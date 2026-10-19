Οι Blondie επιστρέφουν με νέο άλμπουμ μετά από 9 χρόνια (Video)

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Το πρώτο τους άλμπουμ μετά από σχεδόν μία δεκαετία πρόκειται να κυκλοφορήσουν οι Blondie. Η Ντέμπι Χάρι και ο Κρις Στάιν επιστράτευσαν, μεταξύ άλλων, τον Τζόνι Μαρ, τον Γκλεν Μάτλον των Sex Pistols και τον Ζακ Κόντον των Beirut, οι οποίοι συμμετέχουν ως καλεσμένοι στο «High Noon».

Ένα τραγούδι από το άλμπουμ με τίτλο «Spectral Eyes» σε σύνθεση και εκτέλεση του Μαρ κυκλοφορεί ήδη, ενώ το άλμπουμ που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 26 Φεβρουαρίου 2027 μέσω της BMG, είναι το τελευταίο στο οποίο συμμετέχει ο Κλεμ Μπερκ, συνιδρυτής και ντράμερ του συγκροτήματος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πέρυσι, σε ηλικία 70 ετών.

Σε δελτίο Τύπου, η Ντέμπι Χάρι δήλωσε:

«Αυτό το άλμπουμ είναι κλασικοί Blondie -ένα κράμα όλων των διαφορετικών επιρροών και εποχών μας, που συνθέτουν κάτι καινούργιο. Η μουσική είναι βασισμένη στο παρόν, διαμορφωμένη από το ποιοι είμαστε και πώς ζούμε σήμερα».

«Ήταν μια μακρά, παράξενη διαδρομή και, κάπως έτσι, φτάσαμε στο σημείο να έχουμε άλλον έναν δίσκο των Blondie. Δεν είμαι σίγουρος τι υποτίθεται ότι πρέπει να πω αυτή τη στιγμή, πέρα ​​από το ότι είμαστε απίστευτα ευγνώμονες για όλη τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια» πρόσθεσε ο Κρις Στάιν.

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