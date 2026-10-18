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ΚΥΡΙΑΚΗ 18.10.2026 10:06
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18.10.2026 07:51

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

18.10.2026 07:51
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Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν σήμερα στα πρωτοσέλιδά τους οι κυριακάτικες εφημερίδες.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Ο Μητσοτάκης παίρνει πάνω του το Αγροτικό

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Σφάζονται παλικάρια…

ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: Ο πόλεμος των πρεσβευτών

Real news: Το γαλλικό “κλειδί” για το καλώδιο

Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: 35 φασιστικά χτυπήματα

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Ωρολογιακή βόμβα για το Μαξίμου το “καρνέ” της Γκίλφοϊλ!

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: Το “κρίσιμο μίλι” για το καλώδιο

Documento: Διευθυντής πρωθυπουργού στο μιλητό!

ΕΣΤΙΑ: Η αγωνία του κ. Μητσοτάκη για τα ηχογραφημένα της Γκιλφόϋλ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: Παζάρια για μία καρέκλα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Τι προτείνει, τι φοβάται ο κύριος Γκρίνμπεργκ

Κυριακάτικη ΚONTRA: Ευρωπαϊκός έλεγχος στις τράπεζες για δάνεια με επίκεντρο την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

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