Ξέσπασε η Γερμανού για την «Παιδική χαρά»: «Πρέπει να έχεις φτάσει στο τελευταίο στάδιο της σαπίλας για να εκμεταλλεύεσαι τα παιδιά;» (Video)

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Θέση για το σκάνδαλο με την υπόθεση της ΜΚΟ, «Παιδική χαρά», πήρε η Ναταλία Γερμανού.

Η παρουσιάστρια του Alpha ξέσπασε, στον αέρα της εκπομπής της, μιλώντας για σαπίλα ανθρώπων που εκμεταλλεύονται τα παιδιά.

«Όταν ένας άνθρωπος λέει “είμαι εθισμένος” στον τζόγο, το ακούω, το καταλαβαίνω, ο εθισμός είναι άσχημο πράγμα. Αλλά πόσο σάπιος πρέπει να είσαι μέσα σου για να εκμεταλλεύεσαι τα παιδιά. Δηλαδή, ο Εσκομπάρ βρε παιδιά, που ήταν ο Νο1 ναρκέμπορος στον κόσμο, που έβγαλε του κόσμου τα λεφτά, δεν το διανοήθηκε να εκμεταλλευτεί παιδιά. Δεν το κάνεις αυτό το πράγμα, πρέπει να έχεις φτάει στο τελευταίο στάδιο της σαπίλας για να εκμεταλλεύεσαι παιδιά», είπε η παρουσιάστρια.

«Δεν τους ένοιαζε τελικά. Ήταν παγωμένοι αυτοί οι άνθρωποι, άκαρδοι εντελώς», τόνισε για τα δύο μέλη της ΜΚΟ.

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