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19.10.2026 12:26

EuroLeague με εντός έδρας «μονομαχίες» για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR, EuroCup με Άρη και ΠΑΟΚ και Αθηναϊκό Qualco για την EuroLeague Γυναικών στο παρκέ του Novasports!

19.10.2026 12:26
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  • H EuroLeague συνεχίζεται με την 7η αγωνιστική και τις αναμετρήσεις Παναθηναϊκός AKTOR-Μπασκόνια & Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε
  • Στο EuroCup ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Ουλμ ενώ ο Άρης αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Ροστόκ Σίγουλβς στην 4η αγωνιστική
  • Ο Αθηναϊκός Qualco υποδέχεται την Σαραγόσα για τη 2η αγωνιστική της 1ης φάσης των ομίλων της EuroLeague Γυναικών
  • Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους

Πλούσια μπασκετική δράση έρχεται αυτή την εβδομάδα στο παρκέ του Novasports με αμφίρροπες αναμετρήσεις για Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό στην EuroLeague, Άρη και ΠΑΟΚ στο EuroCup καθώς και για τη γυναικεία ομάδα του Αθηναϊκού Qualco στην EuroLeague!

Για την 7η αγωνιστική της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός AKTOR του Ζέλικο Ομπράντοβιτς υποδέχεται στο T-Center την Μπασκόνια (22/10, 21:15) ενώ ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα αντιμετωπίζει στη Sunel Arena την Φενέρμπαχτσε (23/10, 21:15).

Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους.

Την ίδια στιγμή οι «αιώνιοι» της Θεσσαλονίκης, ετοιμάζονται για την 4η αγωνιστική του EuroCup. Ο Άρης θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Ροστόκ Σίγουλβς (20/10, 21:00), ενώ ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει στο γήπεδο του την Ουλμ (21/10, 20:00). Οι εντός έδρας αγώνες των ομάδων της Θεσσαλονίκης πλαισιώνονται από Pre και Post Game Shows, ενώ οι Playmakers θα φιλοξενούν ειδική ενότητα αφιερωμένη στην πορεία τους.

Παράλληλα, ο Αθηναϊκός Qualco υποδέχεται την Σαραγόσα (21/10, 20:30) για τη 2η αγωνιστική της 1ης φάσης των ομίλων της EuroLeague Γυναικών.

Αναλυτικά το πρόγραμμα στα κανάλια Novasports έχει ως εξής:

Τρίτη 20 Οκτωβρίου

  • 19:00 EuroCup-4η αγωνιστική: Μπάλκαν Μπότεβγκραντ-Λιετκαμπέλις Novasports Start σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
  • 20:00 EuroCup: Μπουντούτσνοστ-Νεπτούνας Novasports5 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη
  • 21:00 EuroCup: Ροστόκ Σίγουλβς-Άρης Novasports Prime σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου
  • 21:30 EuroCup: Μανρέσα-Ρόμα Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου

  • 19:00 EuroLeague-7η αγωνιστική: Χάποελ Τελ Αβίβ-Βίρτους Μπολόνια Novasports4 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου
  • 19:30 Pre Game Show ΠΑΟΚ-Ουλμ Novasports Prime με τον Γιάννη Πάγκο και τον Κωστή Μπότσαρη
  • 19:30 EuroCup: Τσεντεβίτα Ολίμπια-Λε Μαν Novasports3 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
  • 20:00 EuroCup: ΠΑΟΚ-Ουλμ Novasports Prime σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ του Κωστή Μπότσαρη
  • 20:30 EuroLeague Γυναικών-1η φάση ομίλων 2η αγωνιστική: Αθηναϊκός Qualco-Σαραγόσα Novasports Start & YouTube σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
  • 20:30 EuroCup: Μπόσνα-Μπαχτσεσεχίρ Novasports6 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
  • 21:00 Eurocup: Νάπολι-Τόφας Μπούρσα Novasports5 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη
  • 22:00 Post Game Show ΠΑΟΚ-Ουλμ Novasports Prime με τον Γιάννη Πάγκο και τον Κωστή Μπότσαρη

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου

  • 20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου
  • 20:30 EuroLeague-7η αγωνιστική: Αναντολού Εφές-Μπεσίκτας Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
  • 21:00 EuroLeague: Μπάγερν-Ντουμπάι Novasports2 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
  • 21:05 EuroLeague: Μακάμπι-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports4 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
  • 21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR-Μπασκόνια Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και ρεπορτάζ της Δώρας Παντέλη και του Θάνου Σολούκου
  • 21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο-Μπαρτσελόνα Novasports Start σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου
  • 21:45 EuroLeague: Παρτίζαν-Ερυθρός Αστέρας Novasports3 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
  • 23:15 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου

  • 20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου
  • 20:00 EuroLeague: Ζαλγκίρις-Βιλερμπάν Novasports Start σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
  • 21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή και ρεπορτάζ της Δώρας Παντέλη και του Ορέστη Συντελή
  • 21:45 EuroLeague: Παρί-Βαλένθια Novasports4 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου
  • 23:15 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Μέσα από την πλατφόρμα Nova TV, οι συνδρομητές Nova απολαμβάνουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο με μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία θέασης. Με μοντέρνο σχεδιασμό, εύχρηστη πλοήγηση και εύκολη ανακάλυψη περιεχομένου, η Nova TV προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις, οπουδήποτε, οποτεδήποτε και από οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η πλατφόρμα διαθέτει προηγμένες λειτουργίες που εμπλουτίζουν την εμπειρία παρακολούθησης, όπως το timeshift, που επιτρέπει στους συνδρομητές να γυρίσουν πίσω σε μια ζωντανή μετάδοση, να παρακολουθήσουν έναν αγώνα από την αρχή ή να ξαναδούν μια σημαντική φάση, καθώς και το Sports Mode, το οποίο προσφέρει πλούσια στατιστικά σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας τη διαδραστικότητα και προσφέροντας μια ακόμα πιο ολοκληρωμένη αθλητική εμπειρία.

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