Ο Τσίπρας ρίχνει στη σύγκρουση με την κυβέρνηση και την απειλή ειδικού δικαστηρίου για Μητσοτάκη

Takeaways by to pontiki AI Η ένταση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής...

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Η σύγκρουση κυβέρνησης και ΕΛΑΣ περνά σε νέα φάση, καθώς στις κατηγορίες περί διαφθοράς και στην αντιπαράθεση για τους Ποινικούς Κώδικες προστίθεται πλέον η συζήτηση για ενδεχόμενη δικαστική λογοδοσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα από τα Ιωάννινα και η απάντηση του Παύλου Μαρινάκη χθες το βράδυ στη δημόσια τηλεόραση διαμορφώνουν ένα μέτωπο με προσωπικά χαρακτηριστικά, αλλά και ευρύτερες προεκτάσεις για τον ανταγωνισμό στο εσωτερικό της αντιπολίτευσης.

Μιλώντας στο ITV, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ επανέφερε τον χαρακτηρισμό «αρχιερέας της διαφθοράς» για τον πρωθυπουργό και συνέδεσε την ευθύνη του με τη λειτουργία του επιτελικού κράτους. Το κρίσιμο σημείο ήταν η αναφορά του ότι ο κ. Μητσοτάκης θα λογοδοτήσει στον ελληνικό λαό, αλλά και στην ελληνική Δικαιοσύνη, αφήνοντας ανοιχτό το ζήτημα ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών.

Η απάντηση Μαρινάκη και η μάχη για τον βασικό αντίπαλο της κυβέρνησης

Η απάντηση της κυβέρνησης ήρθε μέσω της εκπομπής «Ευθέως» του ERTnews. Ο Παύλος Μαρινάκης αμφισβήτησε το δικαίωμα του πρώην πρωθυπουργού να εμφανίζεται ως αποκλειστικός εκφραστής της πολιτικής ηθικής, επαναφέροντας τις καταγγελίες του Σταύρου Κοντονή για τον Ποινικό Κώδικα του 2019 και τις καταδίκες δύο υπουργών της κυβέρνησης Τσίπρα. «Ο κ. Τσίπρας δεν είναι δικαστής», υπογράμμισε, ζητώντας αυτοκριτική και καταλογίζοντάς του προσπάθεια ποινικοποίησης της πολιτικής αντιπαράθεσης. Παράλληλα, παρουσίασε την επανεμφάνισή του ως αλλαγή εικόνας χωρίς αντίστοιχη αλλαγή πολιτικής πρακτικής.

Πίσω από την ανταλλαγή πυρών εξελίσσεται και η μάχη για το ποιος θα καταλάβει τη θέση του βασικού αντιπάλου της κυβέρνησης. Με δεδομένο το προηγούμενο μέτωπο Νέας Δημοκρατίας – ΠΑΣΟΚ στη Βουλή, η επιλογή της ΕΛΑΣ να επιμείνει στη διαφθορά μπορεί να διαβαστεί ως προσπάθεια να παρεμβληθεί δυναμικά σε αυτή την αντιπαράθεση. Να μεταφέρει, δηλαδή, το ενδιαφέρον από την κοινοβουλευτική σύγκρουση κυβέρνησης και Χαριλάου Τρικούπη σε μια απευθείας αναμέτρηση Μητσοτάκη – Τσίπρα.

Η συγκεκριμένη επιλογή, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, προσφέρει στον πρώην πρωθυπουργό ένα πεδίο στο οποίο μπορεί να συνδέει διαφορετικές υποθέσεις με μια συνολική καταγγελία για τον τρόπο διακυβέρνησης. Στη συνέντευξή του έφερε στο προσκήνιο τις υποκλοπές και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αποδίδοντας ευθύνες στο πρωθυπουργικό περιβάλλον και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ταυτόχρονα, δήλωσε ότι εκλογικός στόχος του είναι να ξεπεράσει τη ΝΔ στην πρώτη αναμέτρηση. Μια τοποθέτηση διαφοροποιημένη σε σχέση με το παρελθόν, όταν ο κ. Τσίπρας έβαζε ως το μείζον εκλογικό διακύβευμα τις δεύτερες εκλογές.

Για την ΕΛΑΣ, το πιθανό επικοινωνιακό όφελος βρίσκεται στην ίδια τη συνέχεια της σύγκρουσης, καθώς κάθε κυβερνητική απάντηση διατηρεί τον Αλέξη Τσίπρα στην επικαιρότητα ως κεντρικό συνομιλητή και αντίπαλο του Μαξίμου. Η κυβέρνηση, αντιστρόφως, επιχειρεί να συνδέσει τη νέα πολιτική του παρουσία με το παρελθόν της διακυβέρνησής του. Η επαναφορά των Ποινικών Κωδίκων και των καταδικασμένων υπουργών υπηρετεί ακριβώς αυτή την αντιπαράθεση αξιοπιστίας.

Η στάση του ΠΑΣΟΚ και το στοίχημα των δημοσκοπήσεων

Το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να αποφύγει τον εγκλωβισμό ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο εκπρόσωπός του, Κώστας Τσουκαλάς, χαρακτήρισε την αντιπαράθεση «κοκορομαχία στη λάσπη», ζητώντας όσοι διαθέτουν στοιχεία να προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη, θυμίζοντας την παλιά ρήση του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη, ασχέτως εάν και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ είχαν κατηγορήσει στο παρελθόν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για εξυπηρέτηση συμφερόντων όσον αφορά την ψήφιση των Ποινικών Κωδίκων.

Η τοποθέτηση πάντως δείχνει την προσπάθεια της Χαριλάου Τρικούπη να διατηρήσει διακριτή παρουσία απέναντι σε μια σύγκρουση που διεκδικεί μεγάλο μέρος της πολιτικής προσοχής.

Οι επόμενες δημοσκοπήσεις του Νοεμβρίου θα αποτελέσουν μια πρώτη ένδειξη για το αν η αυξημένη προβολή συνοδεύεται από ενίσχυση της ΕΛΑΣ. Δεν μπορεί, ωστόσο, να προεξοφληθεί ούτε εκλογικό όφελος ούτε ότι οποιαδήποτε μεταβολή θα οφείλεται αποκλειστικά στην όξυνση. Άλλωστε, και στο παρελθόν, όσες φορές κόμματα εξουσίας αντιπαρατέθηκαν στη λογική του ποιος είναι πιο διεφθαρμένος, έχασαν και τα δύο. Το κρίσιμο για τον Αλέξη Τσίπρα είναι αν θα μετατρέψει τη δημοσιότητα σε προτίμηση. Για την κυβέρνηση, αν η επιστροφή στη συζήτηση για το δικό του παρελθόν αρκεί για να απαντήσει στις σημερινές κατηγορίες. Και για το ΠΑΣΟΚ, αν θα διατηρήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων χωρίς να παρακολουθεί μια αντιπαράθεση που άλλοι καθορίζουν.

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