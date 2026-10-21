ΕΥΔΑΠ: Σύγχρονες υποδομές νερού για την ποιότητα ζωής και τη βιώσιμη ανάπτυξη

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Η πρόσβαση σε ποιοτικό νερό και η αποτελεσματική διαχείριση των λυμάτων συνδέονται άμεσα με το βιοτικό επίπεδο, τη λειτουργία των πόλεων και την ανάπτυξη κάθε περιοχής. Για την ΕΥΔΑΠ, η ευθύνη αυτή καθορίζει την καθημερινή δραστηριότητα και τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της. Οι υποδομές που κατασκευάζονται και ανανεώνονται σήμερα θα εξυπηρετούν τις ανάγκες των πολιτών για τις επόμενες δεκαετίες.

Η Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες ύδρευσης σε περίπου 4,4 εκατομμύρια πολίτες και αποχέτευσης σε περίπου 3,7 εκατομμύρια. Με τέσσερις Μονάδες Επεξεργασίας Νερού και πέντε Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων, υποστηρίζει καθημερινά νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην Αττική. Το επενδυτικό της πρόγραμμα περιλαμβάνει την ανανέωση των δικτύων, την ανάπτυξη υποδομών αποχέτευσης και τον ενεργειακό και ψηφιακό εκσυγχρονισμό, με στόχο υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες.

Μονάδα Επεξεργασίας Νερού Ασπροπύργου, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Αναβάθμιση των δικτύων και προστασία του νερού

Στην ύδρευση, οι παρεμβάσεις εστιάζουν στην αντικατάσταση παλαιών αγωγών, στην αναβάθμιση δεξαμενών και αντλιοστασίων και στη μείωση των απωλειών. Ο περιορισμός των διαρροών συμβάλλει στην προστασία των υδατικών πόρων και στην αποδοτικότερη λειτουργία του συστήματος. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 αντικαταστάθηκαν περίπου 38 χιλιόμετρα δικτύου ύδρευσης, στο πλαίσιο της συνεχούς ανανέωσής του.

Οι τεχνικές παρεμβάσεις συνδυάζονται με συστηματικούς εργαστηριακούς ελέγχους και συνεχή παρακολούθηση της ποιότητας του νερού. Η συντήρηση, ο εκσυγχρονισμός και ο έλεγχος υποστηρίζουν από κοινού την ασφαλή υδροδότηση, ενισχύοντας την αξιοπιστία μιας υπηρεσίας απαραίτητης σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας.

Νέες υποδομές αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική

Στην Ανατολική Αττική, η κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων ανταποκρίνεται σε σημαντικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Έως τον Ιούνιο του 2026 είχαν κατασκευαστεί συνολικά 456 χιλιόμετρα αγωγών αποχέτευσης και 15.065 εξωτερικές συνδέσεις, αποτυπώνοντας την πρόοδο των έργων.

Η ολοκλήρωση των υποδομών και η θέση τους σε λειτουργία θα επιτρέψουν την οργανωμένη συλλογή και επεξεργασία των λυμάτων στις περιοχές που θα εξυπηρετούνται. Για τους κατοίκους, αυτό συνδέεται με καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και ουσιαστική περιβαλλοντική αναβάθμιση. Παράλληλα, η προστασία των υπόγειων νερών και των παράκτιων περιοχών δημιουργεί σταθερότερες προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ανατολικής Αττικής.

Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Περιβαλλοντική προστασία και καλύτερη εξυπηρέτηση

Η συμβολή των υποδομών αποχέτευσης στην προστασία του περιβάλλοντος αποτυπώνεται ήδη στη λειτουργία της Ψυττάλειας και στον καθοριστικό της ρόλο για τον Σαρωνικό. Η αξιοποίηση του βιοαερίου που παράγεται κατά την επεξεργασία της ιλύος για την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας εντάσσει την κυκλική οικονομία στην καθημερινή λειτουργία της εγκατάστασης. Η ΕΥΔΑΠ προωθεί επίσης την ενεργειακή αποδοτικότητα των υποδομών της και την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Την αναβάθμιση των φυσικών υποδομών συμπληρώνει ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Η διεύρυνση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών απλοποιεί την εξυπηρέτηση των πελατών, ενώ ο σχεδιαζόμενος εκσυγχρονισμός των υδρομέτρων αποσκοπεί σε ακριβέστερες μετρήσεις και ταχύτερο εντοπισμό διαρροών. Η αξιοποίηση των δεδομένων υποστηρίζει την αποτελεσματικότερη διαχείριση των δικτύων και τον καλύτερο προγραμματισμό των παρεμβάσεων.

Η ενημέρωση των πολιτών αποτελεί μέρος αυτής της προσπάθειας. Μέσα από το ependioumestonero.gr, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέγουν την περιοχή που τους αφορά και να ενημερώνονται για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή υπό σχεδιασμό στον Δήμο τους, συνδέοντας το επενδυτικό πρόγραμμα της ΕΥΔΑΠ με τις παρεμβάσεις στην περιοχή τους.

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