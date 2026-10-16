«Πυρά» Βανς κατά Γκίλφοϊλ: Αηδιαστικό και κατάπτυστο αν κάποιος πουλάει πρόσβαση στον Λευκό Οίκο – Θα πρέπει να υποστεί τις συνέπειες

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Την έντονη ενόχλησή του για όσα έχουν αποκαλυφθεί σχετικά με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ εξέφρασε ο Τζέι Ντι Βανς. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ δεν απέφυγε μάλιστα να χρησιμοποιήσει βαριές εκφράσεις όπως «αηδιαστικό» και «κατάπτυστο».

Συγκεκριμένα, σε απόσπασμα από συνέντευξή του που θα μεταδοθεί το Σάββατο (17/10) στην εκπομπή «CBS Evening News», ο Τζέι Ντι Βανς εμφανίζεται να λέει ότι όποιος «πουλάει πρόσβαση στον Λευκό Οίκο» θα πρέπει να «υφίσταται τις συνέπειες».

«Καταρχάς, αν κάποιος πουλάει πρόσβαση στον Λευκό Οίκο, αυτό είναι αηδιαστικό και κατάπτυστο και θα πρέπει να υποστεί τις συνέπειες», σχολιάζει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ με αφορμή τις αναφορές του δημοσιογράφου που του έπαιρνε τη συνέντευξη στα δημοσιεύματα για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και την καταγγελία ότι ζήτησε από τον Έρικ Ντίτερς να της μεταφέρει μέσω τραπεζικού εμβάσματος 100.000 δολάρια, για να έχει βοήθεια από την κυβέρνηση Τραμπ.

«Θέλω να σχηματίζω άποψη για τέτοια ζητήματα με βάση τα πραγματικά περιστατικά και όχι με βάση ένα τυχαίο δημοσίευμα των μέσων ενημέρωσης που διάβασα», πρόσθεσε στη συνέχεια

Στην ερώτηση, τέλος, εάν η αμερικανική κυβέρνηση θα συμμορφωνόταν με τυχόν κλητεύσεις για την υπόθεση της Κίμπερλ Γκίλφοϊλ, ο Τζέι Ντι Βανς απάντησε: «Φυσικά και θα συμμορφωθώ. Κοιτάξτε, εννοώ, εμείς τηρούμε τον νόμο».

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