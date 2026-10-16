Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Ντροπιασμένη και θλιμμένη» μετά την αποπομπή της, αλλά «την “πάτησε” μόνη της»

Takeaways by to pontiki AI Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε την παραίτηση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοιλ, μετά από δημοσιεύματα για οικονομικό σκάνδαλο.

Η Γκίλφοιλ φέρεται να ζήτησε από δωρητή του Τραμπ να αποπληρώσει προσωπικό της χρέος ύψους 100.000 δολαρίων, γεγονός που οδήγησε στην απαίτηση για την απομάκρυνσή της.

Πηγή κοντά στην Γκίλφοιλ αναφέρει ότι η ίδια αρνείται τις κατηγορίες περί παράνομων πράξεων και αισθάνεται αναστατωμένη από τις εξελίξεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι, παρά την προηγούμενη εκτίμησή του, η Γκίλφοιλ δεν αποτελούσε μέλος της οικογένειάς του και η απομάκρυνσή της κρίθηκε απαραίτητη λόγω των καταγγελιών.

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Η Κίμπερλι Γκίλφοιλ αισθάνεται «ντροπιασμένη» και «αναστατωμένη» μετά την απαίτηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να παραιτηθεί από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Ο Τραμπ ζήτησε την παραίτηση της Γκίλφοιλ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, μετά από ένα σκάνδαλο που αφορούσε δωρητές. Η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια, ανακοίνωσε την είδηση στην πρώτη της συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο των νέων της καθηκόντων την Τρίτη, 13 Οκτωβρίου, λίγες μόνο ημέρες μετά από ρεπορτάζ της Wall Street Journal, η οποία ισχυριζόταν ότι η 57χρονη Γκίλφοιλ είχε ζητήσει από έναν δωρητή του Τραμπ να πληρώσει τον λογαριασμό της πιστωτικής της κάρτας ύψους 100.000 δολαρίων.

«Η Κιμ είναι πολύ αναστατωμένη, λυπημένη και ντρέπεται που αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τη θέση της ως πρέσβειρα», δήλωσε στο PEOPLE πηγή κοντά στην Γκίλφοιλ. Η πηγή προσθέτει ότι η Γκίλφοιλ αρνείται οποιαδήποτε παράνομη πράξη και «θα κάνει ό,τι πρέπει για να προσπαθήσει να καθαρίσει το όνομά της».

Ο Τραμπ όρισε την Γκίλφοιλ ως πρέσβειρα στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2024, περίπου την εποχή που, σύμφωνα με πληροφορίες, έληξε η σχέση της με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, αν και το ζευγάρι δεν ανακοίνωσε ποτέ επίσημα τον χωρισμό του. Άρχισαν να βγαίνουν το 2018 και αρραβωνιάστηκαν το 2020· ο Ντον Τζούνιορ, 48 ετών, είναι πλέον παντρεμένος με την κοσμική Μπετίνα Άντερσον, 39 ετών. «Η Γκίλφοιλ στάλθηκε στην Ελλάδα για να την απομακρύνουν από τους Τραμπ», αναφέρει η πηγή του PEOPLE.

Παρά τον χωρισμό, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, η πηγή του PEOPLE προβλέπει ότι η Γκίλφοιλ θα προσπαθήσει να συνεχίσει να αξιοποιεί τις σχέσεις της με τους Τραμπ. «Η Κιμ θα κάνει τα πάντα για να παραμείνει στην “καλή πλευρά” των Τραμπ, επειδή ελπίζει να πάρει κάποια άλλη θέση στην κυβέρνηση και να παραμείνει κοντά τους», αναφέρει η πηγή. «Αν της απαγγελθούν κατηγορίες, πιθανότατα θα της χορηγηθεί χάρη».

Ωστόσο, η πηγή ισχυρίστηκε επίσης ότι το σκάνδαλο ήταν… έργο της Γκίλφοιλ. «Η Κιμ πάντα επιδίωκε το χρήμα και την εξουσία», λέει η πηγή. «Έχει χρήματα και ξοδεύει χρήματα. Ποτέ δεν έχει αρκετά… Αγαπά τα χρήματα και την εξουσία που αυτά φέρνουν». Αφού ζήτησε την παραίτηση της Γκίλφοιλ, ο Τραμπ υποβάθμισε την ιστορία της σχέσης του μαζί της στο Λευκό Οίκο την Τρίτη. Η ανταποκρίτρια του ABC News, Ρέιτσελ Σκοτ, παρατήρησε στον πρόεδρο ότι η Γκίλφοιλ «ήταν σχεδόν μέλος της οικογένειάς σας».

«Όχι, δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου», απάντησε ο Τραμπ. «Αυτή, υποθέτω, έβγαινε με τον γιο μου πριν από πολύ καιρό». «Αλλά πήγε στην Ελλάδα. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μας άρεσε αυτό που διαβάζαμε», πρόσθεσε. Τα σχόλια σηματοδότησαν μια απότομη αλλαγή τόνου σε σχέση με μόλις έξι μήνες πριν, όταν ο Τραμπ εξυμνούσε τη Γκίλφοιλ σε εορτασμό της Ελληνικής Επετείου της Ανεξαρτησίας στον Λευκό Οίκο τον Μάρτιο. Ο πρόεδρος την αποκάλεσε τότε «φίλη» και «πηγή έμπνευσης για πολλούς ανθρώπους». «Είσαι η καλύτερη και άκουσα ότι σε λατρεύουν εκεί πέρα», είπε στη Γκίλφοιλ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. «Και ελπίζω να επιστρέψεις εδώ σε 12 χρόνια ή όποτε λήξει η θητεία σου».

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