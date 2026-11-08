Έκκληση Μπιμπίλα σε δημοσιογράφους για τον Ερρίκο Πετιλόν

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Έκκληση σε δημοσιογράφους και ενημερωτικούς ιστότοπους να σταματήσουν να αποκαλούν τον Ερρίκο Πετιλόν -ο οποίος φέρεται να είναι ένας από τους «αχυρανθρώπους» του κυκλώματος φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη– ηθοποιό απηύθυνε ο Σπύρος Μπιμπίλας.
«Προς δημοσιογράφους και site… Σταματήστε όταν αναφέρεστε στον Ερρίκο Πετιλόν να τον χαρακτηρίζετε ως ηθοποιό! 3 γκεστ έχει κάνει στην ζωή του επειδή λόγω ιδιότητας (μοντέλου) και εξωτερικής ομορφιάς τον έβαλαν να περάσει από 3 σειρές. Εξυπηρετεί κάτι να τον αναφέρετε ως ηθοποιό η απλώς γαργαλάτε το κοινό για να πάρει το θέμα περισσότερη ίντριγκα και δημοσιότητα;», έγραψε ενοχλημένος, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρώην πρόεδρος του ΣΕΗ.
Διαβάστε επίσης:
Σιλβέστερ Σταλόνε: «Φυσικά και είναι νεποτισμός, ηλίθιε»
Βάνα Μπάρμπα για το εγκεφαλικό: «Με έμπλεξαν σε μια ιστορία για να με διασύρουν εσκεμμένα»
«Υποφέρω, είναι εξωφρενικά δύσκολο να υπάρχω χωρίς εσένα» – Το σπαρακτικό «αντίο» της Νικολέττας Καρρά στην σκυλίτσα της, Γκρέις
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.