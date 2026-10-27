Μητσοτάκης: «Θερμοκρασίες καύσωνα στις εκλογές – 40άρια είχαμε, 40άρια θέλουμε» – «Η κυβέρνηση αποφασισμένη να συγκρουστεί με τα “μεγάλα ψάρια”»

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«Δεν θα συμβιβαστούμε με τίποτε λιγότερο στις εκλογές, από ”θερμοκρασίες καύσωνα” – 40άρια είχαμε, 40άρια θέλουμε», τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε πολίτες στο Νέο Αγιονέρι Κιλκίς.

Σχετικά με τα τοπικά θέματα δεσμεύτηκε πως την επόμενη φορά που θα έρθει στο Νέο Αγιονέρι θα έχει ολοκληρωθεί το έργο υδροδότησης και οι κάτοικοι δεν θα πίνουν μόνο εμφιαλωμένο νερό.

Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να στηρίξει τους πολίτες απέναντι στην ακρίβεια και αναφερόμενος στις αναταραχές που επικρατούν σε ευρωπαϊκές χώρες είπε ότι στην Ελλάδα αυτά τα περάσαμε και δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω.

Για τις περιπτώσεις φοροδιαφυγής που αποκαλύπτονται ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι αυτό γίνεται από ελεγκτικούς μηχανισμούς που δημιούργησε η κυβέρνηση του και αποδεικνύουν την αποφασιστικότητα να συγκρουστεί με τα “μεγάλα ψάρια” και όχι να κυνηγήσει τους μικρούς.

«Τη δέσμευση που δώσαμε το 2023 ότι θα κρατάμε τη χώρα ασφαλή την τηρήσαμε»

Ο πρωθυπουργός είπε ότι βρίσκεται στην περιοχή γιατί αύριο θα παρακολουθήσει τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη. «Αύριο θα παρευρεθώ στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου να θαυμάσουμε τις νέες επενδύσεις που κάναμε στις Ένοπλες Δυνάμεις. Με συγκίνηση είδαμε τους Θεσσαλονικείς να περιμένουν ώρες για να επισκεφθούν αυτό το κόσμημα, τη φρεγάτα ”Κίμων”. Μια Ελλάδα που επιμένει στον διάλογο αλλά είναι έτοιμη να υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Οι επενδύσεις αυτές ήταν μόνο η αρχή, θα δείτε αύριο πολλά καινοτόμα συστήματα», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και συνέχισε:

«Τη δέσμευση που δώσαμε το 2023 ότι θα κρατάμε τη χώρα ασφαλή την τηρήσαμε. Αυτό έχει αξία τώρα που έχουμε διεθνείς αναταράξεις. Δεν ζούμε σε κανονικούς, φυσιολογικούς καιρούς. Ποιος κυβερνάει, τι εμπειρία έχει, τι ειδικό βάρος και κύρος έχει η Ελλάδα θα αποκτήσουν σημασία στις εκλογές της άνοιξης.

Στις Βρυξέλλες δεν είμαστε το μαύρο πρόβατο. Είμαι υπερήφανος που συνδιαμορφώνουμε τις εξελίξεις. Η πολιτική μας, μας επιτρέπει να στηρίξουμε την κοινωνία απέναντι στις εξωγενείς κρίσεις. Μπορούμε να το κάνουμε γιατί έχουμε τα αποθέματα να στηρίξουμε την κοινωνία όταν άλλες χώρες αυξάνουν φόρους. Έχουμε τη δυνατότητα να στηρίξουμε την κοινωνία».

Ακολούθως έθεσε τα διλήμματα των βουλευτικών εκλογών και σημείωσε: «Τα διλήμματα θα είναι πολύ σκληρά. Θα συνεχίσουμε αυτή την πορεία; Ή θα επιστρέψουμε σε εποχές άλλες; Θα σαγηνευτούμε από φωνές λαϊκιστών; Η ΝΔ μόνο μπορεί να εγγυηθεί αυτή την πορεία».

«Θα οδηγήσουμε την Ελλάδα με μία νέα συμφωνία προόδου και ευημερίας»

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να συνεργαστεί με κανένα κόμμα κι έφερε ως παράδειγμα το νομοσχέδιο για τα social media. «Εκεί που περίμενα τουλάχιστον το ΠΑΣΟΚ να το ψηφίσει, είπε «παρών», όχι δηλαδή. Δεν μπορούμε να ρισκάρουμε με ακυβερνησία την επομένη των εκλογών και για αυτό η μόνη επιλογή είναι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία», υπογράμμισε.

Ζήτησε συστράτευση ενόψει της μάχης των βουλευτικών εκλογών και τόνισε: «Να αφήσουμε στην άκρη της όποιες γκρίνιες τις οποίες ενοχλήσεις τα όποια παράπονα μπορεί να υπάρχουν. Είναι λογικό να υπάρχουν γιατί είμαστε σχεδόν 8 χρόνια κυβέρνηση. Σκεφτείτε τι θα συνέβαινε αν κάποιος άλλος διαχειριζόταν τις μεγάλες κρίσεις τις οποίες καλούμαστε να διαχειριστούμε σήμερα και αναλογιστείτε αν αυτή η πορεία τελικά αξίζει και πρέπει να συνεχιστεί σε αυτόν τον ταραγμένο κόσμο τον οποίο ζούμε. Το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να ακούμε τους πολίτες και να καταλαβαίνουμε τον πόνο τους διότι υπάρχουν προβλήματα στην ελληνική κοινωνία. Δεν πρόκειται να ανεχθώ -και θέλω να είναι ξεκάθαρο αυτό- κανένα φαινόμενο αυταρέσκειας και αλαζονείας από τώρα μέχρι τις εκλογές. Θα πορευτούμε μαζί, θα ξαναπείσουμε τους πολίτες ότι αξίζουμε να μας εμπιστευτούνε ακόμα μία φορά. Θα οδηγήσουμε την Ελλάδα με μία νέα συμφωνία προόδου και ευημερίας».

Χαιρετισμό στους συγκεντρωμένους απηύθυναν ο δήμαρχος Κιλκίς Δημήτρης Κυριακίδης και ο βουλευτής και αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Γεωργαντάς.

Παραβρέθηκαν οι υφυπουργοί Θανάσης Κοντογεώργης, Τάσος Χατζηβασιλείου, οι βουλευτές Φάνης Παπάς, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Διονύσης Σταμενίτης και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

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