικαιούχοι θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι τα στοιχεία τους στην ΑΑΔΕ είναι ενημερωμένα, καθώς η ενίσχυση είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη. 

Πώς υπολογίζεται το ποσό – Ποιοι παίρνουν διπλή ενίσχυση

Το ποσό υπολογίζεται ως το 1/12 του συνολικού μισθώματος που καταβλήθηκε μέσα στο προηγούμενο έτος. Για την κύρια κατοικία το ανώτατο όριο φτάνει τα 800 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί, ενώ για τη φοιτητική κατοικία χορηγούνται έως 800 ευρώ ανά φοιτητή (εξετάζονται μόνο εισοδηματικά κριτήρια). Παράλληλα, βάσει του νέου πλαισίου (ν. 5313/2026), προβλέπεται διπλή ενίσχυση (2/12 της δαπάνης) με πλαφόν έως 1.600 ευρώ (συν 100 ευρώ ανά τέκνο) για κατηγορίες εργαζομένων όπως εκπαιδευτικοί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια. 

Τα αναπροσαρμοσμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Μετά τη διεύρυνση των ορίων για την κύρια κατοικία, δικαιούχοι είναι όσοι διαθέτουν ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα: 

* Άγαμοι: Έως 25.000 ευρώ (από 20.000 ευρώ). 

* Έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης: Έως 35.000 ευρώ (από 28.000 ευρώ), με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. 

* Μονογονεϊκές οικογένειες: Έως 39.000 ευρώ (από 31.000 ευρώ), με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου. 

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας (βάσει ΕΝΦΙΑ) δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για άγαμους, προσαυξημένη κατά 20.000 ευρώ για σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για να μην υπάρξει εμπλοκή στην πληρωμή, οι φορολογούμενοι οφείλουν να ελέγξουν στο myAADE ότι έχει καταχωριστεί σωστά το IBAN τους και ότι ο αριθμός του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου έχει δηλωθεί κανονικά στο έντυπο Ε1.

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