Πρέπει να αλλάζουμε λάστιχα κάθε πέντε χρόνια – Αλήθεια ή μύθος;

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Πρέπει πράγματι να αλλάζουμε λάστιχα στο αυτοκίνητο κάθε πέντε χρόνια, ακόμη κι αν έχουν κάνει λίγα χιλιόμετρα και φαίνονται μια χαρά;

Ο γνωστός «κανόνας της πενταετίας» κυκλοφορεί εδώ και δεκαετίες, όμως η τεχνολογία των ελαστικών έχει εξελιχθεί σημαντικά. Η αλήθεια είναι ότι η συμπλήρωση πέντε ετών δεν σημαίνει απαραίτητα πως πρέπει να τα αντικαταστήσουμε αμέσως. Αποτελεί, όμως, ένα σημαντικό όριο από το οποίο και μετά χρειάζεται συχνότερος και πιο προσεκτικός έλεγχος.

Η ηλικία ενός ελαστικού διαπιστώνεται εύκολα από τον τετραψήφιο κωδικό (DΟΤ) που αναγράφεται στο πλαϊνό του. Τα δύο πρώτα ψηφία υποδεικνύουν την εβδομάδα κατασκευής και τα δύο τελευταία το έτος. Έτσι, μπορούμε να γνωρίζουμε πότε κατασκευάστηκε, ανεξάρτητα από το πότε το αγοράσαμε ή το τοποθετήσαμε στο αυτοκίνητό μας.

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