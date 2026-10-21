Διονύσης Σαββόπουλος: Ένας χρόνος χωρίς τον «Νιόνιο» – Η καλλιτεχνική παρακαταθήκη που εξακολουθεί να συγκινεί και να εμπνέει (Videos)

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Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα από τον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου, που έφυγε από τη ζωή στις 21 Οκτωβρίου 2025 αφήνοντας πίσω του τραγούδια που σημάδεψαν εποχές και ένα καλλιτεχνικό έργο βαθιά δεμένο με την ιστορία, τις αντιφάσεις, τις χαρές και τις αναζητήσεις της σύγχρονης Ελλάδας.

Ο δημιουργός έφυγε, η φωνή του σίγησε για πάντα, ωστόσο, τα τραγούδια του θα ζουν για πάντα μέσα μας, εξακολουθώντας να συγκινούν, να εμπνέουν, να μας θυμίζουν εποχές που πάντα θα μας ξυπνούν συναισθήματα.

Η «Συννεφούλα», η «Μαύρη Θάλασσα», ο «Άγγελος εξάγγελος», το «Ζεϊμπέκικο», τα «Τραπεζάκια έξω», το «Ας κρατήσουν οι χοροί» αποτελούν λίγα μόνο μόνο από τα κομμάτια που για πάντα θα συγκινούν, θα προβληματίζουν και θα γοητεύουν ανθρώπους διαφορετικών γενεών.

Γιατί τα τραγούδια του Σαββόπουλου δεν ήταν ποτέ απλώς μελωδίες και στίχοι. Ήταν μικρές ιστορίες, εικόνες μιας εποχής και, πολλές φορές, ένας διαφορετικός τρόπος να κοιτάξει κανείς τον κόσμο. Και αυτό είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της παρακαταθήκης του. Το ότι η μουσική του κατάφερε να μην εγκλωβιστεί στην εποχή της, αλλά μπορεί να συνομιλά με το σήμερα και το αύριο. Δεν αφορά μόνο όσους μεγάλωσαν ακούγοντάς την, αλλά και τους νεότερους που την ανακαλύπτουν ξανά και ξανά.

Έναν χρόνο μετά τον θάνατό του, είναι δύσκολο να μιλήσει κανείς για τον Διονύση Σαββόπουλο χωρίς να αναφερθεί στις αντιφάσεις του, στις αλλαγές του, στις αντιδράσεις που πολλές φορές προκάλεσε. Άλλωστε, η υστεροφημία ενός καλλιτέχνη δεν χτίζεται μόνο από τις στιγμές της αποδοχής του, αλλά διαμορφώνεται τόσο μέσα από το έργο του όσο και μέσα από τις συζητήσεις που αφήνει πίσω του, τις θέσεις που εξέφρασε, τα ερωτήματα που εξακολουθεί να γεννά το έργο του.

Σε κάθε περίπτωση, το όνομα του Διονύση Σαββόπουλου είναι συνδεδεμένο με τραγούδια που κατάφεραν να αντέχουν στον χρόνο. Και όσο θα υπάρχουν άνθρωποι που θα σιγοτραγουδούν τους στίχους του, ανακαλύπτοντας μέσα τους κάτι από τον εαυτό τους, ο Διονύσης Σαββόπουλος θα είναι εδώ με τον τρόπο που μπορεί και μένει παρών κάθε καλλιτέχνης με σπουδαίο έργο πίσω του.

Το τραγούδι που αγαπούσε να παίζει στις παρέες του

Η οικογένεια του Διονύση Σαββόπουλου μοιράστηκε στα social media του δημιουργού μία ερμηνεία του «Ας ερχόσουν για λίγο», αποκαλύπτοντας ότι αυτό ήταν το τραγούδι που αγαπούσε να παίζει στις παρέες του.

«Η μεγάλη του κληρονομιά παραμένει ζωντανή και μας συντροφεύει, κάνοντας την απόσταση να μικραίνει. Το “Ας ερχόσουν για λίγο” ήταν ένα τραγούδι που ο ίδιος αγαπούσε να παίζει στις παρέες, ιδιαίτερα όταν η παρέα είχε πρόσφατα χάσει έναν δικό της άνθρωπο. Ήταν ο τρόπος του να μοιράζεται με τους άλλους το συναίσθημα της απώλειας και να κάνει τη στιγμή πιο τρυφερή. Όταν τελείωνε το τραγούδι και απλώνονταν η σιωπή και η μελαγχολία, εκείνος σήκωνε το ποτήρι και έλεγε αποφασιστικά: “Να είμαστε καλά!” Και συνέχιζε το αυτοσχέδιο πρόγραμμα με ένα χαρούμενο, γιορτινό τραγούδι. Όμως η γιορτή που ακολουθούσε είχε πια άλλη συγκίνηση και άλλο βάθος, γιατί χωρούσε τρυφερά μέσα της και την απουσία»

Το απόσπασμα που ακολουθεί είναι από την ταινία «Χαίρω πολύ Σαββόπουλος» του Λάκη Παπαστάθη (1974).

Το αφιέρωμα της ΕΡΤ

Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την απώλειά του, η ΕΡΤ1 θα προβάλλει σήμερα 21 Οκτωβρίου 2026 στις 23:50 τη συναυλία «Γεννήθηκα στη Σαλονίκη» που έδωσε ο «Νιόνιος» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών τον Ιανουάριο του 2023, προσκαλώντας το κοινό σε ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι στο σαββοπουλικό του σύμπαν.

Παράλληλα, στο ERTFLIX θα είναι διαθέσιμο το ειδικό αφιέρωμα με τίτλο «Διονύσης Σαββόπουλος», το οποίο περιλαμβάνει ξεχωριστές στιγμές του μεγάλου Έλληνα τραγουδοποιού μέσα από ντοκιμαντέρ, συναυλίες και προσωπικές μαρτυρίες του ιδίου σε συνεντεύξεις του στη δημόσια τηλεόραση.

«Διονύσης Σαββόπουλος: Γεννήθηκα στη Σαλονίκη»

Ένα δίωρο μουσικό ταξίδι στο σύμπαν του Σαββόπουλου, γεμάτο αγαπημένες μελωδίες, συγκίνηση και τραγούδια που μας ενώνουν. Η συναυλία “Γεννήθηκα στη Σαλονίκη” αποτελεί μια αξιομνημόνευτη μουσική βραδιά που παρουσιάστηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών τον Ιανουάριο του 2023, με τα τραγούδια του “Νιόνιου” να ανασυντίθενται σε μια νέα, συμφωνική εκδοχή, με τη συμμετοχή της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ και της Χορωδίας του Δήμου Αθηναίων. Πλαισιώνεται από την Κατερίνα Πολέμη και το Φώτη Σιώτα, ενώ τη μουσική διεύθυνση υπογράφει ο Μίλτος Λογιάδης. Η συναυλία θα είναι διαθέσιμη και στο ERTFLIX, στο αφιέρωμα για τον μεγάλο τραγουδοποιό.

ERTFLIX – Αφιέρωμα: Διονύσης Σαββόπουλος

«Χαίρω πολύ, Σαββόπουλος»

Το θρυλικό ντοκιμαντέρ του Λάκη Παπαστάθη για τον Διονύση Σαββόπουλο περιλαμβάνει μουσικά βίντεο από τραγούδια αντλημένα από τους δίσκους “Το περιβόλι του τρελού”, “Μπάλλος”, “Βρώμικο ψωμί” και “10 χρόνια κομμάτια”. Περιέχει, επίσης, συνέντευξη και οπτικοακουστικό υλικό του Παπαστάθη, το οποίο προβαλλόταν στις παραστάσεις του Σαββόπουλου στο Κύτταρο. Ακόμα, ο Σαββόπουλος τραγουδά μαζί με τη Δόμνα Σαμίου και τη Σωτηρία Μπέλλου, σε μια σπάνια μουσική συνύπαρξη. Το ντοκιμαντέρ θα μεταδοθεί και από την ΕΡΤ3, την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στις 23:00

«Ζήτω το ελληνικό τραγούδι»

Αποτέλεσε αναμφίβολα μία από τις εκπομπές που έγραψαν ιστορία στην ελληνική τηλεόραση. Το “Ζήτω το ελληνικό τραγούδι” με παρουσιαστή τον Διονύση Σαββόπουλο που προβλήθηκε από τις 11 Οκτωβρίου 1986 ως το καλοκαίρι του 1987, κατάφερε να συγκεντρώσει κάποια από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού (και όχι μόνο), πραγματοποιώντας απρόβλεπτες συμπράξεις και ξεχωριστές ζωντανές ηχογραφήσεις. Μέσα από την εκπομπή, ο Διονύσης Σαββόπουλος σχολίαζε τα θέματα της μουσικής και της ευρύτερης καλλιτεχνικής παραγωγής και επικαιρότητας. Επίσης, αναφερόταν σε διάφορα είδη και εποχές του ελληνικού τραγουδιού, μέσα από αφιερώματα σε πρόσωπα και γεγονότα. Η εκπομπή μεταξύ άλλων έδωσε τόπο έκφρασης σε νέους καλλιτέχνες όπως οι Φατμέ, ο Βασίλης Καζούλης, ο Γιάννης Γιοκαρίνης κλπ.

«Η ιστορία των χρόνων μου: Διονύσης Σαββόπουλος 1973»

Σειρά ντοκιμαντέρ που καταγράφει προφορικές μαρτυρίες Ελλήνων δημιουργών. Το επεισόδιο αυτό, παραγωγής 2005, αναφέρεται στον Διονύση Σαββόπουλο και επικεντρώνεται στο 1973, χρονιά σημαντική για το έργο του, καθώς τότε κυκλοφόρησε ο δίσκος του “Το βρώμικο ψωμί”, αλλά και για την Ελλάδα. Προβάλλεται αρχειακό υλικό από ιστορικά γεγονότα και αποσπάσματα από την ταινία “Χαίρω πολύ Σαββόπουλος” του Λάκη Παπαστάθη.

«Μονόγραμμα»

Σειρά αυτοβιογραφικών ντοκιμαντέρ από το 1982, των Γιώργου και Ηρώς Σγουράκη, όπου σκιαγραφούνται προσωπικότητες από τον πνευματικό, καλλιτεχνικό, πολιτικό και κοινωνικό χώρο. Σε αυτό το επεισόδιο αυτοσυστήνεται ο μεγάλος τραγουδοποιός, Διονύσης Σαββόπουλος.

«Δια ταύτα»

Ο δημοσιογράφος Μπάμπης Παπαπαναγιώτου συνομιλεί με τον Διονύση Σαββόπουλο για τον κόσμο και την δική του ιστορία και πορεία.

«Γεννήθηκα στη Σαλονίκη – Διονύσης Σαββόπουλος»

Επεισόδια αφιερωμένα στον Διονύση Σαββόπουλο από τη σειρά ντοκιμαντέρ παραγωγής 2012, “Αιώνας Θεσσαλονίκης 100 χρόνια”.

Ποιος ήταν ο Διονύσης Σαββόπουλος

Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, στις 2 Δεκεμβρίου 1944, με οικογενειακές ρίζες από την Κωνσταντινούπολη και τη Φιλιππούπολη, ο Διονύσης Σαββόπουλος άφησε τις σπουδές του στη Νομική και το 1963 κατέβηκε στην Αθήνα, αποφασισμένος να ασχοληθεί με τη μουσική. Μια επιλογή που έμελλε να αλλάξει όχι μόνο τη δική του ζωή, αλλά και το τοπίο του ελληνικού τραγουδιού.

Με το «Φορτηγό» και το «Περιβόλι του τρελλού» παρουσίασε από νωρίς ένα προσωπικό, αναγνωρίσιμο ύφος, παντρεύοντας το λαϊκό τραγούδι με το ροκ, τη δυτική μουσική με τις ελληνικές παραδόσεις, τον ποιητικό λόγο με το χιούμορ και τον σαρκασμό, δημιουργώντας ουσιαστικά έναν δικό του μουσικό κόσμο. Έναν κόσμο που δεν χωρούσε εύκολα σε κατηγορίες και δεν ακολουθούσε τις καθιερωμένες συνταγές.

Στον «Μπάλλο», στο «Βρώμικο Ψωμί», στα «Τραπεζάκια έξω» και σε ολόκληρη τη δισκογραφική του πορεία, ο Σαββόπουλος έδειξε πως το ελληνικό τραγούδι μπορούσε να είναι ταυτόχρονα προσωπικό και συλλογικό, πολιτικό και υπαρξιακό, διασκεδαστικό και βαθιά στοχαστικό, με τους στίχους του να ξεχωρίζουν για τη δύναμή τους να αφηγούνται ιστορίες, να περιγράφουν μια ολόκληρη κοινωνία, αλλά και να αφήνουν χώρο στον καθένα να αναγνωρίσει τον εαυτό του.

Αυτή η δημιουργική ιδιοσυγκρασία δεν περιορίστηκε, ωστόσο, στη δισκογραφία. Ο Διονύσης Σαββόπουλος ασχολήθηκε, επίσης, με το θέατρο και τον κινηματογράφο, έγραψε μουσική για παραστάσεις, ανέλαβε σκηνοθετικούς και ερμηνευτικούς ρόλους και παρουσίασε εκπομπές που ανέδειξαν την αγάπη του για το ελληνικό τραγούδι. Παράλληλα, υποστήριξε νεότερους καλλιτέχνες, ενώ το έργο του έγινε αντικείμενο μελέτης και αναφοράς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η σχέση του με την κοινωνία και το κοινό του, ωστόσο, δεν υπήρξε πάντα εύκολη. Στα πρώτα χρόνια της πορείας του, ο αντισυμβατικός χαρακτήρας των τραγουδιών του και η σύνδεσή τους με το κλίμα πολιτικής και κοινωνικής αναζήτησης τον έφεραν κοντά σε ένα κοινό που αναζητούσε νέες φωνές και νέους τρόπους έκφρασης. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη και φυλακίστηκε για τις πολιτικές του πεποιθήσεις, ενώ μέσα από εκείνη τη δύσκολη περίοδο γεννήθηκε, μεταξύ άλλων, και η «Δημοσθένους λέξις».

Με το πέρασμα των χρόνων, όμως, οι δημόσιες τοποθετήσεις και οι επιλογές του προκάλεσαν συζητήσεις και αντιδράσεις με αυτή τη σύνθετη σχέση με το κοινό του να αποτελεί ίσως και μέρος της ιστορίας του, καθώς ο Σαββόπουλος δεν υπήρξε μια μορφή που έμεινε αμετάβλητη στον χρόνο, ούτε ένας δημιουργός που μπορούσε να χωρέσει σε μία μόνο πολιτική ή καλλιτεχνική ταυτότητα, εκφράζοντας διαφορετικές πλευρές της εποχής του, κάνοντας επιλογές που αμφισβητήθηκαν, διατηρώντας ωστόσο, πάντα μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού.

Αρκεί να θυμηθεί κανείς τις μεγάλες συναυλίες του, από το Ολυμπιακό Στάδιο το 1983, όταν γιόρτασε τα είκοσι χρόνια του στο ελληνικό τραγούδι, μέχρι τη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο το 2017, με χιλιάδες ανθρώπους να δίνουν το παρών, ταργουδώντας μαζί του.

Ο ίδιος είχε περιγράψει, τέλος, με ιδιαίτερη ευαισθησία τον τρόπο με τον οποίο γεννιούνταν τα τραγούδια του, εξηγώντας πως η μουσική και ο στίχος ήταν για εκείνον αχώριστα.

Στο βιβλίο του «Γιατί τα χρόνια τρέχουν», που κυκλοφόρησε το 2024, επιχείρησε να κοιτάξει πίσω στη ζωή και στη διαδρομή του, να αναμετρηθεί με τις διαφορετικές εκδοχές του εαυτού του και να συμφιλιωθεί με το παρελθόν. Μίλησε τόσο για τον καλλιτέχνη που είχε δημιουργήσει μέσα στα χρόνια, όσο και για τον άνθρωπο πίσω από αυτόν τον ρόλο: τον σύζυγο, τον πατέρα, τον παππού, τον φίλο και τον πολίτη. Μια αναδρομή που αποκτά πλέον διαφορετικό βάρος, με τον καλλιτέχνη να μη βρίσκεται πια ανάμεσά μας.

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