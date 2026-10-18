Η πληρωμένη απάντηση της Καραμήτρου στον Καρατζά για Μαζωνάκη: «Καμία συνήθειά του δεν είχε να κάνει με το τέλος του – Τελεία, παύλα, παράγραφος»

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Το ξέσπασμα της Μίνας Καραμήτρου προκαλεσε η τοποθέτηση του Μίλτου Καρατζά για τις «κακές συνήθειες» του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Ήταν ένας άνθρωπος που είχε κάποιες ιδιομορφίες, αλλά δε νομίζω ότι είναι άνθρωπος ο οποίος ποτέ πείραξε κάποιον άλλον. Είχε και μερικές βέβαια κακές συνήθειες τις οποίες τις ξέρουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δημοσιογράφος επισήμανε πως κανείς δεν είναι σε θέση να κρίνει κάποιον αποκλειστικά μέσα από τις κακές του συνήθειες και στη συνέχεια επισήμανε γιατί είναι σημαντικό να μη συνδέονται οι συγκεκριμένες αναφορές με όσα συνέβησαν στον τραγουδιστή.

«Εγώ ξέρετε πόσες κακές συνήθειες έχω, κύριε Καρατζά; Άμα καθίσω να σας απαριθμήσω θα μας πιάσει το βράδυ. Όχι, για να μη, το λέω αυτό γιατί έχω ακούσει διάφορα τον τελευταίο καιρό. Έτσι και αρχίσουμε να απαριθμούμε ο καθένας τις κακές του συνήθειες, θα μας πιάσει η νύχτα. Αυτό θέλω να το πω. Ο καθένας αν αρχίσει να απαριθμά τις δικές του κακές του συνήθειες και εν πάση περιπτώσει, επειδή το κρατάω, το κρατάω, αλλά θα το πω τώρα», ανέφερε.

»Κανενός οι κακές συνήθειες δεν έχουν να κάνουν με αυτό που συμβαίνει και εν πάση περιπτώσει, θα το πω τώρα, με αυτό που συνέβη και με το τέλος αυτού του ανθρώπου καμία συνήθειά του δεν είχε να κάνει. Τελεία-παύλα-παράγραφος. Και δεν το ξανασυζητάμε σε αυτή την εκπομπή, για να συνεννοηθούμε», ξεκαθάρισε η Μίνα Καραμήτρου.

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