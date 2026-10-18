«Αποχώρει ο Χρήστος Μάστορας» από το The Voice – Το μπέρδεμα Λιανού με το «Survivor» και το τρολάρισμα (Video)

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Την αντίδραση του Χρήστου Μάστορα προκάλεσε το ατόπημα του Γιώργου Λιανού ένεκα της συνήθειας.

«Οι τέσσερις coaches έχουν πάρει τη θέση τους, η μηχανή του “Survivor” έχει πάρει και πάλι φωτιά και είναι έτοιμη να τερματίσει, να φτάσει μέχρι το τέρμα», είπε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής των δύο τηλεοπτικών προγραμμάτων, με τον Χρήστο Μάστορα να σχολιάζει: «Γιώργο, είσαι στο “Voice”, να σου θυμίσω. Είπες η μηχανή του “Survivor”. Θες να τρέξουμε;».

«Κυρίες και κύριοι, ο coach που αποχωρεί αυτή την εβδομάδα είναι ο Χρήστος Μάστορας», απάντησε με χιούμορ ο Γιώργος Λιανός, με τους coaches και το κοινό στο πλατό να ξεσπούν στα γέλια.

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