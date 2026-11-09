Κράτη μέλη της ΕΕ αντιτίθενται στις πιέσεις Γερμανίας-Γαλλίας για χαλάρωση της απαγόρευσης των κινητήρων εσωτερικής καύσης το 2035

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Πέντε χρόνια μετά την COP26 στη Γλασκώβη, τα ηλεκτρικά οχήματα έχουν αποδειχθεί ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για τον περιορισμό της κατανάλωσης πετρελαίου, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μεταφορών και Περιβάλλοντος (T&E).

Η προσπάθεια της Γερμανίας και της Γαλλίας να αποδυναμώσουν την απαγόρευση των κινητήρων εσωτερικής καύσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2035 συναντά αντίσταση από άλλα κράτη μέλη, τα οποία λένε ότι οι χαλαρότεροι κανόνες θα έδιναν μεγαλύτερο έδαφος στις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες, αναφέρει το Reuters.

Η Γαλλία και η Γερμανία συμφώνησαν να πιέσουν για περαιτέρω αποδυνάμωση της σχεδιαζόμενης σταδιακής κατάργησης των νέων αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης από την ΕΕ, μια συμφωνία που θα μπορούσε να σπάσει ένα αδιέξοδο μηνών μεταξύ των κρατών μελών, σύμφωνα με την οικονομική εφημερίδα Handelsblatt και την εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung. Σε αντάλλαγμα για τη γαλλική υποστήριξη στα αυτοκίνητα, η Γερμανία θα υποστηρίξει τα αιτήματα της Γαλλίας για αυστηρούς κανόνες «Αγοράστε ευρωπαϊκά» που θα ευνοούν τα προϊόντα που κατασκευάζονται στην ΕΕ σε δημόσιες επιδοτήσεις και διαγωνισμούς, έγραψε η Handelsblatt.

Τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία (EV) αποτελούν περίπου το 4,2% του παγκόσμιου στόλου αυτοκινήτων, αλλά αντιπροσωπεύουν το ένα τέταρτο όλων των καινούργιων αυτοκινήτων που πωλούνται παγκοσμίως. Τα EV αντικαθιστούν 1,2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα (1,2% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου), σε σύγκριση με 215.000 βαρέλια την ημέρα το 2021. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε κυκλοφορία περιορίζουν τις εκπομπές CO₂ κατά περισσότερους από 200 εκατομμύρια τόνους (Mt) ισοδύναμου CO₂ ετησίως.

Στην COP26 στη Γλασκώβη, είκοσι τέσσερις χώρες και μια ομάδα κορυφαίων κατασκευαστών αυτοκινήτων δεσμεύτηκαν να τερματίσουν την εποχή των οχημάτων που κινούνται με ορυκτά καύσιμα έως το 2040 «ή νωρίτερα». Πέντε χρόνια και δύο ενεργειακές κρίσεις αργότερα, η εξοικονόμηση πετρελαίου από τα ηλεκτρικά οχήματα παγκοσμίως έχει πενταπλασιαστεί, σύμφωνα με νέα ανάλυση της T&E. Τα ηλεκτρικά οχήματα είναι ο μοναδικός πιο αποτελεσματικός τρόπος για τη μείωση της ζήτησης πετρελαίου, τη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας και την μείωση των εκπομπών, αναφέρει η T&E.

Ενώ τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία (EV) αντιπροσωπεύουν μόλις το 4,2% του παγκόσμιου στόλου, πλέον αντιπροσωπεύουν το 25% όλων των πωλήσεων νέων αυτοκινήτων παγκοσμίως – από 6,6% πριν από πέντε χρόνια. Αυτή η αύξηση έχει ωθήσει την εκτόπιση πετρελαίου από 215.000 βαρέλια την ημέρα το 2021 σε 1,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα σήμερα, ή περίπου το 1,2% της παγκόσμιας κατανάλωσης.

Ταυτόχρονα, τα ηλεκτρικά λεωφορεία αποτελούν πλέον το 5% του παγκόσμιου στόλου, τα ηλεκτρικά φορτηγά με μπαταρία αποτελούν το 1%, αλλά σε ορισμένες χώρες υπερβαίνουν το 50% των νέων πωλήσεων. Η T&E εκτιμά ότι αυτά τα οχήματα αποφεύγουν έως και 320.000 βαρέλια την ημέρα. Καθώς οι οδικές μεταφορές καταναλώνουν σχεδόν το ήμισυ του παγκόσμιου πετρελαίου, η μετάβαση σε ηλεκτρικά οχήματα είναι ζωτικής σημασίας για τη μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο. Καθώς ο παγκόσμιος στόλος αυτοκινήτων και φορτηγών συνεχίζει να αυξάνεται, τα ηλεκτρικά οχήματα είναι η μόνη λύση που σταματά την ανεξέλεγκτη ζήτηση πετρελαίου, προειδοποιεί η T&E.

Καθώς η ηλεκτροκίνηση βρίσκεται στο επίκεντρο της φετινής COP, οι τρέχουσες πολιτικές θέτουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία σε τροχιά για να αντικαταστήσουν περίπου 5,8 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα έως το 2034 – αντιστοιχώντας στη συνεχή αναστάτωση που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης του 2026. Η επιτάχυνση της υιοθέτησης των ηλεκτρικών οχημάτων θα είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη μελλοντικών πετρελαϊκών κρίσεων, σύμφωνα με την T&E.

Ο Antony Froggatt, ανώτερος διευθυντής της T&E, δήλωσε: «Τα ηλεκτρικά οχήματα είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος μείωσης της ζήτησης πετρελαίου. Αυτή τη στιγμή, οι μόνοι νικητές στον εθισμό μας στο πετρέλαιο είναι οι γίγαντες των ορυκτών καυσίμων και τα πετρελαιοκράτη. Μέρη με σχεδόν 100% πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων, όπως η Νορβηγία, η Δανία και το Χονγκ Κονγκ, έχουν ουσιαστικά προστατευθεί από μελλοντικά σοκ. Πέντε χρόνια μετά τη Γλασκώβη, τα ηλεκτρικά οχήματα αποτελούν μια από τις πιο σαφείς νίκες στην παγκόσμια ιστορία του».

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