Γρίπη: Μικρή η ανταπόκριση στον αντιγριπικό εμβολιασμό – Τι φοβούνται οι ειδικοί

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Η γρίπη ήρθε νωρίτερα φέτος με τους ειδικούς να τονίζουν τη σημασία του έγκαιρου αντιγριπικού εμβολιασμού, ιδιαίτερα μεταξύ των ανθρώπων που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης. Μέχρι στιγμής περίπου 500.000 πολίτες έχουν κάνει το αντιγριπικό εμβόλιο για την περίοδο 2026-2027, αριθμός που απέχει από τον στόχο των περίπου 3 εκατομμυρίων εμβολιασμών έως το τέλος Νοεμβρίου, που έχουν θέσει οι ειδικοί.

Ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας σήμερα το πρωί στον ραδιοφωνικό σταθμό «REAL FM 97.8» και στους δημοσιογράφους Αμαλία Κάτζου και Ιωσήφ Καλαμαράκη, αναφέρθηκε στην ανάγκη εμβολιασμού των ατόμων ηλικίας άνω των 60 ετών, των νεότερων ατόμων με χρόνια νοσήματα και των ευπαθών ομάδων. Ο κ. Θεμιστοκλέους μεταξύ άλλων τόνισε ότι: «Έχει ανοίξει η εμβολιαστική περίοδος τόσο για τη γρίπη όσο και για την COVID-19 και όποιος θέλει μπορεί να ρωτήσει τον προσωπικό του γιατρό αν θα πρέπει να εμβολιαστεί ή όχι. Το εμβόλιο είναι καλό να γίνει τώρα, αυτή την περίοδο, γιατί θέλει δύο περίπου εβδομάδες για να δράσει. Το αντιγριπικό εμβόλιο δεν αποκλείει τη νόσηση, αλλά προστατεύει από τις σοβαρές επιπλοκές που μπορεί να προκαλέσει η γρίπη». Μάλιστα διευκρίνισε ότι το αντιγριπικό μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με το εμβόλιο του COVID-19.

Απαντώντας σε ερώτηση για την πρόσβαση στον εμβολιασμό, ο Υφυπουργός Υγείας επιβεβαίωσε ότι τα εμβόλια είναι δωρεάν. Ειδικότερα, εξήγησε: «Το κλασικό αντιγριπικό εμβόλιο μπορεί να χορηγηθεί στο φαρμακείο με τη χρήση του ΑΜΚΑ, χωρίς συνταγογράφηση, ενώ για το ενισχυμένο εμβόλιο, το οποίο αφορά συγκεκριμένες ομάδες ατόμων άνω των 65 ετών, απαιτείται συνταγογράφηση». Ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε ότι: «Η περιορισμένη μέχρι στιγμής συμμετοχή συνδέεται και με το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη κρυώσει ο καιρός. Η εμβολιαστική δραστηριότητα είναι χαμηλότερη τον Οκτώβριο και αυξάνεται σημαντικά τον Νοέμβριο».

Γιατί δεν πρέπει να υποβαθμίζουμε τη γρίπη

Η γρίπη δεν είναι ένα απλό κρυολόγημα. Σε ευάλωτα άτομα μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές, όπως πνευμονία, επιδείνωση υποκείμενων χρόνιων νοσημάτων και ανάγκη νοσηλείας. Για το λόγο αυτό ιδιαίτερη προτεραιότητα στον αντιγριπικό εμβολιασμό έχουν οι ομάδες του πληθυσμού που παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών. Σε αυτές περιλαμβάνονται:

άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω

έγκυες, ανεξαρτήτως ηλικίας κύησης, και θηλάζουσες

παιδιά άνω των 6 μηνών και ενήλικες με χρόνια νοσήματα, όπως άσθμα και άλλες χρόνιες πνευμονοπάθειες, σοβαρή καρδιοπάθεια, σακχαρώδη διαβήτη και χρόνια νεφροπάθεια

άτομα με ανοσοκαταστολή ή μεταμόσχευση οργάνων

άτομα με σοβαρή παχυσαρκία,

άτομα με συγκεκριμένα νευρολογικά ή νευρομυϊκά νοσήματα,

εργαζόμενοι σε υπηρεσίες Υγείας,

άνθρωποι που βρίσκονται σε στενή επαφή με βρέφη κάτω των 6 μηνών ή φροντίζουν άτομα που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών,

άτομα που ζουν ή εργάζονται σε κλειστές δομές και πληθυσμούς.

Ποια είναι η κατάλληλη περίοδος για τον αντιγριπικό εμβόλιο

Ο εμβολιασμός είναι σημαντικό να γίνεται πριν από την κορύφωση της κυκλοφορίας της γρίπης, καθώς ο οργανισμός χρειάζεται χρόνο μετά τη χορήγηση του εμβολίου για να αναπτύξει την αναμενόμενη ανοσολογική απόκριση. Αυτό δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι κάποιος που δεν εμβολιάστηκε εγκαίρως δεν έχει πλέον λόγο να το κάνει. Ο εμβολιασμός μπορεί να εξακολουθεί να προσφέρει όφελος όσο ο ιός της γρίπης κυκλοφορεί στην κοινότητα. Για τους ανθρώπους που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, το βασικό μήνυμα είναι να μην περιμένουν την κορύφωση της επιδημικής δραστηριότητας για να προστατευθούν.

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