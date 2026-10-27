«ANCIENT DRAMA»: Διεθνές Συμπόσιο Αρχαίου Δράματος στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

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Εμπνευσμένη από τη γνωστή φράση του Αισχύλου στις Χοηφόρους,— «Λέγω πως οι νεκροί σκοτώνουν τους ζωντανούς»— η θεματική του τετραήμερου διεθνούς συμποσίου που διοργανώνει το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης από τις 18 έως τις 21 Νοεμβρίου 2026, επαναφέρει στο προσκήνιο το διαχρονικό ερώτημα για το πώς το παρελθόν εξακολουθεί να διαμορφώνει και να επηρεάζει το παρόν.

Το Ίδρυμα, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Jagiellonian της Κρακοβίας, φέρνει κοντά διακεκριμένους Πολωνούς σκηνοθέτες θεάτρου και ακαδημαϊκούς ερευνητές, με στόχο να διερευνήσουν τη δημιουργική σχέση ανάμεσα στο αρχαίο δράμα και τη σύγχρονη θεατρική πρακτική.

Μέσα από μια σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων, εργαστηρίων και ενός διεθνούς φόρουμ, το πρόγραμμα εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η κλασική αρχαιότητα λειτουργεί τόσο ως πηγή καλλιτεχνικής έμπνευσης όσο και ως πεδίο κριτικού προβληματισμού στο σύγχρονο θέατρο.

Στα εργαστήρια μπορούν να συμμετάσχουν σπουδαστές υποκριτικής, ηθοποιοί, σκηνοθέτες, φοιτητές κλασικών σπουδών, αλλά και οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται για το Αρχαίο Δράμα, με ελεύθερη είσοδο.

Το πρόγραμμα εστιάζει πρωτίστως στη σύγχρονη θεατρική δημιουργία, περιλαμβάνοντας παράλληλα μια σύντομη ιστορική ενότητα αφιερωμένη σε δύο εμβληματικές μορφές του πολωνικού θεάτρου: τον Stanisław Wyspiański και τον Tadeusz Kantor. Η αναφορά στο έργο τους είναι ουσιαστική, καθώς οι δύο δημιουργοί έχουν διαμορφώσει καθοριστικά τόσο το σύγχρονο πολωνικό θέατρο όσο και τη διεθνή θεατρική σκέψη και πρακτική.

Μέσα από τη διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στην κλασική αρχαιότητα και το σύγχρονο πολωνικό θέατρο, το πρόγραμμα επιχειρεί να εξετάσει κατά πόσο οι σημερινοί δημιουργοί αντλούν από έναν δημιουργικό διάλογο με την αρχαία ελληνική τραγωδία και την πολωνική θεατρική παράδοση ή αν εξακολουθούν να επηρεάζονται — ή ακόμη και να περιορίζονται — από την ισχυρή παρακαταθήκη του παρελθόντος.

Στόχος της διοργάνωσης είναι η δημιουργία μιας διεθνούς πλατφόρμας διαλόγου και ανταλλαγής γνώσεων, εμπειριών και καλλιτεχνικών πρακτικών μεταξύ καλλιτεχνών, ερευνητών και φοιτητών. Μέσα από την ενίσχυση της διαπολιτισμικής ανταλλαγής ανάμεσα στην ελληνική και την πολωνική θεατρική παράδοση, η διοργάνωση φιλοδοξεί να συμβάλει ουσιαστικά στον διεθνή διάλογο γύρω από τη σύγχρονη πρόσληψη της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας στο ευρωπαϊκό θέατρο.

Παράλληλα, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων, προωθώντας τη διεπιστημονική μελέτη της σχέσης ανάμεσα στο αρχαίο δράμα και τις σύγχρονες παραστατικές πρακτικές. Ταυτόχρονα, δημιουργεί νέες ευκαιρίες για νέους ερευνητές και φοιτητές θεατρικών σπουδών, υποκριτικής και κλασικών σπουδών, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τους σε διεθνή δίκτυα έρευνας και καλλιτεχνικής συνεργασίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026

10:00–12:00 | Διαδικτυακό Σεμινάριο (1η συνεδρία)

Małgorzata Budzowska: Επαναπροσδιορισμοί του τραγικού στη μεταδραματική παράσταση

12:15–14:15 | Διαδικτυακό σεμινάριο (2η συνεδρία)

Radek Stępień & Włodzimierz Staniewski (συζήτηση με σκηνοθέτες): Το Κέντρο Θεατρικών Πρακτικών Gardzienice και η σχέση του με την κλασική αρχαιότητα

17:00–20:00 | Εργαστήριο (1η ημέρα)

Radek Stępień & Olga Śmiechowicz: Η σκηνοθετική πρόκληση του Χορού στο αρχαίο δράμα

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026

11:00–13:00 | Διαδικτυακό σεμινάριο (3η συνεδρία)

Rebecca Pierrot & Krzysztof Garbaczewski: Το θέατρο του Krzysztof Garbaczewski και η κλασική αρχαιότητα

17:00–20:00 | Εργαστήριο (2η ημέρα)

Radek Stępień & Olga Śmiechowicz: Η σκηνοθετική πρόκληση του Χορού στο Αρχαίο Δράμα

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026

10:00–12:00 | Διαδικτυακό σεμινάριο (4η συνεδρία)

Aleksandra Bałda & Barbara Lipiarska: Η Apollonia του Krzysztof Warlikowski

17:00–20:00 | Εργαστήριο (3η ημέρα)

Radek Stępień & Olga Śmiechowicz: Η σκηνοθετική πρόκληση του Χορού στο Αρχαίο Δράμα

Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026

10:00–12:00 | Διαδικτυακό σεμινάριο (5η συνεδρία)

Anna Róża Burzyńska & Lars Jan: Η «Επιστροφή του Οδυσσέα» του Wyspiański στην Αθήνα

12:15–14:15 | Διεθνές φόρουμ

17:00–20:00 | Εργαστήριο (4η ημέρα)

Radek Stępień & Olga Śmiechowicz: Η σκηνοθετική πρόκληση του Χορού στο Αρχαίο Δράμα

Τόπος διεξαγωγής: Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Ημερομηνίες: 18–21 Νοεμβρίου 2026

Είσοδος: Ελεύθερη

Περισσότερες πληροφορίες https://ancientdrama.gr/arxaio-drama-2026/

Πληροφορίες-Εγγραφές adrama@mcf.gr