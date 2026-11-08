Βάνα Μπάρμπα για το εγκεφαλικό: «Με έμπλεξαν σε μια ιστορία για να με διασύρουν εσκεμμένα»

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Στην προσωπική της ζωή και σε όσα, όπως υποστηρίζει, προηγήθηκαν του εγκεφαλικού επεισοδίου αναφέρθηκε η Βάνα Μπάρμπα, κάνοντας λόγο για μια σκόπιμη προσπάθεια διασυρμού της.

Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Τετ α Τετ» που προβλήθηκε το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, μιλώντας για την περιπέτεια που είχε με την υγεία της τον Μάιο του 2025, όταν νοσηλεύτηκε στο Αιγινήτειο λόγω του εγκεφαλικού που υπέστη.

Η Βάνα Μπάρμπα αναφέρθηκε στην προδοσία που, όπως ισχυρίστηκε, βίωσε από ανθρώπους του στενού της περιβάλλοντος, αλλά και στην ψυχολογική πίεση που της προκάλεσε η συγκεκριμένη υπόθεση. Όπως περιέγραψε, επρόκειτο για μια προσωπική ιστορία με σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο, ενώ εξήγησε ότι η στιγμή που αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί συνδέθηκε με το εγκεφαλικό.

Αρχικά, η ηθοποιός περιέγραψε την υπόθεση που εξακολουθεί να την επηρεάζει, σχολιάζοντας πως έγινε μία εσκεμμένη προσπάθεια διασυρμού της: «Δεν θα ήθελα να μιλήσω γι’ αυτό, γιατί είναι κάτι που με βασανίζει ακόμα. Έγινε κάτι στην προσωπική μου ζωή, το οποίο ήταν δόλιο για εμένα, προβοκατόρικο, πάρα πολύ άσχημο. Με έμπλεξαν σε μια ιστορία κάπου να με διασύρουν εσκεμμένα, και οικονομικά έχασα κάτι πάρα πολύ σημαντικό».

Δείτε το βίντεο από το 06:05:

Στη συνέχεια, επεσήμανε ότι η οικονομική ζημία δεν ήταν αυτό που την πλήγωσε περισσότερο. Όπως τόνισε, μεγαλύτερο βάρος είχε για εκείνη η συνειδητοποίηση ότι άνθρωποι που εμπιστευόταν την εξαπάτησαν, επιδιώκοντας να αποκομίσουν περιουσιακά οφέλη.

Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Για εμένα τα χρήματα πάντα ήταν ο τρίτος τροχός της αμάξης, ποτέ δεν ήταν ο πρώτος. Ο πρώτος ήταν η καλή ψυχολογία, αλλά όταν κατάλαβα ότι προδόθηκα από ανθρώπους που ήταν δικηγόροι μου, φίλοι μου, άνθρωποί μου, υποτίθεται, οι οποίοι με έριξαν, είπαν ψέματα μόνο και μόνο για να πάρουν αυτοί κάποια περιουσιακά στοιχεία, και κατάλαβα ότι αυτό είναι στημένο από δικούς μου ανθρώπους, εκείνη την ώρα ήταν τέτοια η ταραχή και η στενοχώρια μου που μόλις το συνειδητοποίησα, δεν μπορούσα να μιλήσω, δεν είχα καν άρθρωση για νομίζω 3-4 ημέρες. Τρόμαξα πάρα πολύ. Η κόρη μου δεν ήταν μπροστά».

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