Ο Μητσοτάκης «απαντά» στον Τσίπρα: Αφού το rebranding απέτυχε, κάνει αυτό που ξέρει, να πολώνει

Takeaways by to pontiki AI Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε στο συνέδριο Greece Talks την αναγκαιότητα επίτευξης αυτοδυναμίας, επισημαίνοντας ότι οι κυβερνήσεις συνεργασίας στην Ευρώπη παρουσιάζουν προβλήματα λειτουργίας.

Μητσοτάκης απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον για πόλωση και οξύτητα στο δημόσιο λόγο.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν επιθυμεί προσωπική αντιπαράθεση με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, επιλέγοντας να εστιάσει σε πολιτικά επιχειρήματα και θέσεις για το μέλλον της χώρας.

Αναφερόμενος στην πιθανή διεκδίκηση τρίτης τετραετίας, υπογράμμισε ότι η επόμενη περίοδος είναι κρίσιμη λόγω των παγκόσμιων γεωπολιτικών και τεχνολογικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα.

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Το βήμα του συνεδρίου Greece Talks αξιοποίησε ο πρωθυπουργός προκειμένου να απαντήσει στις κλιμακούμενες επιθέσεις που εξαπολύει εναντίον του ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, ουσιαστικά σηκώνοντας το γάντι και αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας μετά τις εκλογές.

Κατ’ αρχάς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη θέση του υπέρ των αυτοδύναμων κυβερνήσεων, λέγοντας ότι «οι κυβερνήσεις συνεργασίας στην Ευρώπη φαίνονται να είναι βαλτωμένες. Η κυβέρνηση αυτή δεν είναι βαλτωμένη. Άρα θα πρέπει να το εξηγήσουμε στους πολίτες. […] Το μόνο κόμμα που διεκδικεί την αυτοδυναμία σήμερα είναι η ΝΔ», ενώ χρησιμοποίησε το «όχι» του ΠΑΣΟΚ στο συνέδριό του ως επιχείρημα για τη διεκδίκηση της αυτοδυναμίας.

«Οι εκλογές θα μας δείξουν και θα μας κατευθύνουν τι πρέπει να γίνει. Αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, υποχρεώση του πρώτου κόμματος να διερευνήσει αν υπάρχει κάποιο περιθώριο συνεργασίας. Έχω αποκλείσει τη συνεργασία με τα μικρά δεξιότερα κόμματα. Το μόνο κόμμα που θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε είναι το ΠΑΣΟΚ», είπε, ωστόσο έσπευσε να τονίσει ότι «μας χωρίζει άβυσσος σε ζητήματα πολιτικά και ύφους, για τον τρόπο άσκησης της εξουσίας. Από εκεί και πέρα, η ευθύνη περνάει αλλού. Αυτό που ξέρω είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έκανε συνέδριο για να μας πει ότι δεν θέλει να συνεργαστεί με τη ΝΔ. Δεν το είπε για τον κ. Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ».

Και κάπου εκεί άρχισε και την επίθεσή του στον Αλέξη Τσίπρα: «Τι να συνεργαστούμε με τον κ. Τσίπρα; Σας το αποκλείω κατηγορηματικά. Απ’ ότι καταλαβαίνω, θέλει να μας βάλει όλους φυλακή. Το έλεγε και το 2023 θέλω να θυμίσω. Δεν θέλω να μιλήσω για τον κ. Τσίπρα, ο κόσμος ενδιαφέρεται για τα προβλήματά του, αλλά αφού το rebranding απέτυχε παταγωδώς, κάνει αυτό που ξέρει, να πολώνει, να οξύνει. Μόνο που το έκανε πριν 15 χρόνια, είχε και μία φρεσκάδα. Τώρα μου φαίνονται λίγο παρωχημένα», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος, δε, στο ζήτημα των Ποινικών Κωδίκων, τόνισε ότι «ως κυβέρνηση και ως κόμμα δεν έχουμε ακολουθήσει αυτή τη ρητορική. Δεν ποινικοποιήσαμε την πολιτική ζωή του τόπου. Δεν το κάναμε ούτε το 2019 ούτε το 2023. Οι διαφορές πρέπει να λύνονται στην κάλπη και με πολιτικά επιχειρήματα. Ο κ. Τσίπρας προκαλεί αντανακλαστικά. Θα προσπαθήσω να επιβάλλω στην παράταξη να μην ασχολούμαστε με τον κ. Τσίπρα. Και να κάνουμε αντιπαράθεση θέσεων και λύσεων που μπορούμε για το μέλλον της χώρας», προσθέτοντας ότι «προσωπικά δεν θα μπω σε αντιπαράθεση. Δεν το έκανα το 2019, δεν το έκανα το 2023, δεν θα το κάνω και τώρα».

Όσον αφορά, δε, σε οξύτερες επιθέσεις κατά του πρώην πρωθυπουργού, ο Κ. Μητσοτάκης εξήγησε ότι «είμαστε ένα κόμμα με πολλά στελέχη, ο καθενας μπορεί να εκφράζεται, προσπαθούμε να έχουμε ομοιομορφία στον πολιτικό μας λογο. Ο καθένας θα μπορύσε να πει πάρα πολλά για τον κ. Τσίπρα, δεν θα το κάνω, επειδή το τελευταίο που ενδιαφέρει τους πολίτες είναι μια “κοκορομαχία” Μητσοτάκη – Τσίπρα. Αν θέλει να το κάνει, είναι δική του επιλογή. Δύο φορές το έκανε, δύο φορές δοκιμάστηκε, δεν βγήκε. Όταν κάνεις το ίδιο λάθος, γιατί περιμένεις διαφορετικό αποτέλεσμα;».

Τέλος, όσον αφορά στην επιδίωξη της τρίτης θητείας, ο πρωθυπουργός είπε ότι «ο βασικός λόγος για τον οποίο θα ήθελα, εφόσον με εμπιστευτούν οι πολίτες, να κάνω και μια τρίτη τετραετία, έχει να κάνει με το γεγονός ότι ζούμε σε εξαιρετικούς καιρούς», επισημαίνοντας ότι «πιστεύω ακράδαντα ότι στην επόμενη τετραετία θα παιχτούν πάρα πολλά πράγματα. Τεχνητή νοημοσύνη, γεωπολιτικές ανακατατάξεις, προσφυγικό, κλιματική κρίση, όλα αυτά δημιουργούν έναν κόσμο σε διαρκή αναταραχή» και τονίζοντας ότι «μέχρι το 2030 θα κριθεί αν η Ελλάδα θα είναι, για να το πω πολύ απλά, με τους νικητές ή με τους ηττημένους».

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