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27.10.2026 14:47

Πέτρος Φιλιππίδης: Ένοχη η γυναίκα που τον είχε καταγγείλει για βιασμό κατ’ εξακολούθηση

27.10.2026 14:47
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Ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε η ελληνική Δικαιοσύνη στη γυναίκα που είχε καταγγείλει τον Πέτρο Φιλιππίδη για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, καταγγελία για την οποία ο ηθοποιός έχει κηρυχθεί αθώος.

Το δικαστήριο την έκρινε ένοχη για ψευδή καταμήνυση και ψευδή κατάθεση, μετά από μήνυση του Πέτρου Φιλλιπίδη, ενώ της αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Ένταση στο ακροατήριο – Η αντίδραση του Προέδρου

Η ανακοίνωση της ετυμηγορίας προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ακροατηρίου μέσα στη δικαστική αίθουσα.

«Εγώ θέλω όταν γυρίσω σπίτι μου να είμαι ήσυχος. Αν κάνω λάθος, είμαι άνθρωπος και μπορεί να συμβεί. Να είστε σίγουροι ότι έπραξα κατά συνείδηση. Θα μπορούσα να έρθω και να πω “άσε μωρέ να μη γίνουμε θέμα”. Εγώ δεν σπούδασα για να κάνω αυτό όμως. Κρίνω κατά συνείδηση. Ούτε μάντης είμαι ούτε και Θεός» είπε ο πρόεδρος του δικαστηρίου που απαντώντας στις αντιδράσεις, τοποθετήθηκε δημόσια για την απόφασή του.

Αντίθετη η πρόταση της Εισαγγελέως

Υπενθυμίζεται ότι η δικαστική απόφαση λήφθηκε παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, καθώς η εισαγγελέας της έδρας είχε ζητήσει την πλήρη απαλλαγή της κατηγορουμένης, υποστηρίζοντας πως από τη διαδικασία δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία που να θεμελιώνουν την ενοχή της.

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