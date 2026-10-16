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16.10.2026 11:50

Σύνοδος ΕΕ: Μετά το χάος για προϋπολογισμό και ενέργεια, σειρά για Ουκρανία, ευρωπαϊκή ασφάλεια και μεταναστευτικό – Συγκρατημένη ικανοποίηση στην Αθήνα

16.10.2026 11:50
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Στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, τη συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία και τη διαχείριση του μεταναστευτικού στρέφονται σήμερα, Παρασκευή, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τη δεύτερη ημέρα της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες.

Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, με τις διαφωνίες για το ενεργειακό κόστος και τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ένωσης να αναδεικνύουν τις δυσκολίες επίτευξης κοινών αποφάσεων.

Η Ουκρανία και οι ανησυχίες για τη στάση Τραμπ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναμένεται να ζητήσει από τους Ευρωπαίους ηγέτες τη συνέχιση και ενίσχυση της βοήθειας προς το Κίεβο, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες των κρίσιμων υποδομών ενόψει του χειμώνα.

Η ευρωπαϊκή στήριξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία εν μέσω της αβεβαιότητας που προκαλούν οι τελευταίες κινήσεις της Ουάσιγκτον απέναντι στη Μόσχα και οι εντάσεις στις σχέσεις ΗΠΑ και Ουκρανίας. Όπως επισημαίνει το Reuters, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καλούνται να διατηρήσουν τη στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη προς την Ουκρανία, ενώ παράλληλα αναζητούν κοινή γραμμή για την ευρωπαϊκή άμυνα.

Στην ατζέντα περιλαμβάνονται επίσης οι υβριδικές επιθέσεις που αποδίδονται στη Ρωσία, η ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας της ΕΕ και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τις επιπτώσεις τους στην ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής.

Η ελληνική πρόταση για το μεταναστευτικό

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συζήτηση για τη μεταναστευτική πολιτική, καθώς αρκετά κράτη-μέλη ζητούν αποτελεσματικότερες διαδικασίες επιστροφής όσων δεν διαθέτουν δικαίωμα παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ελλάδα συμμετέχει, μαζί με τη Δανία, τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ολλανδία, στην ομάδα χωρών που προωθούν τη δημιουργία «κόμβων επιστροφής» (return hubs) σε τρίτες χώρες. Πρόκειται για δομές εκτός ΕΕ, στις οποίες θα μπορούν να μεταφέρονται άτομα που υπόκεινται σε απόφαση επιστροφής, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο.

Το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις επιστροφές προβλέπει τη δυνατότητα δημιουργίας τέτοιων δομών, με την προϋπόθεση ότι οι συμφωνίες με τις τρίτες χώρες θα σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και την αρχή της μη επαναπροώθησης.

Αντιδράσεις για τη νομιμοποίηση στην Ισπανία

Στο τραπέζι βρίσκεται και η απόφαση της κυβέρνησης του Πέδρο Σάντσεθ να προχωρήσει στη νομιμοποίηση μεταναστών χωρίς νόμιμα έγγραφα παραμονής, προκαλώντας αντιδράσεις από την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι και τη Δανή ομόλογό της Μέτε Φρεντέρικσεν.

Η Μαδρίτη αναμένεται να υπερασπιστεί την πολιτική της, επικαλούμενη, μεταξύ άλλων, τη μείωση κατά 74% των αφίξεων στην ατλαντική μεταναστευτική διαδρομή, την οποία αποδίδει εν μέρει στη συνεργασία με τη Μαυριτανία και τη Σενεγάλη.

Αθήνα: Στη σωστή κατεύθυνση

Όσον αφορά στη χθεσινή, θυελλώδη συνεδρίαση, κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι η Ελλάδα πέτυχε να αποτυπωθεί στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την ενέργεια η ανάγκη εξέτασης πρόσθετων στοχευμένων και προσωρινών μέτρων για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών της ενέργειας, προσθέτοντας ότι «ιδιαίτερη σημασία έχει η αναφορά στις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στα κράτη-μέλη, καθώς αναγνωρίζεται η ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη οι επιμέρους εθνικές ιδιαιτερότητες».

Τα συμπεράσματα, εξήγησαν οι πηγές αυτές, κινούνται προς την κατεύθυνση που υποστήριξε ο πρωθυπουργός διατηρώντας στο ευρωπαϊκό τραπέζι την ανάγκη για πρόσθετες παρεμβάσεις. Το επόμενο ζητούμενο είναι η εξέταση συγκεκριμένων στοχευμένων και προσωρινών μέτρων που θα ανταποκρίνονται στην πίεση που δέχονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.10.2026 12:01
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