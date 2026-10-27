Σε λειτουργία το πρώτο έργο αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας της HELLENiQ ENERGY

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Επένδυση περίπου 50 εκατ. ευρώ στη Θεσσαλονίκη, με ισχύ 100 MW και χωρητικότητα 200 MWh

Σε λειτουργία τέθηκε το πρώτο έργο αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες της HELLENiQ ENERGY στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης. Η επένδυση, ύψους περίπου 50 εκατ. ευρώ, αποτελεί ορόσημο για τον Όμιλο και ενισχύει την παρουσία του σε έναν τομέα που αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση.

Το έργο αναπτύχθηκε μέσω της HELLENiQ Renewables και διαθέτει εγκατεστημένη ισχύ 100 MW και χωρητικότητα 200 MWh. Πρόκειται για την πρώτη εγκατάσταση αυτού του μεγέθους που αναπτύχθηκε στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η λειτουργία της έρχεται να απαντήσει σε μία από τις βασικές προκλήσεις που συνοδεύουν την ταχεία ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Όταν η παραγωγή από φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα υπερβαίνει τη ζήτηση ή τη δυνατότητα απορρόφησης του δικτύου, μέρος της διαθέσιμης ενέργειας μπορεί να περικόπτεται. Οι μπαταρίες επιτρέπουν την αποθήκευση και τη χρήση της σε μεταγενέστερο χρόνο, συμβάλλοντας στη μείωση αυτών των απωλειών και στη μεγαλύτερη αξιοποίηση της πράσινης παραγωγής.

Το έργο θα πραγματοποιεί τουλάχιστον έναν πλήρη κύκλο φόρτισης και αποφόρτισης ημερησίως, αποθηκεύοντας περισσότερες από 200 MWh ηλεκτρικής ενέργειας. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί περίπου στην πλήρη φόρτιση 3.000 ηλεκτρικών αυτοκινήτων κάθε ημέρα.

Παράλληλα, θα παρέχει υπηρεσίες ευελιξίας και εξισορρόπησης, ενισχύοντας τη σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος και συμβάλλοντας στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Η αποθήκευση θεωρείται κρίσιμη για την περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ, καθώς διευκολύνει την ομαλή ένταξή τους στο δίκτυο και υποστηρίζει την αποτελεσματικότερη διαχείριση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η εγκατάσταση αναπτύχθηκε σε έκταση περίπου 100 στρεμμάτων και περιλαμβάνει τρεις σταθμούς αποθήκευσης και 56 συστοιχίες μπαταριών τεχνολογίας Lithium Iron Phosphate (LFP), με σύστημα υγρής ψύξης. Για τη διασύνδεσή της με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας κατασκευάστηκαν νέος υποσταθμός ανύψωσης τάσης 33/150 kV και υπόγεια γραμμή μεταφοράς υψηλής τάσης μήκους περίπου πέντε χιλιομέτρων.

Εσωτερική άποψη συστοιχίας μπαταριών του νέου έργου αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας της HELLENiQ ENERGY στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης

Το έργο επιλέχθηκε στο πλαίσιο της Α΄ Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της ΡΑΑΕΥ για συστήματα αποθήκευσης και υλοποιήθηκε μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Η επένδυση εντάσσεται στη στρατηγική ανάπτυξης της HELLENiQ ENERGY στον ηλεκτρισμό και τις ΑΠΕ. Το υπό ανάπτυξη χαρτοφυλάκιο της HELLENiQ Renewables υπερβαίνει τα 6 GW, ενώ περισσότερα από 1 GW αφορούν έργα αποθήκευσης σε Ελλάδα, Ρουμανία, Κύπρο και Βουλγαρία. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί και το δεύτερο έργο αποθήκευσης της εταιρείας στη Φλώρινα, ισχύος 50 MW και χωρητικότητας 200 MWh.

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