Παρκάρισμα: Πώς μπορεί να την πατήσεις εύκολα και να πληρώσεις 40 ευρώ

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Στην Αθήνα μπορεί να την πατήσεις αρκετά εύκολα και να βρεθείς να πληρώνεις από απροσεξία. Δες σήμανση, ωράρια, τιμές και πρόστιμα για να μη χρεωθείς άδικα.

Στο κέντρο της Αθήνας η ίδια οδός μπορεί να έχει διαφορετικό καθεστώς στάθμευσης ανά πλευρά. Η δεξιά να είναι επισκεπτών (με πληρωμή) και η αριστερή μόνο για κατοίκους. Το αποτέλεσμα; Πολλοί παρκάρουν «κατά συνήθεια» ή επειδή είδαν εισπρακτική θέση στην απέναντι πλευρά και… γράφονται 40 € επειδή στην πλευρά τους ίσχυε «Κάτοικοι».

Τι κάνεις; Πριν παρκάρεις, κοίτα πάντα την πινακίδα στην αρχή του στενού και επιβεβαίωσε τη γραμμογράφηση στο οδόστρωμα.

Πώς διαβάζεις σήμανση & γραμμογράφηση

Θέσεις κατοίκων : Πινακίδα Ρ-70 «Ρ-Κάτοικοι» , μπλε γραμμή στο οδόστρωμα. Απαγορεύεται για επισκέπτες 24/7 .

: Πινακίδα , γραμμή στο οδόστρωμα. για επισκέπτες . Θέσεις επισκεπτών (με πληρωμή): Πινακίδα Ρ-69 «Ρ-Με πληρωμή», λευκή γραμμή. Επιτρέπεται με καταβολή τέλους Δευ–Παρ 09:00–21:00 και Σάβ 09:00–16:00.

Ειδικές/επαγγελματικές θέσεις : Πινακίδα Ρ-40 («Απαγορεύεται η στάση/στάθμευση – εξαιρούνται οχήματα…»), κίτρινη γραμμή. Μην παρκάρεις αν δεν ανήκεις στην εξαίρεση.

: Πινακίδα («Απαγορεύεται η στάση/στάθμευση – εξαιρούνται οχήματα…»), γραμμή. Μην παρκάρεις αν δεν ανήκεις στην εξαίρεση. Δίκυκλα/ΑμεΑ: Υπάρχουν αποκλειστικές θέσεις. Οχήματα με σήμα ΑμεΑ σταθμεύουν δωρεάν στις θέσεις επισκεπτών όλες τις ημέρες/ώρες.

Κανόνας: Μην υποθέτεις ότι επειδή η μία πλευρά είναι «με πληρωμή» σημαίνει πως και η άλλη είναι ίδια. Κοίτα πινακίδα + γραμμή κάθε πλευράς.

Ωράρια & πώς πληρώνεις στις θέσεις επισκεπτών

Ωράριο ελέγχου : Δευτέρα–Παρασκευή : 09:00–21:00 Σάββατο : 09:00–16:00 Κυριακή/εκτός ωραρίου : δεν απαιτείται τέλος μόνο για τις θέσεις επισκεπτών. Οι κατοίκων είναι 24/7.

: Τρόποι πληρωμής : Εφαρμογή myAthensPass (κάρτα) POS σε εξουσιοδοτημένα περίπτερα/καταστήματα Ξυστές κάρτες (έντυπες)

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Τιμές & χρόνος στάθμευσης (επισκεπτών)

Μέγιστος χρόνος : 3 ώρες .

: . Κόστος : 0,5 € / 30′ → 2 € στη 2η ώρα 2,5 ώρες : 4 € 3 ώρες : 6 €

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Χρήσιμες πρακτικές

Ρύθμισε υπενθύμιση πριν λήξει ο χρόνος (από την εφαρμογή).

πριν λήξει ο χρόνος (από την εφαρμογή). Αν θες πάνω από 3 ώρες, άλλαξε ζώνη/οδό όπου επιτρέπεται νόμιμα ή χρησιμοποίησε κλειστό parking.

Πρόστιμα που «πονάνε»

Παρκάρισμα σε θέσεις κατοίκων (μπλε, Ρ-70) χωρίς δικαίωμα : 40 € .

(μπλε, Ρ-70) : . Θέσεις επισκεπτών (Ρ-69) χωρίς πληρωμή ή με υπέρβαση χρόνου : 10 € αρχικά, +10 € ανά επιπλέον ώρα υπέρβασης (μέχρι το 3ωρο ).

χωρίς πληρωμή ή με : Ράμπες ΑμεΑ / πρόσβαση : 150 € πρόστιμο , αφαίρεση διπλώματος 60 ημέρες και πινακίδων για το ίδιο διάστημα. 1η υποτροπή : 1.000 € & αφαίρεση διπλώματος 180 ημέρες . 2η υποτροπή : 2.000 € & αφαίρεση διπλώματος 12 μήνες .

: Ειδικές θέσεις/κίτρινη γραμμή (Ρ-40): ισχύουν αυστηρές κυρώσεις, συνήθως με βεβαίωση προστίμου και επιπλέον μέτρα (γερανός όπου προβλέπεται).

Πού «παγιδεύονται» οι περισσότεροι

Απέναντι πλευρά : είδες λευκή γραμμή/Ρ-69 και υπέθεσες ότι και η δική σου πλευρά είναι ίδια. Λάθος.

: είδες λευκή γραμμή/Ρ-69 και υπέθεσες ότι και η δική σου πλευρά είναι ίδια. Εκτός ωραρίου : το βράδυ δεν πληρώνεις μόνο στις θέσεις επισκεπτών . Οι κατοίκων ισχύουν όλο το 24ωρο .

: το βράδυ μόνο στις θέσεις . Οι . Θέσεις που «σπάνε» στη μέση : σε μεγάλους δρόμους/τετράγωνα, η ζώνη αλλάζει εν κινήσει. Ελέγχεις κάθε πινακίδα .

: σε μεγάλους δρόμους/τετράγωνα, η εν κινήσει. Ελέγχεις . Παλιά ξυστή κάρτα: μην ανακυκλώνεις παλιές κάρτες/αποδείξεις. Οι έλεγχοι γίνονται ηλεκτρονικά.

Μικρός οδηγός… «ασφαλούς» παρκαρίσματος

Βλέπω πρώτα πινακίδα στην είσοδο του δρόμου και στην πλευρά που παρκάρω.

στην του δρόμου στην πλευρά που παρκάρω. Επιβεβαιώνω τη γραμμογράφηση (λευκή/μπλε/κίτρινη).

(λευκή/μπλε/κίτρινη). Αν είναι Ρ-69 , πληρώνω από το κινητό (myAthensPass) και βάζω υπενθύμιση .

, πληρώνω (myAthensPass) και βάζω . Αν είναι Ρ-70 , δεν παρκάρω εκτός αν έχω κάτοικος–άδεια .

, εκτός αν έχω . Δεν εμποδίζω ράμπες ΑμεΑ, γωνίες, διασταυρώσεις, εισόδους–εξόδους.

ράμπες ΑμεΑ, γωνίες, διασταυρώσεις, εισόδους–εξόδους. Για πάνω από 3 ώρες, προτιμώ κλειστό πάρκινγκ ή άλλη ζώνη.

Τι κρατάμε;

Μην υποθέτεις ότι και οι δύο πλευρές του δρόμου έχουν ίδιο καθεστώς. Κοίτα πινακίδα + γραμμή .

ότι και οι δύο πλευρές του δρόμου έχουν ίδιο καθεστώς. . Κατοίκων (μπλε, Ρ-70) : 24/7 – πρόστιμο 40 € αν παρκάρεις χωρίς δικαίωμα.

: – αν παρκάρεις χωρίς δικαίωμα. Επισκεπτών (λευκή, Ρ-69) : 09:00–21:00 Δευ–Παρ, 09:00–16:00 Σάβ . Πληρώνεις έως 3 ώρες ( 6 € μέγιστο).

: . Πληρώνεις έως ( μέγιστο). Μη πληρωμή/υπέρβαση στις θέσεις επισκεπτών: 10 € +10 € ανά ώρα .

στις θέσεις επισκεπτών: . Ράμπα ΑμεΑ: 150 € + αφαίρεση διπλώματος & πινακίδων 60 ημέρες – πολλαπλάσια σε υποτροπή.

Πηγή: autotypos.gr

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