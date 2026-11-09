Nova TV: EuroLeague με Παναθηναϊκός AKTOR – Μπαρτσελόνα, Ολυμπιακός – Ντουμπάι, EuroCup με Άρη και ΠΑΟΚ στο παρκέ του Novasports!

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Μπασκετικό θέαμα έρχεται αυτή την εβδομάδα στο παρκέ του Novasports με σπουδαίες αναμετρήσεις για Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό στην EuroLeague, Άρη και ΠΑΟΚ στο EuroCup!
Για την 11η αγωνιστική της EuroLeague, ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός υποδέχεται στη SUNEL Arena τη Ντουμπάι (12/11, 21:15), ενώ ο επτάστερος Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται στο T-Center την Μπαρτσελόνα (13/11, 21:15).
Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους.
Την ίδια στιγμή οι «αιώνιοι» της Θεσσαλονίκης, ετοιμάζονται για την 7η αγωνιστική του EuroCup. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπάλκαν Μπότεβγκραντ (10/11, 19:00) ενώ οΆρης υποδέχεται τη Ρίγα Ζέλι (11/11, 20:00). Οι εντός έδρας αγώνες των ομάδων της Θεσσαλονίκης πλαισιώνονται από Pre και Post Game Shows, ενώ οι Playmakers θα φιλοξενούν ειδική ενότητα αφιερωμένη στην πορεία τους.
Αναλυτικά το πρόγραμμα στα κανάλια Novasports έχει ως εξής:
Τρίτη 10 Νοεμβρίου
Τετάρτη 11 Νοεμβρίου
Πέμπτη 12 Νοεμβρίου
Παρασκευή 13 Νοεμβρίου
Μέσα από την πλατφόρμα Nova TV, οι συνδρομητές Nova απολαμβάνουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο με μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία θέασης. Με μοντέρνο σχεδιασμό, εύχρηστη πλοήγηση και εύκολη ανακάλυψη περιεχομένου, η Nova TV προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις, οπουδήποτε, οποτεδήποτε και από οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η πλατφόρμα διαθέτει προηγμένες λειτουργίες που εμπλουτίζουν την εμπειρία παρακολούθησης, όπως το timeshift, που επιτρέπει στους συνδρομητές να γυρίσουν πίσω σε μια ζωντανή μετάδοση, να παρακολουθήσουν έναν αγώνα από την αρχή ή να ξαναδούν μια σημαντική φάση, καθώς και το Sports Mode, το οποίο προσφέρει πλούσια στατιστικά σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας τη διαδραστικότητα και προσφέροντας μια ακόμα πιο ολοκληρωμένη αθλητική εμπειρία.
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