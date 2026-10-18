Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

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Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν σήμερα στα πρωτοσέλιδά τους οι κυριακάτικες εφημερίδες.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Ο Μητσοτάκης παίρνει πάνω του το Αγροτικό
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Σφάζονται παλικάρια…
ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: Ο πόλεμος των πρεσβευτών
Real news: Το γαλλικό “κλειδί” για το καλώδιο
Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: 35 φασιστικά χτυπήματα
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Ωρολογιακή βόμβα για το Μαξίμου το “καρνέ” της Γκίλφοϊλ!
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: Το “κρίσιμο μίλι” για το καλώδιο
Documento: Διευθυντής πρωθυπουργού στο μιλητό!
ΕΣΤΙΑ: Η αγωνία του κ. Μητσοτάκη για τα ηχογραφημένα της Γκιλφόϋλ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: Παζάρια για μία καρέκλα
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Τι προτείνει, τι φοβάται ο κύριος Γκρίνμπεργκ
Κυριακάτικη ΚONTRA: Ευρωπαϊκός έλεγχος στις τράπεζες για δάνεια με επίκεντρο την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
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