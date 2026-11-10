Takeaways by to pontiki AI Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης...

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Μετ’ επιτάσεως έθεσε σειρά ερωτημάτων γύρω από την γαλλική ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του στη Βουλή, καλώντας την ελληνική κυβέρνηση να ενημερώσει υπεύθυνα τον ελληνικό λαό και να δώσει καθαρές απαντήσεις. Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιχείρησε να αναδείξει τις αντιφάσεις στις δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών ενώ ζήτησε επανόρθωση για δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών – όπως οι Θ. Σκυλακάκης και Τ. Χατζηβασιλείου – που υποβάθμισαν τη ρηματική διακοίνωση σε επίπεδο απλής ενημέρωσης για τη διακοπή υδροδότησης ή ηλεκτροδότησης.

Ειδικότερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης αξίωσε απαντήσεις από την κυβέρνηση και τον παριστάμενο υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου για τους χειρισμούς γύρω από τον απόπλου του γαλλικού πλοίο για το καλώδιο με αποκορύφωμα την γαλλική ρηματική διακοίνωση. Αρχικώς επισήμανε πως το έργο που είχε μπει στον πάγο το 2024 όταν η Τουρκία μετά την Διακήρυξη των Αθηνών την οποία η κυβέρνηση προπαγάνδιζε, έβγαλε τα πλοία της ανοιχτά της Κάσου, και ξεπάγωσε το 2026. Ο ίδιος σημείωσε πως το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι «το έργο αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα δε χρειάζεται καμία ενημέρωση της Τουρκίας».

Ζήτησε εξηγήσεις για το «γιατί επελέγη η ενημέρωση της Τουρκίας και μάλιστα με ρηματική διακοίνωση από ένα τρίτο κράτος;», για το αν η κυβέρνηση γνώριζε εκ των προτέρων ότι θα γινόταν τέτοια διπλωματική κίνηση από τη Γαλλία, αν είχε εγκρίνει το περιεχόμενό της και ποιο είναι αυτό το περιεχόμενο.

Ακόμα ο Νίκος Ανδρουλάκης, παραπέμποντας σε πρόσφατες δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στις 26 Οκτωβρίου κάλεσε τον υπουργό να απαντήσει τι άλλαξε και από τις δηλώσεις εκείνες πως αν τυχόν χρειαστεί ενημέρωση αυτή θα δινόταν μόνο από τις αναδόχους εταιρείες, τελικά η ενημέρωση αυτή «αναβαθμίστηκε διπλωματικά με ρηματική διακοίνωση».

«Γνώριζε η κυβέρνηση εκ των προτέρων ότι θα γινόταν τέτοια διπλωματική κίνηση από τη Γαλλία; Είχατε εγκρίνει το περιεχόμενό της; Έγινε (σ.σ. η ρηματική διακοίνωση) στο όνομά μας, για λογαριασμό μας;» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και πρόσθεσε «Δεν μπορώ να κάνω ανεκτό να ακούμε δηλώσεις ότι όλα έγιναν για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας με το ηπιότερο μέσο» όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης. «Τότε η δική μας navtex τι ήταν;» διερωτήθηκε στη συνέχεια. «Μετά ήρθε η κ. Μπακογιάννη είπε ότι ήταν μία προφορική ενημέρωση. Είναι προφορική ενημέρωση η ρηματική διακοίνωση»;

Πυρά για Θεοχάρη και Χατζηβασιλείου

Κατόπιν αυτών κάλεσε την κυβέρνηση να τοποθετηθεί και όχι «να αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση».

Όμως δεν έμεινε εκεί αλλά αναφέρθηκε και σε δύο δηλώσεις, κυβερνητικών στελεχών:

«Ο υφυπουργός Χάρης Θεοχάρης εξίσωσε τη ρηματική διακοίνωση με το χαρτάκι της ΔΕΗ όταν έχουμε διακοπή στο ρεύμα», είπε, ενώ στη συνέχει παρέπεμψε και σε δήλωση του υφυπεξ Τάσου Χατζηβασιλείουο οποίος, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ είπε ότι ρηματική διακοίνωση είναι όπως η ειδοποίηση της ΕΥΔΑΠ όταν σκάβουν κάτω απ’ το σπίτι σου. Σκάψαμε κάτω απ’ το σπίτι της Τουρκίας; Υψώνοντας τους τόνους, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε πως αυτές είναι φαιδρές δηλώσεις και κάλεσε τον υπουργό να τοποθετηθεί, ενώ επέμεινε στα ερωτήματα που έθεσε.

Σημείωσε πως «ο κάθε πολίτης καταλαβαίνει ότι αυτό που ήθελε η Τουρκία από την Ελλάδα το ‘24 βάλατε να το κάνει η Γαλλία εκ μέρους μας το ‘26» και συνέχισε να ζητά καθαρές απαντήσεις.

Χρειάζεται είπε να συζητάμε με ειλικρίνεια και «να βρίσκουμε πάντα κοινό τόπο για το εθνικό συμφέρον και όχι επικοινωνιακά παιχνίδια». «Το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί. Αλλά με απόλυτο σεβασμό στους κανόνες, στο ευρωπαϊκό κεκτημένο και το Δίκαιο της Θάλασσας».

Οι δύο τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ για τα τιμολόγια ρεύματος

Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο ο Νίκος Ανδρουλάκης επιτέθηκε στην κυβέρνηση σε σχέση με τα τιμολόγια και την κατηγόρησε ότι και στην ενέργεια διασφαλίζει τα κέρδη των ολιγαρχών αλλά για τους πολίτες διασφαλίζει μόνο το κόστος.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τα «χρωματιστά» τιμολόγια ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αρχικά έλεγε πως το πράσινο στα τιμολόγια είναι για να μπορεί ο πολίτης εύκολα να το επιλέγει ως πιο φθηνό, αλλά στη συνέχεια «τα χρώματα άρχισαν να ξεβάφουν» και οι τιμές στα πράσινα τιμολόγια ήταν τριπλάσιες από αυτές στα μπλε, έως και 40 λεπτά την κιλοβατώρα. «Πάνω από τους μισούς οικιακούς μένουν στα πράσινα» είπε, «και τώρα, αφού η κυβέρνηση τα έκανε μαντάρα διαφημίζει τα μπλε. Αυτή είναι η ενεργειακή σας πολιτική, καμία αξιοπιστία» υπογράμμισε. Και πρόσθεσε: «Στα κέρδη μέσω των φόρων είστε μέτοχοι, στην ακρίβεια θεατές και το κόστος το πληρώνει ο ελληνικός λαός».

Ακολούθως, παρουσίασε τις δύο τροπολογίες που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για τα τιμολόγια με στόχο την άμεση προστασία των νοικοκυριών, όπως είπε. Στη μία προβλέπεται να υπάρξει μηχανισμός ώστε να μεταφερθούν αυτόματα στα φθηνότερα τιμολόγια του ίδιου παρόχου, ενώ στη δεύτερη προβλέπεται πως κάθε λογαριασμός κυμαινόμενου αναγράφει υποχρεωτικά πόσο θα πλήρωνε ο καταναλωτής για την ίδια κατανάλωση στο σταθερό τιμολόγιο. Σημείωσε πως αυτές είναι «δύο παρεμβάσεις χωρίς δημοσιονομικό κόστος» αλλά «με πολιτική κατεύθυνση την προστασία του ελληνικού λαού από τα καρτέλ».

Καλώντας την κυβέρνηση να τις στηρίξει σημείωσε: «Αν μας αρνηθείτε θα έχει ο ελληνικός λαός ένα ακόμα επιχείρημα για να σας στείλει στο σπίτι σας στις επόμενες εθνικές εκλογές. όλες οι επιλογές σας εκεί οδηγούν για το βράδυ τον εκλογών» κατέληξε.

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