Το «Αλ Τσαντίρι νιούζ» κατάφερε την υψηλότερη τηλεθεάση της Τετάρτης (11/11)

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Επτά χιλιάδες τηλεθεατές ήταν η διαφορά χθες μεταξύ πρώτου και δεύτερου σε δημοφιλία πρόγραμμα της ημέρας. Ένδειξη του έντονου κατακερματισμού του τηλεοπτικού κοινού. Το «Αλ Τσαντίρι νιούζ» αναδείχθηκε πρώτο στις προτιμήσεις με 19,1 %.

Το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» ψηφίστηκε τρίτο δημοφιλέστερο πρόγραμμα της ημέρας με τέταρτο στην κατάταξη της κλίμακας Nielsen το επεισόδιο της δραματικής σειράς «Μια γυναίκα» του Alpha. To «Deal» στη μέση της 10άδας είχε ίδια δυναμική με την σειρά στο prime time του καναλιού και σε συνδυασμό με το τηλεπαιχνίδι «Ο τροχός της τύχης» φαίνεται πως σημαντική μερίδα τηλεθεατών συγκεντρώνεται στην απογευματινή ζώνη προγραμμάτων και όχι μόνον στο prime time.

Επίσης οι επιδόσεις εκπομπών με τις μικροδιαφορές που έχουν μεταξύ τους, με ώρες μετάδοσης ίδιες ή σχεδόν κοινές, υποδηλώνουν το- έντονο– στοιχείο του κατακερματισμού του-συγκεκριμένου- πλήθους των τηλεθεατών.

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