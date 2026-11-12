Κυριάκος Μητσοτάκης στη 18η Συνάντηση του International Forum of Sovereign Wealth Funds: Η Ελλάδα επενδυτική πύλη ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή

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Τον ρόλο της Ελλάδας ως επενδυτικής πύλης που συνδυάζει την ευρωπαϊκή θεσμική σταθερότητα με την πρόσβαση στις δυναμικές αγορές της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής ανέδειξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη 18η Ετήσια Συνάντηση του International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF), που πραγματοποιείται στην Αθήνα από τις 11 έως τις 13 Νοεμβρίου, με «οικοδεσπότη» το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο.

Η Ελλάδα «προσφέρει μοναδικές προοπτικές για θεσμικούς επενδυτές που κάνουν μακροπρόθεσμες τοποθετήσεις», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, παρουσιάζοντας μια οικονομία που έχει αποκαταστήσει τη δημοσιονομική της αξιοπιστία, έχει ενισχύσει το τραπεζικό της σύστημα και έχει επιστρέψει στην επενδυτική βαθμίδα. Όπως σημείωσε, οι μεταρρυθμίσεις αποτυπώνονται σε ρυθμούς ανάπτυξης διπλάσιους από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, στη μείωση της ανεργίας και στην ενίσχυση των επενδύσεων και των εξαγωγών. Η στρατηγική θέση της χώρας, η συμμετοχή της στην ΕΕ, την ευρωζώνη και το ΝΑΤΟ και οι ισχυροί δεσμοί της με τα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τον Κόλπο διαμορφώνουν, σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, ένα σταθερό πλαίσιο για νέες επενδύσεις και στρατηγικές συνεργασίες.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις ευκαιρίες που δημιουργεί ο ενεργειακός και ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας: από τις ανανεώσιμες πηγές, τα ηλεκτρικά δίκτυα – όπως ανακοίνωσε, προγραμματίζεται η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στη χώρα έπειτα από 40 χρόνια για το β΄ τρίμηνο του 2027 – την αποθήκευση ενέργειας και τις διασυνδέσεις έως τα data centers, τις υπηρεσίες cloud και τις υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης. Παράλληλα, ανέδειξε τις δυνατότητες στην έρευνα και ανάπτυξη, στη φαρμακοβιομηχανία και την αμυντική βιομηχανία, καθώς και στις αστικές αναπλάσεις και την αξιοποίηση στρατηγικών ακινήτων, συνδέοντας την προσέλκυση μακροπρόθεσμων κεφαλαίων με την ενίσχυση της παραγωγικής και τεχνολογικής βάσης της Ελλάδας.

Την έναρξη των εργασιών πραγματοποίησε ο Obaid Amrane, CEO της Ithmar Capital και Πρόεδρος του IFSWF, ενώ ακολούθησε ομιλία από τον Γιάννη Παπαχρήστου, CEO του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου / Hellenic Growth Fund και εν συνεχεία θεματική συζήτηση «Athens and Phronesis», με τον ίδιο και τον Στάθη Καλύβα, Gladstone Professor of Government στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Επίσης, παρέμβαση έκανε και ο Dan Katz, First Deputy Managing Director του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).

Κύρια σημεία των τοποθετήσεων της πρώτης ημέρας ήταν:

Το διαρκώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό και επενδυτικό περιβάλλον επαναπροσδιορίζει τους κινδύνους που καλούνται να διαχειριστούν τα κρατικά επενδυτικά ταμεία και τις ευκαιρίες που επιδιώκουν.

Η ποιότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων είναι εξίσου σημαντική με το τελικό αποτέλεσμα και η φρόνηση προϋποθέτει διαρκή αμφισβήτηση των βεβαιοτήτων, αναγνώριση των γνωστικών παγίδων και ικανότητα να βλέπει κανείς πέρα από το άμεσο όφελος.

Τα κρατικά επενδυτικά ταμεία πρέπει να συνδυάζουν τη μακροπρόθεσμη επενδυτική στρατηγική με τη διαφοροποίηση, την ανθεκτικότητα και την ορθή κρίση σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας.

Τα κρατικά επενδυτικά ταμεία μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διαφύλαξη του εθνικού πλούτου, στην τόνωση της εθνικής οικονομίας και την επίτευξη μακροπρόθεσμων στρατηγικών στόχων, με διαφάνεια και λογοδοσία.

Η Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα οικονομικού μετασχηματισμού, έχοντας ενισχύσει το επενδυτικό της περιβάλλον και ανακτήσει την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών. Το ΕθΑΤ εξελίσσεται σε ενεργό κρατικό επενδυτή, με στόχο την κινητοποίηση εγχώριων και διεθνών κεφαλαίων και τη δημιουργία οικονομικής και κοινωνικής αξίας. Διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία άνω των 12 δισ. ευρώ, σε 15 τομείς της ελληνικής οικονομίας και επτά θεματικούς πυλώνες.

Στο πλαίσιο της ετήσιας ανασκόπησης του IFSWF παρουσιάστηκαν νέες πρωτοβουλίες και δράσεις που αφορούν στην ανάλυση των επενδυτικών τάσεων, την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και την ανταλλαγή γνώσης μεταξύ των μελών.

Η διοργάνωση της 18ης Ετήσιας Συνάντησης του IFSWF με θέμα «Sovereign Capital in a Contested World», αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς φέρνει στη χώρα εκπροσώπους κορυφαίων κρατικών επενδυτικών οργανισμών και πραγματοποιείται στο momentum της μετάβασης του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου σε έναν σύγχρονο αναπτυξιακό θεσμό.

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες συγκαταλέγονται κρατικά επενδυτικά ταμεία από την Ασία, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Το IFSWF αριθμεί 47 μέλη, τα οποία διαχειρίζονται συνολικά περιουσιακά στοιχεία ύψους 10 τρισ. δολαρίων, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στη διοχέτευση μακροπρόθεσμων κεφαλαίων στην παγκόσμια οικονομία.