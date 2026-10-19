EuroLeague με εντός έδρας «μονομαχίες» για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR, EuroCup με Άρη και ΠΑΟΚ και Αθηναϊκό Qualco για την EuroLeague Γυναικών στο παρκέ του Novasports!

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H EuroLeague συνεχίζεται με την 7η αγωνιστική και τις αναμετρήσεις Παναθηναϊκός AKTOR-Μπασκόνια & Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε

Στο EuroCup ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Ουλμ ενώ ο Άρης αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Ροστόκ Σίγουλβς στην 4 η αγωνιστική

Ο Αθηναϊκός Qualco υποδέχεται την Σαραγόσα για τη 2 η αγωνιστική της 1 ης φάσης των ομίλων της EuroLeague Γυναικών

Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους

Πλούσια μπασκετική δράση έρχεται αυτή την εβδομάδα στο παρκέ του Novasports με αμφίρροπες αναμετρήσεις για Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό στην EuroLeague, Άρη και ΠΑΟΚ στο EuroCup καθώς και για τη γυναικεία ομάδα του Αθηναϊκού Qualco στην EuroLeague!

Για την 7η αγωνιστική της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός AKTOR του Ζέλικο Ομπράντοβιτς υποδέχεται στο T-Center την Μπασκόνια (22/10, 21:15) ενώ ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα αντιμετωπίζει στη Sunel Arena την Φενέρμπαχτσε (23/10, 21:15).

Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους.

Την ίδια στιγμή οι «αιώνιοι» της Θεσσαλονίκης, ετοιμάζονται για την 4η αγωνιστική του EuroCup. Ο Άρης θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Ροστόκ Σίγουλβς (20/10, 21:00), ενώ ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει στο γήπεδο του την Ουλμ (21/10, 20:00). Οι εντός έδρας αγώνες των ομάδων της Θεσσαλονίκης πλαισιώνονται από Pre και Post Game Shows, ενώ οι Playmakers θα φιλοξενούν ειδική ενότητα αφιερωμένη στην πορεία τους.

Παράλληλα, ο Αθηναϊκός Qualco υποδέχεται την Σαραγόσα (21/10, 20:30) για τη 2η αγωνιστική της 1ης φάσης των ομίλων της EuroLeague Γυναικών.

Αναλυτικά το πρόγραμμα στα κανάλια Novasports έχει ως εξής:

Τρίτη 20 Οκτωβρίου

19:00 EuroCup-4η αγωνιστική: Μπάλκαν Μπότεβγκραντ-Λιετκαμπέλις Novasports Start σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

Novasports Start σε περιγραφή του 20:00 EuroCup: Μπουντούτσνοστ-Νεπτούνας Novasports5 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

Novasports5 σε περιγραφή του 21:00 EuroCup: Ροστόκ Σίγουλβς-Άρης Novasports Prime σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Novasports Prime σε περιγραφή του 21:30 EuroCup: Μανρέσα-Ρόμα Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου

19:00 EuroLeague-7η αγωνιστική: Χάποελ Τελ Αβίβ-Βίρτους Μπολόνια Novasports4 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Novasports4 σε περιγραφή του 19:30 Pre Game Show ΠΑΟΚ-Ουλμ Novasports Prime με τον Γιάννη Πάγκο και τον Κωστή Μπότσαρη

Novasports Prime με τον και τον 19:30 EuroCup: Τσεντεβίτα Ολίμπια-Λε Μαν Novasports3 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

Novasports3 σε περιγραφή του 20:00 EuroCup: ΠΑΟΚ-Ουλμ Novasports Prime σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ του Κωστή Μπότσαρη

Novasports Prime σε περιγραφή του και ρεπορτάζ του 20:30 EuroLeague Γυναικών-1η φάση ομίλων 2η αγωνιστική: Αθηναϊκός Qualco-Σαραγόσα Novasports Start & YouTube σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

Novasports Start & YouTube σε περιγραφή του 20:30 EuroCup: Μπόσνα-Μπαχτσεσεχίρ Novasports6 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

Novasports6 σε περιγραφή του 21:00 Eurocup: Νάπολι-Τόφας Μπούρσα Novasports5 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

Novasports5 σε περιγραφή του 22:00 Post Game Show ΠΑΟΚ-Ουλμ Novasports Prime με τον Γιάννη Πάγκο και τον Κωστή Μπότσαρη

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου

20:00 Playmakers , Α’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Novasports Prime & YouTube με τον 20:30 EuroLeague-7η αγωνιστική: Αναντολού Εφές-Μπεσίκτας Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

Novasports5 σε περιγραφή του 21:00 EuroLeague: Μπάγερν-Ντουμπάι Novasports2 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

Novasports2 σε περιγραφή του 21:05 EuroLeague: Μακάμπι-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports4 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

Novasports4 σε περιγραφή του 21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR-Μπασκόνια Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και ρεπορτάζ της Δώρας Παντέλη και του Θάνου Σολούκου

Novasports Prime σε περιγραφή του και ρεπορτάζ της και του 21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο-Μπαρτσελόνα Novasports Start σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

Novasports Start σε περιγραφή του 21:45 EuroLeague: Παρτίζαν-Ερυθρός Αστέρας Novasports3 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

Novasports3 σε περιγραφή του 23:15 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου

20:00 Playmakers , Α’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Novasports Prime & YouTube με τον 20:00 EuroLeague: Ζαλγκίρις-Βιλερμπάν Novasports Start σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

Novasports Start σε περιγραφή του 21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή και ρεπορτάζ της Δώρας Παντέλη και του Ορέστη Συντελή

Novasports Prime σε περιγραφή του και ρεπορτάζ της και του 21:45 EuroLeague: Παρί-Βαλένθια Novasports4 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

Novasports4 σε περιγραφή του 23:15 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

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