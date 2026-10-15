Αγωγή κατά της Γκίλφοϊλ από τον Ντίτερς – Προανήγγειλε τη δημοσιοποίηση ηχογράφησης που μπορεί «να ρίξει την κυβέρνηση Τραμπ»

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Αγωγή για συκοφαντική δυσφήμηση κατά της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ανακοίνωσε ότι κατέθεσε ο Έρικ Ντίτερς, δωρητής του κινήματος MAGA, προαναγγέλλοντας παράλληλα τη δημοσιοποίηση ηχογράφησης που, σύμφωνα με τον ίδιο, περιλαμβάνει αποκαλύψεις ικανές να ρίξουν την κυβέρνηση Τραμπ.

Σε βίντεό του, ο Ντίτερς υποστήριξε ότι διαθέτει επιπλέον στοιχεία για παράνομες ενέργειες της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, κάνοντας ειδική αναφορά σε τηλεφωνική συνομιλία διάρκειας 16 λεπτών από την Ελλάδα. Όπως ισχυρίστηκε, το περιεχόμενό της περιλαμβάνει τις πιο «καταστροφικές» αποκαλύψεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για την πρώην πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Προανήγγειλε, μάλιστα, ότι θα δώσει την ηχογράφηση στη δημοσιότητα την Παρασκευή.

«Αυτό μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στην κατάρρευση ολόκληρης της κυβέρνησης Τραμπ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η υπόθεση των 100.000 δολαρίων και οι καταγγελίες

Ο Ντίτερς είχε βρεθεί την περασμένη εβδομάδα στο επίκεντρο της υπόθεσης που προηγήθηκε της απομάκρυνσης της Γκίλφοϊλ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η πρώην πρέσβειρα φέρεται να του ζήτησε να καλύψει οφειλή 100.000 δολαρίων στην πιστωτική της κάρτα American Express, προσφέροντας ως αντάλλαγμα προνομιακή πρόσβαση σε στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ, τα οποία θα μπορούσαν να τον βοηθήσουν με προσωπικές φορολογικές εκκρεμότητες.

Στο βίντεό του, ο Ντίτερς χρησιμοποίησε αιχμηρή γλώσσα εναντίον της Γκίλφοϊλ, επικαλούμενος την ελληνική μυθολογία: «Γνωρίζω αρκετά καλά την ελληνική μυθολογία. Η ελληνική θεά που ταιριάζει στην Κιμ είναι η Απάτη, η θεά της εξαπάτησης».

Παράλληλα, απαίτησε από την ίδια και τους υπόλοιπους εναγόμενους να του ζητήσουν συγγνώμη, προειδοποιώντας ότι θα συνεχίσει τη δημόσια αντιπαράθεση εάν δεν ανταποκριθούν.

«Ο πρόεδρος Τραμπ και οι εναγόμενοι μπορούν να κάνουν το σωστό ή να πληρώσουν το τίμημα αν δεν το κάνουν, καθώς δεν πρόκειται να σταματήσω να προκαλώ θόρυβο», δήλωσε.

🚨 WOW: In a new video, Trump donor Eric Deters announces he has FILED A LAWSUIT against Kimberly Guilfoyle and her lawyers, threatening to depose Guilfoyle and Donald Trump Jr. and subpoena Trump administration records.



Deters also claims he has an explosive new recording from… pic.twitter.com/5WKEKu8oCZ October 15, 2026

Προαναγγέλλει αποκαλύψεις και για άλλα πρόσωπα

Ο δωρητής του MAGA υποστήριξε ότι η δικαστική διαδικασία θα φέρει στο προσκήνιο νέα στοιχεία, καθώς θα περιλαμβάνει κλητεύσεις και έγγραφα από την κυβέρνηση Τραμπ.

«Αυτή η δικαστική διαμάχη θα περιλαμβάνει κλητεύσεις και έγγραφα από την κυβέρνηση Τραμπ. Σας διαβεβαιώνω ότι μέχρι το τέλος της αυριανής ημέρας θα σας παρουσιάσω μια τηλεφωνική ηχογράφηση που περιέχει τις πιο εκρηκτικές και καταστροφικές πληροφορίες για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ που έχουν έρθει μέχρι σήμερα στο φως».

Ο Ντίτερς επεκτάθηκε και σε άλλα πρόσωπα της αμερικανικής πολιτικής σκηνής, αποδίδοντας στον εαυτό του την ευθύνη για την απομάκρυνση της Γκίλφοϊλ και προβλέποντας την αποχώρηση της Σούζι Γουάιλς.

«Κατά τη γνώμη μου, εγώ οδήγησα στην πτώση της πρέσβειρας στην Ελλάδα. Κατά τη γνώμη μου, η Σούζι Γουάιλς θα αποχωρήσει επίσης», είπε.

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