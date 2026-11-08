Έκκληση Μπιμπίλα σε δημοσιογράφους για τον Ερρίκο Πετιλόν

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Έκκληση σε δημοσιογράφους και ενημερωτικούς ιστότοπους να σταματήσουν να αποκαλούν τον Ερρίκο Πετιλόν -ο οποίος φέρεται να είναι ένας από τους «αχυρανθρώπους» του κυκλώματος φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη– ηθοποιό απηύθυνε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

«Προς δημοσιογράφους και site… Σταματήστε όταν αναφέρεστε στον Ερρίκο Πετιλόν να τον χαρακτηρίζετε ως ηθοποιό! 3 γκεστ έχει κάνει στην ζωή του επειδή λόγω ιδιότητας (μοντέλου) και εξωτερικής ομορφιάς τον έβαλαν να περάσει από 3 σειρές. Εξυπηρετεί κάτι να τον αναφέρετε ως ηθοποιό η απλώς γαργαλάτε το κοινό για να πάρει το θέμα περισσότερη ίντριγκα και δημοσιότητα;», έγραψε ενοχλημένος, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρώην πρόεδρος του ΣΕΗ.

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