Μητσοτάκης: Φεύγω αν πάρω κάτω από 25%, κυβέρνηση συνεργασίας μόνο με ΠΑΣΟΚ, ο Τσίπρας θέλει να μας βάλει όλους φυλακή

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Σαφείς απαντήσεις για το πολιτικό του μέλλον, το ενδεχόμενο τρίτης κυβερνητικής θητείας, τις μετεκλογικές συνεργασίες, αλλά και την αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο συνέδριο Greece Talks. Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την πολιτική εάν η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώσει ποσοστό κάτω από 25% στις εκλογές, χαρακτηρίζοντας ένα τέτοιο αποτέλεσμα κακό για το κόμμα και δηλώνοντας ότι δεν θα δίσταζε να αναλάβει τις ευθύνες του.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι το μοναδικό κόμμα με το οποίο θα μπορούσε δυνητικά να συνεργαστεί η ΝΔ σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας είναι το ΠΑΣΟΚ, αποκλείοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα, σχολιάζοντας τον πρώην πρωθυπουργό, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τι να συνεργαστούμε τώρα με τον κ. Τσίπρα; Είμαστε σοβαροί; Το αποκλείω κατηγορηματικά. Καταρχάς θέλει να μας βάλει όλους φυλακή».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπίστηκε την επιλογή των αυτοδύναμων κυβερνήσεων, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνήσεις συνεργασίας σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες εμφανίζονται βαλτωμένες, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει σε ισχυρή θέση στις δημοσκοπήσεις, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Αναφέρθηκε, επίσης, στους λόγους για τους οποίους επιδιώκει μια τρίτη τετραετία, επισημαίνοντας ότι μέχρι το 2030 θα κριθεί αν η Ελλάδα θα βρίσκεται ανάμεσα στους νικητές ή στους ηττημένους των μεγάλων διεθνών εξελίξεων.

Στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου αναφέρθηκε ακόμη στα μέτρα της ΔΕΘ, στη μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου, στο επίδομα θέρμανσης, αλλά και στο πρόγραμμα αποταμίευσης για τα παιδιά. Παράλληλα, αποκάλυψε ποιο θεωρεί το μεγαλύτερο επίτευγμα της πρωθυπουργικής του πορείας, ποιο ήταν το μεγαλύτερο λάθος του, αλλά και τι νοσταλγεί περισσότερο από την απλή καθημερινότητα που είχε πριν αναλάβει την πρωθυπουργία.

Αυτοδυναμία ή κυβέρνηση συνεργασίας – Αποκλείει κατηγορηματικά τον Τσίπρα

Αναφερόμενος στην εικόνα που παρουσιάζουν οι δημοσκοπήσεις για τη Νέα Δημοκρατία, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι δεν υπάρχει ουσιαστική συζήτηση για το ποιο κόμμα θα καταλάβει την πρώτη θέση, καθώς, όπως είπε, το δεύτερο και το τρίτο κόμμα αθροιστικά συγκεντρώνουν χαμηλότερο ποσοστό από τη ΝΔ.

«Δεν νομίζω ότι κανείς συζητά ποιο κόμμα θα είναι πρώτο. Το δεύτερο και το τρίτο κόμμα αθροιστικά έχουν ποσοστό χαμηλότερο από τη ΝΔ. Αυτό δεν είναι μετά από 7,5 χρόνια κακή θέση», ανέφερε.

Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι οι πολίτες αντιμετωπίζουν προβλήματα και περιμένουν λύσεις από την κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο ευρώ για τη στήριξή τους.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην έναρξη της πλατφόρμας για το επίδομα θέρμανσης, λέγοντας: «Δεν είμαστε μάγοι. Αλλά προσπαθούμε και κοιτάμε να εξοικονομήσουν κάθε ευρώ για να στηρίξουμε δίκαια».

Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ακόμη ότι οι δημοσκοπήσεις δεν είχαν προβλέψει το εκλογικό αποτέλεσμα της ΝΔ ούτε το 2019 ούτε το 2023, τονίζοντας ότι η δουλειά της κυβέρνησης είναι να εξηγήσει το σχέδιό της και να ολοκληρώσει το έργο της.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να μην εξασφαλίσει η Νέα Δημοκρατία αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές και για το με ποιο κόμμα θα μπορούσε να συνεργαστεί, ο πρωθυπουργός έθεσε αρχικά το δίλημμα μεταξύ αυτοδύναμης κυβέρνησης και κυβέρνησης συνεργασίας, εκφράζοντας ξεκάθαρα την προτίμησή του στην πρώτη επιλογή.

«Στην υπόλοιπη Ευρώπη βλέπετε ότι οι κυβερνήσεις συνεργασίας φαίνονται βαλτωμένες. Βαλτωμένη δεν είναι αυτή η κυβέρνηση. Το μόνο κόμμα που διεκδικεί αυτοδυναμία φαίνεται να είναι η ΝΔ», σημείωσε.

Όπως εξήγησε, οι εκλογές θα δείξουν τι πρέπει να γίνει, ωστόσο, σε περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία, το πρώτο κόμμα έχει την υποχρέωση να διερευνήσει εάν υπάρχει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας.

«Θα κάνω τις επιλογές μου. Έχω αποκλείσει κυβέρνηση συνεργασίας με τα μικρά κόμματα στα δεξιά μας και έχω πει ότι το μόνο κόμμα με το οποίο δυνητικά θα μπορούσαμε είναι το ΠΑΣΟΚ», ανέφερε.

Στη συνέχεια, έστρεψε τα βέλη του προς το ΠΑΣΟΚ, υπενθυμίζοντας ότι στο συνέδριό του αποφάσισε να μην επιδιώξει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.

«Από εκεί και πέρα, η ευθύνη μετά περνάει αλλού. Αυτό που ξέρω, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έκανε κοτζάμ συνέδριο για να πει ότι δεν θέλει να συνεργαστεί με τη ΝΔ. Άρα, δεν φαντάζει η αυτοδυναμία της ΝΔ ως η μόνη ρεαλιστική επιλογή να κυβερνηθεί η χώρα;», διερωτήθηκε.

Ιδιαίτερα κατηγορηματικός εμφανίστηκε αναφορικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, αποκλείοντάς το πλήρως.

«Τι να συνεργαστούμε τώρα με τον κ. Τσίπρα; Είμαστε σοβαροί; Το αποκλείω κατηγορηματικά. Καταρχάς θέλει να μας βάλει όλους φυλακή. Δεν θέλω να μιλήσω για τον κ. Τσίπρα», δήλωσε.

Σχολιάζοντας, μάλιστα, την πολιτική επανεμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού, υποστήριξε ότι το rebranding του απέτυχε παταγωδώς και ότι, μη γνωρίζοντας τι άλλο να κάνει, επιστρέφει στην τακτική της πόλωσης.

«Αφού το rebranding απέτυχε παταγωδώς μη ξέροντας τι να κάνει, κάνει αυτό που ξέρει, να πολώνει. Το έκανε και πριν από 15 χρόνια. Τώρα φαίνονται όλα αυτά λίγο παρωχημένα», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις υπουργών της κυβέρνησης που υποστήριξαν ότι ο κ. Τσίπρας χρηματίστηκε, ο πρωθυπουργός απάντησε ότι «εμείς δεν ποινικοποιήσαμε την πολιτική ζωή του τόπου».

Παράλληλα, ανέφερε ότι θα προσπαθήσει να επιβάλει στην παράταξή του να μην ασχολείται με τον πρώην πρωθυπουργό, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να εμπλακεί σε προσωπική αντιπαράθεση μαζί του.

Ειδικότερα, για τις σχετικές δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι έχει επισημάνει και ο ίδιος δηλώσεις που αποκλίνουν από την επίσημη θέση του κόμματος.

«Ο καθένας έχει τον δικό του τρόπο να εκφράζεται. Θεωρώ ότι το τελευταίο που ενδιαφέρει τους πολίτες είναι μια “κοκορομαχία” Μητσοτάκη – Τσίπρα. Αν ο κ. Τσίπρας θέλει να το κάνει είναι δική του επιλογή. Μη θυμηθώ τι έχουμε ακούσει ως παράταξη και τι έχω ακούσει εγώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τρίτη τετραετία, ΟΠΕΚΕΠΕ και το ενδεχόμενο αποχώρησης από την πολιτική

Ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε και για τους λόγους για τους οποίους επιδιώκει μια τρίτη τετραετία, παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν είχε υποστηρίξει πως ένας πολιτικός ηγέτης χρειάζεται οκτώ χρόνια για να δείξει το έργο του.

Αρχικά, σχολίασε με χιούμορ την παρατήρηση της δημοσιογράφου, λέγοντας: «Είστε συνεννοημένος με τη γυναίκα μου;», πριν εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να συνεχίσει στην πρωθυπουργία.

Όπως ανέφερε, βασικός λόγος είναι οι ιδιαίτερα απαιτητικές διεθνείς συνθήκες και οι αποφάσεις που θα κρίνουν τη θέση της Ελλάδας τα επόμενα χρόνια.

«Ο βασικός λόγος για τον οποίο θα ήθελα να κάνω 3η τετραετία είναι ότι ζούμε σε εξαιρετικούς καιρούς. Έχω χτίσει συμπυκνωμένη εμπειρία και πιστεύω ακράδαντα ότι στην επόμενη τετραετία θα παιχτούν πολλά πράγματα, μέχρι το 2030 θα κριθεί αν η Ελλάδα είναι με τους νικητές ή με τους ηττημένους», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι βρίσκεται ακόμη σε ηλικία στην οποία διαθέτει την ενέργεια και τη διάθεση να προσφέρει, ενώ υπογράμμισε πως κάθε κυβέρνηση κρίνεται από τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει και από το κατά πόσο τις υλοποιεί.

«Όλοι υπογράφουμε ένα τετραετές συμβόλαιο. Να δούμε από αυτά τα οποία είπαμε ότι θα κάνουμε, τι κάναμε; Τις βασικές μας δεσμεύσεις τις τηρήσαμε. Είναι διαβατήριο αξιοπιστίας», ανέφερε.

Μάλιστα, έφερε ως παράδειγμα την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα, την οποία χαρακτήρισε πιθανή κεντρική προτεραιότητα της επόμενης τετραετίας, μετά την αντιμετώπιση του ζητήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Αν πω αύριο ότι κεντρική προτεραιότητα της επόμενης τετραετίας είναι η ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα τώρα που λύσαμε και το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, νομίζω οι πολίτες θα θυμηθούν ότι πολλά από αυτά που τους είπα τα έκανα. Δεν θα πω κάτι το οποίο δεν θα το κάνω ή δεν θα προσπαθήσω να το κάνω. Πιστεύω ότι πήρα την Ελλάδα σε ένα επίπεδο και την ανέβασα ένα επίπεδο», δήλωσε.

Σε ερώτηση για το μεγαλύτερο επίτευγμά του ως πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε ότι θεωρεί πως κατάφερε να αποκαταστήσει τη διεθνή εικόνα και αξιοπιστία της χώρας.

«Ξαναέκανα τη χώρα μια χώρα που τη σέβονται στο εξωτερικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, έκανε αναφορά στη μείωση του δημόσιου χρέους, καθώς και στην ενίσχυση της ασφάλειας της χώρας και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Αντίθετα, όταν ρωτήθηκε για το μεγαλύτερο λάθος του κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργικής του θητείας, αναφέρθηκε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναγνωρίζοντας ότι θα έπρεπε να είχε παρέμβει νωρίτερα.

«Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο λάθος ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι δεν έκανα κι εγώ πιο γρήγορα παρεμβάσεις», είπε.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η απάντησή του για το ενδεχόμενο αποχώρησής του από την πολιτική μετά το τέλος της πρωθυπουργικής του διαδρομής.

Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι θεωρεί απαραίτητο ένας πολιτικός να είναι συμφιλιωμένος με την ιδέα ότι κάποια στιγμή η πολιτική του σταδιοδρομία ολοκληρώνεται.

«Πρέπει να είσαι συμβιβασμένος με την ιδέα ότι η πολιτική καριέρα κάποια στιγμή τελειώνει και αυτό είναι ψυχική διαδικασία», ανέφερε.

Και πρόσθεσε με σαφήνεια: «Τη στιγμή που θα τελειώσει η σταδιοδρομία μου ως πρωθυπουργός θα τελειώσει και η κοινοβουλευτική μου διαδρομή».

Ερωτηθείς, μάλιστα, τι θα έκανε σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία συγκέντρωνε ποσοστό κάτω από 25% στις εκλογές, απάντησε ότι θα επρόκειτο για κακό εκλογικό αποτέλεσμα για το κόμμα.

«Και δεν θα δίσταζα να αναλάβω τις ευθύνες μου», υπογράμμισε.

Τα μέτρα της ΔΕΘ, η μείωση του ΦΠΑ και όσα νοσταλγεί από την καθημερινότητά του

Στο οικονομικό σκέλος της συζήτησης, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι αυτή την εβδομάδα ψηφίζονται τα μέτρα της ΔΕΘ, ενώ αναφέρθηκε ειδικότερα στη μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου.

Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη παρέμβαση έγινε επειδή υπήρχε μια αδικία που έπρεπε να διορθωθεί, ενώ υποστήριξε ότι το ζήτημα έχει και σημαντικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.

«Έχει και τεράστιες επιπτώσεις και ως προς τη δημόσια υγεία. Τρέχουμε και προληπτικά προγράμματα σε σχολεία», ανέφερε.

Όταν ρωτήθηκε εάν πρόκειται να υπάρξουν και άλλες μειώσεις στον ΦΠΑ, απέφυγε να προαναγγείλει νέα μέτρα, επισημαίνοντας ότι προτεραιότητα είναι να αξιολογηθεί η εφαρμογή των παρεμβάσεων που έχουν ήδη ανακοινωθεί.

«Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Να δούμε την εφαρμογή των μέτρων της ΔΕΘ», σημείωσε.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα του «κουμπαρά», το οποίο προβλέπει την αποταμίευση χρημάτων για τα παιδιά με τη συμμετοχή και του κράτους.

Για να εξηγήσει πώς θα λειτουργεί, έφερε ως παράδειγμα έναν γονέα που θα αποταμιεύει 100 ευρώ για το παιδί του, με το κράτος να προσθέτει άλλα 100 ευρώ.

«Αν έβαζε κάποιος στην άκρη 100 ευρώ για το παιδί του και το κράτος άλλα 100, είναι ένα κεφάλαιο 60.000 ευρώ όταν γίνει 18», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει πρώτα να εξεταστεί η εφαρμογή των μέτρων άμεσης υλοποίησης.

Ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε ακόμη τι είναι αυτό που νοσταλγεί περισσότερο από την απλή καθημερινή ζωή, έπειτα από 7,5 χρόνια στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η απάντησή του αφορούσε κάτι φαινομενικά απλό, αλλά δύσκολο για κάποιον που βρίσκεται καθημερινά αντιμέτωπος με τις απαιτήσεις του πρωθυπουργικού αξιώματος: «Ένα κανονικό ξύπνημα χωρίς έγνοιες και χωρίς να είναι ψυχικά έτοιμος να πάρει δεκάδες αποφάσεις μέσα στην ημέρα».

Μάλιστα, αναφέρθηκε και σε μια αντίστοιχη ερώτηση που είχε γίνει στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος είχε απαντήσει ότι θα ήθελε να πάει στη Χαβάη και να ανοίξει ένα κατάστημα που θα πουλά αποκλειστικά λευκά T-shirt σε μέγεθος large, ώστε να μην χρειάζεται να παίρνει καμία απόφαση.

«Δεν θα ήθελε να πάρει καμία απόφαση», ήταν το νόημα της απάντησης που θυμήθηκε ο πρωθυπουργός, συνδέοντάς την με την καθημερινή πίεση των αποφάσεων που συνοδεύουν το πρωθυπουργικό αξίωμα.

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