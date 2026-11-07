Μάνος Ιωάννου για Πέτρο Φιλιππίδη: «Είναι μια νίκη για εκείνον και χαίρομαι πολύ» (Video)

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Για την αθώωση του Πέτρου Φιλιππίδη απέναντι στην πρώτη καταγγέλουσσα που τον είχε κατηγορήσει για βιασμό, μίλησε μεταξύ άλλων, ο Μάνος Ιωάννου στο «Μια Ελλάδα παρέα».

«Η απόφαση του δικαστηρίου είναι μια νίκη γι’ αυτόν και καλά κάνει και χαίρομαι πάρα πολύ γι αυτόν, γιατί είναι φίλος μου. Νομίζω πως έχει τον δικό του Γολγοθά, καλύτερα να τον αφήσουμε στην ησυχία του. Βεβαίως μιλήσαμε, ναι κανονικά μιλάμε», είπε ο ηθοποιός.

«Δεν έχω προδωθεί από φιλίες, αλλά έχω στεναχωρηθεί από κάποιους φίλους που μπορεί να έφταιγα κι εγώ», δήλωσε μεταξύ άλλων.

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