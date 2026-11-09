Nova TV: EuroLeague με Παναθηναϊκός AKTOR – Μπαρτσελόνα, Ολυμπιακός – Ντουμπάι, EuroCup με Άρη και ΠΑΟΚ στο παρκέ του Novasports!

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H EuroLeague συνεχίζεται με την 11η αγωνιστική και τις εντός έδρας αναμετρήσεις των «αιωνίων»

Στο EuroCup ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπάλκαν Μπότεβγκραντ ενώ ο Άρης υποδέχεται τη Ρίγα Ζέλι για την 7 η αγωνιστική

Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους

Μπασκετικό θέαμα έρχεται αυτή την εβδομάδα στο παρκέ του Novasports με σπουδαίες αναμετρήσεις για Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό στην EuroLeague, Άρη και ΠΑΟΚ στο EuroCup!

Για την 11η αγωνιστική της EuroLeague, ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός υποδέχεται στη SUNEL Arena τη Ντουμπάι (12/11, 21:15), ενώ ο επτάστερος Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται στο T-Center την Μπαρτσελόνα (13/11, 21:15).

Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους.

Την ίδια στιγμή οι «αιώνιοι» της Θεσσαλονίκης, ετοιμάζονται για την 7η αγωνιστική του EuroCup. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπάλκαν Μπότεβγκραντ (10/11, 19:00) ενώ οΆρης υποδέχεται τη Ρίγα Ζέλι (11/11, 20:00). Οι εντός έδρας αγώνες των ομάδων της Θεσσαλονίκης πλαισιώνονται από Pre και Post Game Shows, ενώ οι Playmakers θα φιλοξενούν ειδική ενότητα αφιερωμένη στην πορεία τους.

Αναλυτικά το πρόγραμμα στα κανάλια Novasports έχει ως εξής:

Τρίτη 10 Νοεμβρίου

19:00 EuroCup-7η αγωνιστική: Μπάλκαν Μπότεβγκραντ-ΠΑΟΚ Novasports Prime σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Novasports Prime σε περιγραφή του 20:30 EuroCup: Μπουργκ-Μπουντούτσνοστ Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

Novasports4 σε περιγραφή του 21:00 EuroCup: Ροστόκ Σίγουλβς-Τσεντεβίτα Ολίμπια Novasports Start σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

Novasports Start σε περιγραφή του 21:30 EuroCup: Μανρέσα-Μπόσνα Novasports5 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

Τετάρτη 11 Νοεμβρίου

18:00 EuroCup: Μπαχτσεσεχίρ-Λιετκαμπέλις Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

Novasports4 σε περιγραφή του 19:30 Pre Game Show Άρης-Ρίγα Ζέλι Novasports Prime με τον Γιάννη Πάγκο και τον Ευγένιο Δαδαλιάρα

Novasports Prime με τον και τον 20:00 EuroCup: Άρης-Ρίγα Ζέλι Novasports Prime σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ του Ευγένιου Δαδαλιάρα

Novasports Prime σε περιγραφή του και ρεπορτάζ του 20:30 EuroCup: Ντερτόνα-Χάποελ Ιερουσαλήμ Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

Novasports5 σε περιγραφή του 21:00 EuroCup: Λε Μαν-Μπούργος Novasports3 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

Novasports3 σε περιγραφή του 21:45 EuroLeague-11η αγωνιστική: Παρτίζαν-Μπασκόνια Novasports Start σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

Novasports Start σε περιγραφή του 21:45 EuroLeague: Παρί-Φενέρμπαχτσε Novasports4 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

Novasports4 σε περιγραφή του 22:00 Post Game Show Άρης-Ρίγα Ζέλι Novasports Prime με τον Γιάννη Πάγκο και τον Ευγένιο Δαδαλιάρα

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου

20:00 Playmakers Α΄ Μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Α΄ Μέρος Novasports Prime & YouTube με τον 21:05 EuroLeague-11η αγωνιστική: Μακάμπι Τελ Αβίβ-Χάποελ Τελ Αβίβ Novasportsextra1 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

Novasportsextra1 σε περιγραφή του 21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός-Ντουμπάι Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Νικήτα Αυγουλή

Novasports Prime σε περιγραφή του και ρεπορτάζ των και Νικήτα Αυγουλή 21:30 EuroLeague: Βαλένθια-Μπάγερν Novasports Start σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

Novasports Start σε περιγραφή του 21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο-Ζαλγκίρις Novasports5 σε περιγραφή του Ορέστη Συντελή

Novasports5 σε περιγραφή του 22:00 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης-Ερυθρός Αστέρας Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

Novasports4 σε περιγραφή του 23:15 Playmakers Β΄ Μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου

20:00 Playmakers , Α’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Novasports Prime & YouTube με τον 19:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές-Βίρτους Μπολόνια Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

Novasports5 σε περιγραφή του 21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR -Μπαρτσελόνα Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Χρήστου Καούρη

Novasports Prime σε περιγραφή του και ρεπορτάζ των και 21:30 EuroLeague: Βιλερμπάν-Μπεσίκτας Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

Novasports4 σε περιγραφή του 23:15 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

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