Στον αέρα τα σενάρια συνεργασίας ΜέΡΑ25 – Νέας Αριστεράς μετά τις αιχμές Βαρουφάκη για το τρίτο μνημόνιο – «Το παρελθόν να μη θολώνει το μέλλον» απαντούν

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«Οι εκτιμήσεις για το παρελθόν δεν πρέπει να θολώνουν το στόχο του παρόντος και του μέλλοντος» είναι η απάντηση που δίνουν πηγές της Νέας Αριστεράς στον επικεφαλής του ΜέΡΑ25 Γιάνη Βαρουφάκη, σε σχέση με τα όσα είπε σε χθεσινή του συνέντευξη στον Αθήνα 9,84.

Την ώρα που τα σενάρια για τη συνεργασία της Νέας Αριστεράς ή ενός μέρους της με το ΜέΡΑ25 εξακολουθούν να κυκλοφορούν, ο Γιάνης Βαρουφάκης βάζει φωτιά στο σκηνικό των όποιων ζυμώσεων με την αναφορά του «δεν έχω καταλάβει ακριβώς γιατί υπάρχουν ως κόμμα» και δείχνει να στέλνει μήνυμα «αποφασίστε τι θέλετε να κάνετε» εν μέσω φημών ότι η ΝΕΑΡ είναι ξανά χωρισμένη στα δύο.

Ειδικότερα, στην συνέντευξή του ο Γιάννης Βαρουφάκης, αφού έχει αποκλείσει κάθε πιθανότητα συνεργασίας με Τσίπρα («με αυτόν μη σώσουμε και τα βρούμε), ΚΚΕ («μας αντιμετωπίζει ως μεγαλύτερο εχθρό απ’ τον καπιταλισμό»), Πλεύση Ελευθερίας, για τη Νέα Αριστερά αναφέρει τα εξής:

«Υπάρχει η Νέα Αριστερά η οποία έχει τεράστιο πρόβλημα υπαρξιακό, υπάρχουν άνθρωποι εκεί μέσα που τους αγαπώ και τους εκτιμώ κι έχουμε πολύ καλές σχέσεις, αλλά δεν έχω καταλάβει ακριβώς γιατί υπάρχουν ως κόμμα.

Ξέρουμε ότι δημιουργήθηκαν ως αντίδραση στον Κασσελάκη, αλλά αυτοί που αντέδρασαν στον Κασσελάκη, φτιάχνοντας τη Νέα Αριστερά, έχουν τεράστιες διαφωνίες μεταξύ τους.

Έχεις τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, τέως πολύ καλό μου φίλο και σύντροφο, ο οποίος ουσιαστικά έδωσε συγχωροχάρτι στην τρόικα και υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο, και δεν έχει κάνει την αυτοκριτική του γι’ αυτό καν. Και έχεις και ανθρώπους οι οποίοι είναι εναντίον του τρίτου μνημονίου μέσα στη Νέα Αριστερά. Οπότε “βρείτε τα”, αυτό τους λέμε, “αποφασίστε τι θέλετε”, εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο δημιουργήθηκε εναντίον του τρίτου μνημονίου. Ε, δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με ανθρώπους οι οποίοι όχι μόνο το εφάρμοσαν, ακόμα το πιστεύουν ότι έσωσε τη χώρα ή ότι δεν υπήρχε εναλλακτική».

Στα παραπάνω, πηγές από τη Νέα Αριστερά απάντησαν τα εξής:

«Η Νέα Αριστερά ως κόμμα από το 2023 εκφράζει ένα διακριτό ρεύμα ιδεών και αξιών μέσα στην κοινωνία, απέναντι στο νεοφιλελευθερισμό, τον ρατσισμό και την αντιμεταναστευτική υστερία, τους εθνικισμούς και τον μιλιταρισμό. Μιλά για όλα τα πολιτικά θέματα, χωρίς να υπολογίζει κάποιο “πολιτικό κόστος”. Αγωνίζεται με όλες της τις δυνάμεις σε όλη την Ελλάδα, σε πόλεις, γειτονιές, στη Βουλή, στα εργατικά σωματεία και στα κοινωνικά κινήματα για την ανατροπή της πολιτικής που διευρύνει τις ανισότητες, διαλύει τους εργαζόμενους, πριμοδοτεί τον ρατσισμό.

Σε μια εποχή που ο συντηρητισμός επελαύνει και η Ακροδεξιά ενισχύεται είναι ιστορικά αναγκαίο να υπάρχει διάλογος, κοινή δράση και ανασύνθεση της Αριστεράς σε μια ριζοσπαστική κατεύθυνση. Με προγραμματικό διάλογο διακριτών κομμάτων, στον οποίο θα είναι σεβαστή η πολιτική, ιδεολογική και οργανωτική αυτονομία του κάθε σχήματος. Μακριά από λογικές που πληγώνουν το συλλογικό χαρακτήρα των αγώνων και της Αριστεράς.

Μόνο έτσι μπορεί να κερδηθεί η πολιτική, κοινωνική και ιδεολογική μάχη απέναντι στο «μαύρο μέτωπο». Μόνο αν αποφύγουμε ό,τι κάνουν όσοι επικαλούνται την Αριστερά αλλά δεν αμφισβητούν το πρότυπο πολιτικής της Δεξιάς και του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Οι διαφορετικές αποτιμήσεις του παρελθόντος, είναι υπαρκτές και ως εκ τούτου δεν μπορούν παρά να είναι και σεβαστές από όλους και όλες. Παράλληλα όμως δεν μπορούν να αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα μπροστά στις κρίσιμες μάχες που πρέπει να δοθούν. Οι εκτιμήσεις για το παρελθόν δεν πρέπει να θολώνουν τον στόχο του παρόντος και του μέλλοντος.

Αυτή είναι η ευθύνη που αναλογεί στις δυνάμεις της ριζοσπαστικής Αριστεράς σε αυτή τη συγκυρία».

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