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09.11.2026 11:48

Παρκάρισμα: Πώς μπορεί να την πατήσεις εύκολα και να πληρώσεις 40 ευρώ

09.11.2026 11:48
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Στην Αθήνα μπορεί να την πατήσεις αρκετά εύκολα και να βρεθείς να πληρώνεις από απροσεξία. Δες σήμανση, ωράρια, τιμές και πρόστιμα για να μη χρεωθείς άδικα.

Στο κέντρο της Αθήνας η ίδια οδός μπορεί να έχει διαφορετικό καθεστώς στάθμευσης ανά πλευρά. Η δεξιά να είναι επισκεπτών (με πληρωμή) και η αριστερή μόνο για κατοίκους. Το αποτέλεσμα; Πολλοί παρκάρουν «κατά συνήθεια» ή επειδή είδαν εισπρακτική θέση στην απέναντι πλευρά και… γράφονται 40 € επειδή στην πλευρά τους ίσχυε «Κάτοικοι».

Τι κάνεις; Πριν παρκάρεις, κοίτα πάντα την πινακίδα στην αρχή του στενού και επιβεβαίωσε τη γραμμογράφηση στο οδόστρωμα.

Πώς διαβάζεις σήμανση & γραμμογράφηση

  • Θέσεις κατοίκων: Πινακίδα Ρ-70 «Ρ-Κάτοικοι», μπλε γραμμή στο οδόστρωμα. Απαγορεύεται για επισκέπτες 24/7.
  • Θέσεις επισκεπτών (με πληρωμή): Πινακίδα Ρ-69 «Ρ-Με πληρωμή», λευκή γραμμή. Επιτρέπεται με καταβολή τέλους Δευ–Παρ 09:00–21:00 και Σάβ 09:00–16:00.
  • Ειδικές/επαγγελματικές θέσεις: Πινακίδα Ρ-40 («Απαγορεύεται η στάση/στάθμευση – εξαιρούνται οχήματα…»), κίτρινη γραμμή. Μην παρκάρεις αν δεν ανήκεις στην εξαίρεση.
  • Δίκυκλα/ΑμεΑ: Υπάρχουν αποκλειστικές θέσεις. Οχήματα με σήμα ΑμεΑ σταθμεύουν δωρεάν στις θέσεις επισκεπτών όλες τις ημέρες/ώρες.

Κανόνας: Μην υποθέτεις ότι επειδή η μία πλευρά είναι «με πληρωμή» σημαίνει πως και η άλλη είναι ίδια. Κοίτα πινακίδα + γραμμή κάθε πλευράς.

Ωράρια & πώς πληρώνεις στις θέσεις επισκεπτών

  • Ωράριο ελέγχου:
    • Δευτέρα–Παρασκευή: 09:00–21:00
    • Σάββατο: 09:00–16:00
    • Κυριακή/εκτός ωραρίου: δεν απαιτείται τέλος μόνο για τις θέσεις επισκεπτών. Οι κατοίκων είναι 24/7.
  • Τρόποι πληρωμής:
    • Εφαρμογή myAthensPass (κάρτα)
    • POS σε εξουσιοδοτημένα περίπτερα/καταστήματα
    • Ξυστές κάρτες (έντυπες)

Τιμές & χρόνος στάθμευσης (επισκεπτών)

  • Μέγιστος χρόνος: 3 ώρες.
  • Κόστος:
    • 0,5 € / 30′ → 2 € στη 2η ώρα
    • 2,5 ώρες: 4 €
    • 3 ώρες: 6 €

Χρήσιμες πρακτικές

  • Ρύθμισε υπενθύμιση πριν λήξει ο χρόνος (από την εφαρμογή).
  • Αν θες πάνω από 3 ώρες, άλλαξε ζώνη/οδό όπου επιτρέπεται νόμιμα ή χρησιμοποίησε κλειστό parking.

Πρόστιμα που «πονάνε»

  • Παρκάρισμα σε θέσεις κατοίκων (μπλε, Ρ-70) χωρίς δικαίωμα: 40 €.
  • Θέσεις επισκεπτών (Ρ-69) χωρίς πληρωμή ή με υπέρβαση χρόνου:
    • 10 € αρχικά, +10 € ανά επιπλέον ώρα υπέρβασης (μέχρι το 3ωρο).
  • Ράμπες ΑμεΑ / πρόσβαση:
    • 150 € πρόστιμο, αφαίρεση διπλώματος 60 ημέρες και πινακίδων για το ίδιο διάστημα.
    • 1η υποτροπή: 1.000 € & αφαίρεση διπλώματος 180 ημέρες.
    • 2η υποτροπή: 2.000 € & αφαίρεση διπλώματος 12 μήνες.
  • Ειδικές θέσεις/κίτρινη γραμμή (Ρ-40): ισχύουν αυστηρές κυρώσεις, συνήθως με βεβαίωση προστίμου και επιπλέον μέτρα (γερανός όπου προβλέπεται).

Πού «παγιδεύονται» οι περισσότεροι

  • Απέναντι πλευρά: είδες λευκή γραμμή/Ρ-69 και υπέθεσες ότι και η δική σου πλευρά είναι ίδια. Λάθος.
  • Εκτός ωραρίου: το βράδυ δεν πληρώνεις μόνο στις θέσεις επισκεπτών. Οι κατοίκων ισχύουν όλο το 24ωρο.
  • Θέσεις που «σπάνε» στη μέση: σε μεγάλους δρόμους/τετράγωνα, η ζώνη αλλάζει εν κινήσει. Ελέγχεις κάθε πινακίδα.
  • Παλιά ξυστή κάρτα: μην ανακυκλώνεις παλιές κάρτες/αποδείξεις. Οι έλεγχοι γίνονται ηλεκτρονικά.

Μικρός οδηγός… «ασφαλούς» παρκαρίσματος

  • Βλέπω πρώτα πινακίδα στην είσοδο του δρόμου και στην πλευρά που παρκάρω.
  • Επιβεβαιώνω τη γραμμογράφηση (λευκή/μπλε/κίτρινη).
  • Αν είναι Ρ-69, πληρώνω από το κινητό (myAthensPass) και βάζω υπενθύμιση.
  • Αν είναι Ρ-70, δεν παρκάρω εκτός αν έχω κάτοικος–άδεια.
  • Δεν εμποδίζω ράμπες ΑμεΑ, γωνίες, διασταυρώσεις, εισόδους–εξόδους.
  • Για πάνω από 3 ώρες, προτιμώ κλειστό πάρκινγκ ή άλλη ζώνη.

Τι κρατάμε;

  • Μην υποθέτεις ότι και οι δύο πλευρές του δρόμου έχουν ίδιο καθεστώς. Κοίτα πινακίδα + γραμμή.
  • Κατοίκων (μπλε, Ρ-70): 24/7πρόστιμο 40 € αν παρκάρεις χωρίς δικαίωμα.
  • Επισκεπτών (λευκή, Ρ-69): 09:00–21:00 Δευ–Παρ, 09:00–16:00 Σάβ. Πληρώνεις έως 3 ώρες (6 € μέγιστο).
  • Μη πληρωμή/υπέρβαση στις θέσεις επισκεπτών: 10 € +10 € ανά ώρα.
  • Ράμπα ΑμεΑ: 150 € + αφαίρεση διπλώματος & πινακίδων 60 ημέρες – πολλαπλάσια σε υποτροπή.

Πηγή: autotypos.gr

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