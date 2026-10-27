O Φασούλας ζητά την παραίτηση των συνεργατών του Λιόλιου: «Να φύγουν οι εγκληματίες από τη σκηνή του εγκλήματος»

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Δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία οι αποκαλύψεις για τους στημένους αγώνες σε όσους γνωρίζουν τα τεκταινόμενα στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο Παναγιώτης Φασούλας είχε προειδοποιήσει με επιστολή του το 2024. «Είχα προειδοποιήσει ότι ο τρόπος διεξαγωγής εκλογών δεν είναι σωστός. Θα οδηγήσει σε άσχημα αποτελέσματα το μπάσκετ. Έγινε αυτό που είπε.», είπε μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ τόνισε ότι θα πρέπει να παραιτηθούν οι συνεργάτες του Βαγγέλη Λιόλιου από τις θέσεις που κατέχουν στην ΕΟΚ. «Οι συνεργάτες του Βαγγέλη Λιόλιου συνεχίζουν να βρίσκονται στα γραφεία της ΕΟΚ. Δεν αμφισβήτησαν ποτέ καμία απόφαση της διοίκησης και είναι συμμέτοχοι σε ό,τι αφορά στην αναξιοπιστία του μπάσκετ. Θα έπρεπε να έχουν παραιτηθεί».

Ο Παναγιώτης Φασούλας έθιξε ζήτημα για τις επερχόμενες εκλογές. «Θα δούμε χειρότερη διοίκηση. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε; Nα τρέχουμε και να λέμε ότι είμαστε καλοί; Οι άλλοι έχουν το ταμείο της Ομοσπονδίας. Τις επαφές με τα Σωματεία. Είναι σαν λέμε ότι το 74 εκλογές στην Ελλάδα θα διεργούσε ο Παττακός με τον Μακαρέζο».

«Η δικογραφία λέει ότι οι άνθρωποι αυτοί δημιούργησαν έναν στρατό διαιτητών για να λένε στα σωματεία πως αν δεν μας ψηφίσετε θα σας τιμωρήσουμε την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Έλεγα ότι δεν μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικές εκλογές με εκλογικό σώμα 700 ατόμων. Βρήκαμε 200 ψηφοδέλτια πανομοιότυπα», πρόσθεσε.

Ο Παναγιώτης Φασούλας κάλεσε την Πολιτεία να εφαρμόσει το νόμο. «Οφείλει επίσης να τους βγάλει από τη σκηνή του εγκλήματος. Η σκηνή του εγκλήματος είναι η ομοσπονδία και αυτοί δεν μπορούν να περιφέρονται μέσα στην Ομοσπονδία». Πρόσθεσε ότι «πρέπει να βρει τη λύση ο υπουργός Αθλητισμού για να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα».

«Το Πρωτοδικείο θα ορίσει μια διοίκηση, η οποία θα προχωρήσει σε ανεξάρτητες εκλογές. Τα αρχεία της Ομοσπονδίας πρέπει να είναι στην πλήρη διάθεση των αρχών. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν στη διοίκηση της Ομοσπονδίας μαζί με τον κ. Λιόλο μέχρι την ημέρα της σύλληψής του και ξαφνικά δύο μέρες μετά, τους ακούω να ζητούν να βάλουν το μαχαίρι στο κόκαλο. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα», συμπλήρωσε.

Για την επόμενη μέρα, υπογράμμισε ότι «πρέπει να ξαναφέρουμε την αξιοπιστία και την αξιοκρατία μέσα στο μυαλό των Ελλήνων που πηγαίνουν τα παιδιά τους να παίξουν μπάσκετ και να ξέρουν ότι αν το παιδί τους είναι καλό, θα κληθεί στην Εθνική ομάδα».

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