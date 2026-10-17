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17.10.2026 12:11

Τσεκούρας για Γκιλφόιλ: «Όταν ήρθε στην Ελλάδα πήγε πρώτα στον Αργυρό και μετά στον Τασούλα»

17.10.2026 12:11
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Με σκωπτικό τρόπο σχολίασαν, το πρωί του Σαββάτου, οι παρουσιαστές της εκπομπής «MEGA Non Stop» την αποπομπή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην έντονη παρουσία της στη νυχτερινή ζωή της Αθήνας, στη σχέση της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, αλλά και στο ενδεχόμενο να παραμείνει στην Ελλάδα.

«Ο Αργυρός τραγουδάει. Η Κίμπερλι δεν άφησε, Αργυρό για Αργυρό;», σχολίασε ο Ζήσης Μούσιος, με τη Μαρία Αντωνά να προσθέτει: «Τι έχει πάθει τώρα ο άνθρωπος που πρέπει να λογοδοτεί στα αεροδρόμια και παντού για το τι έχει κάνει η Κίμπερλι. Όχι μόνο Αργυρό. Δεν έχει αφήσει γενικότερα σε ό,τι αφορά το κομμάτι της διασκέδασης. Τουλάχιστον η γυναίκα θα φύγει γεμάτη από την Ελλάδα».

«Μπορεί και να μη φύγει η Κίμπερλι από την Ελλάδα. Όχι από την Αμερικανική πρεσβεία, από το κέντρο της Αθήνας, τελείωσε από την έπαυλη εκεί», ακούστηκε στη συνέχεια, με τον Βασίλη Τσεκούρα να σχολιάζει: «Από τη χώρα εννοώ γενικά. Θα το δούμε αυτό. Θα το αποφασίσει η ίδια».

«Όταν ήρθε στην Ελλάδα η Κίμπερλι, τα διαπιστευτήρια δεν τα έδωσε στον Τασούλα. Στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρώτο. Τα έδωσε στον Αργυρό. Εκεί πήγε πρώτα και μετά πήγε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας», σχολίασε χιουμοριστικά ο Βασίλης Τσεκούρας με τον Ζήση Μούσιο να απαντά: «Μπορεί κάτι να ξέρει».

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