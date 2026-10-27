DBC Corporate Advisory: Στον Γιάννη Σάκκαρη οι χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές δραστηριότητες της Diadikasia Business Consulting

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Νέο επιχειρηματικό σχήμα στον χώρο της χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής και της χρηματοδότησης επενδύσεων δημιουργείται με την απόσχιση δύο δραστηριοτήτων της Diadikasia Business Consulting και τη μεταφορά τους στην DBC Corporate Advisory, η οποία περνά στον έλεγχο της Parnon Holdings, συμφερόντων του Γιάννη Σάκκαρη.

Η νέα εταιρεία ξεκινά την αυτόνομη λειτουργία της, έχοντας ήδη αναλάβει περισσότερες από 400 συμβάσεις, καθώς μαζί με τους δύο κλάδους μεταφέρθηκαν το ανθρώπινο δυναμικό, το πελατολόγιο και οι υφιστάμενες συμβατικές υποχρεώσεις.

Η συναλλαγή αφορά συγκεκριμένα τον κλάδο χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών (Financial Advisory) και εκείνον της αξιοποίησης επιχορηγήσεων και αναπτυξιακών προγραμμάτων για επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η DBC Corporate Advisory λειτουργεί πλέον ως ανεξάρτητη εταιρεία, με διαφορετική ιδιοκτησιακή δομή από τη Diadikasia Business Consulting.

Η νέα εταιρεία στηρίζεται σε στελέχη με εμπειρία άνω των 30 ετών στον τομέα των επενδυτικών και χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, η ομάδα της DBC έχει συμμετάσχει σε διαδικασίες άντλησης χρηματοδότησης, αναδιάρθρωσης και αξιολόγησης δανειακών συμβάσεων συνολικού ύψους άνω των 14 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, τα στελέχη της έχουν εκπονήσει περισσότερα από 1.000 επιχειρηματικά σχέδια, ενώ κατά την τελευταία επταετία έχουν συμβάλει στην έγκριση επιδοτήσεων άνω των 2,5 δισ. ευρώ για επενδυτικά έργα.

Τα συγκεκριμένα μεγέθη αποτυπώνουν την προηγούμενη δραστηριότητα της ομάδας που μεταφέρθηκε στη νέα εταιρεία και όχι οικονομικά αποτελέσματα της DBC Corporate Advisory από την έναρξη της αυτόνομης λειτουργίας της.

Επενδύσεις, εξαγορές και τεχνητή νοημοσύνη

Η DBC Corporate Advisory θα δραστηριοποιείται στη χρηματοοικονομική υποστήριξη επιχειρήσεων, από τον σχεδιασμό επενδυτικών σχεδίων και την αναζήτηση χρηματοδότησης έως την υλοποίηση των έργων.

Στο αντικείμενό της περιλαμβάνονται επίσης οι εξαγορές και συγχωνεύσεις (M&A), η εταιρική αναδιοργάνωση και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες τεχνολογικού μετασχηματισμού.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για την αυτοματοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών και τη βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Το πελατολόγιο καλύπτει διαφορετικούς τομείς της οικονομίας, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία, η ενέργεια, ο τουρισμός, οι τράπεζες, η τεχνολογία, ο αγροτικός τομέας και η βιομηχανία τροφίμων.

Ο Γιάννης Σάκκαρης, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου της DBC Corporate Advisory, επισημαίνει ότι στόχος της νέας εταιρικής δομής είναι η αξιοποίηση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας και η διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η δημιουργία της DBC Corporate Advisory σηματοδοτεί έτσι την ανεξάρτητη επιχειρηματική πορεία δύο δραστηριοτήτων που μέχρι σήμερα λειτουργούσαν υπό την ομπρέλα της Diadikasia Business Consulting, με βασική προτεραιότητα τη διατήρηση των υφιστάμενων συνεργασιών και την ανάπτυξη νέων εργασιών.

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